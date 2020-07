‘Coringa’ e ‘Star Wars: A Ascensão de Skywalker’ pela metade do preço no Looke

Confira também os lançamentos da semana na plataforma

Lançamentos

O Segredo da Floresta

O Segredo da Floresta (Suspense, Terror): Um casal de médicos, Jay e Amy, decide fugir da sua rotina da cidade grande e parte para um retiro no campo, que supostamente seria um momento de tranquilidade e intimidade para eles. Durante um passeio, Jay pede Amy em casamento e tudo parece perfeito, até que, na volta, eles se perdem na floresta e se deparam com um ritual estranho onde encontram uma menina amarrada dentro de uma cabana. Ao libertarem a garota, um terrível mal também é libertado.

Os eXplorados

Os eXplorados (Crime): Uma policial detetive sofre de instabilidade emocional e fica apavorada cada vez que chega perto da cena de um crime. Mesmo assim, ela segue trabalhando há mais de dez anos no cargo, lutando contra seus próprios medos e angústias. Até o dia em que se envolve na investigação mais importante da sua vida, quando ela terá que superar todo o lado emocional para capturar o criminoso por trás de uma série de homicídios.

Também estreiam

Vídeo Club

Harry Brown

Harry Brown (Ação, Policial): Harry Brown (Michael Caine) é um viúvo e ex-marine septuagenário, cuja vizinhança outrora pacata é hoje dominada pelo crime organizado, o tráfico de drogas e a violência entre gangues. Quando o seu melhor amigo é brutalmente assassinado e o responsável pelo crime é libertado, Harry leva o seu desejo de vingança até aos limites e começa a impor a ordem aos jovens delinquentes pela lei das armas.

Pela metade do preço:

Coringa

Coringa (Drama, Crime, Suspense): Em Gotham City, o comediante Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), com problemas mentais, embarca em uma espiral descendente de revolução social e crimes sangrentos. Esse caminho o coloca frente a frente com seu infame alter ego: “O Coringa”. Filme indicado a 11 Oscars, dos quais venceu os prêmios de Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Ator, com Joaquin Phoenix. Alugue por apenas R$ 7,99.

Star Wars: A Ascensão de Skywalker

Star Wars: A Ascensão de Skywalker (Aventura, Ação, Fantasia, Ficção Científica): Os membros sobreviventes da resistência enfrentam a Primeira Ordem mais uma vez, e o lendário conflito entre os Jedi e os Sith atinge seu auge, levando a saga Skywalker ao fim. Alugue por apenas R$ 6,99.

Looke

