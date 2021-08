Costão do Santinho Resort anuncia espaço gamer em Santa Catarina

Com mais de 10 mil m2, o HubCG terá arena de eSports , espaço de coworking, capacitação de profissionais e investimentos no desenvolvimento de games;

O Costão do Santinho Resort, único resort All Inclusive do Sul do Brasil, anunciou hoje o lançamento do HubCG, um ecossistema que ficará localizado dentro da área do resort e que será dedicado ao universo gamer. Com investimento de R$ 300 milhões nos primeiros cinco anos, a operação terá início em janeiro de 2022 e continuará com a abertura de uma arena de games em março e com a inauguração do HubCG em sua forma completa em julho.

Com projeto criado e liderado pelo empresário Fernando Marcondes de Mattos, fundador do Costão do Santinho, e pelo professor Carlos Alberto Schneider, reconhecido como o responsável por transformar Florianópolis em um polo tecnológico, a partir da Fundação CERTI, o HubCG pretende lançar Florianópolis definitivamente no mapa dos games.

Games

“O mercado de games está em rápida ascensão no Brasil e acreditamos que esse será o espaço ideal para que todos os gamers do país possam se encontrar, seja para jogar, competir ou desenvolver games”, afirma Fernando Marcondes de Matos, empresário e investidor do HubCG. De acordo com a Pesquisa Game Brasil 2021, 72% dos brasileiros têm o costume de jogar jogos eletrônicos, o que reforça o tamanho do mercado a ser explorado no país.

Fernando Marcondes de Mattos, fundador do Costão do Santinho, empresário e investidor do HubCG

O HubCG nasce integrado à rota de inovação de Florianópolis, sobretudo junto a atores do ecossistema como o Sapiens Parque, a UFSC, a CERTI, a ACATE e a incubadora CELTA e, em parceria com esses atores, proporcionará um conjunto completo e avançado de tecnologias, laboratórios, estúdios e ferramentas computacionais, operadas por profissionais gabaritados, ficando acessível às empresas, instituições e às próprias equipes do HubCG, para geração de soluções inovadoras e de qualidade, para produtos e serviços deste dinâmico setor econômico.

Implementação do empreendimento

O HubCG vai entrar em operação a partir de 2022, em uma estrutura de mais de 4 mil m2 cedida pelo Costão do Santinho Resort, que irá se configurar como a pedra fundamental do “Mundo dos Games” no ecossistema de inovação de Florianópolis. Em seu primeiro ano, este espaço estima acomodar cerca de 240 profissionais.

O HubCG será um empreendimento com mais de 10 mil m2 de área construída, integrado ao resort e baseado em um projeto inovador focado em todos os aspectos do mundo dos games. Com a possibilidade de promover desde a aceleração e incubação de desenvolvedoras de games até competições e eventos de eSports, o espaço oferecerá ainda formação de profissionais e investimentos em empresas locais do setor.

Investimento e Projeções

O investimento inicial, de R$ 300 milhões, será aportado em 2022 e 2023, e inclui não só a cobertura das despesas pré-operacionais como a formação de um fundo de investimento para fortalecimento, participação e aquisição de empresas.

A estimativa do HubCG é que o projeto atinja, em 2026, mais de R$ 700 milhões em receitas e atraia investimentos internacionais para a região. “Nosso objetivo é colocar Florianópolis no mapa dos games e transformar o HubCG em um polo de referência para o setor em até cinco anos. Além disso, pretendemos liderar o pódio das organizações unicórnio no Brasil”, continua Fernando.

Imagem prospectiva do HubCG

Criação, desenvolvimento e investimentos em games

Um dos objetivos do HubCG é se tornar um pólo de criação e desenvolvimento de games e, para isso, o espaço vai contar inicialmente com um Gaming Office. Além disso, o espaço terá toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de games e uma área específica para coworking e aceleração de empresas.

HubCG

“Estamos desenvolvendo, junto ao HubCG, uma plataforma de games proprietária que proporcionará toda a estrutura necessária para a produção de games. Teremos uma equipe residente de especialistas que dará todo o apoio para desenvolvedores além, é claro, do apoio de parceiros licenciados”, afirma Carlos Alberto Schneider, Líder da Equipe de Planejamento e Implantação do HubCG.

O espaço ainda permitirá que outras atividades sejam realizadas como gestão de carreira para streamers e influencers, e realização de eventos de networking. Os investimentos no setor vão além da construção do espaço físico e passam também pela criação do Instituto Gaming & Leadership, que pretende capacitar profissionais para o setor e oferecerá cursos em diversas áreas como programação, sonorização, arte e desenvolvimento.

Competições, eSports e entretenimento

Com a experiência do resort em receber e promover eventos, o HubCG também almeja se tornar um espaço referência na realização de todos os tipos de eventos desse universo, contemplando desde eventos corporativos até a realização de grandes competições de eSport.

eSports

O foco nos eSports será reforçado pela criação de um time do HubCG que atuará nas principais modalidades competitivas atuais. A seleção dos pro players será um show à parte, literalmente, através da criação de um reality show que selecionará os melhores atletas do país para o time.

O turismo e o entretenimento também permeiam as ambições do projeto, que contará com outras atividades voltadas ao público gamer como reality show gamers, conteúdo feito por influenciadores de referência e grandes feiras geeks.

Costão do Santinho

O Costão do Santinho é um resort all inclusive pé na areia com 200 mil m² de infraestrutura integrados a 700 mil m² de Mata Atlântica preservada, história e cultura local na Praia do Santinho, ao norte de Florianópolis. É referência em hospedagem a lazer e na realização de eventos corporativos. Além do singular atributo natural, o Costão é referência em gastronomia, com 6 restaurantes de alta qualidade, e destaque em entretenimento, que é um verdadeiro espetáculo para todos os gostos e idades, com programações temáticas, shows, trilhas ecológicas, atividades de aventura e um dos melhores SPAs do Brasil.