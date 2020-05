COOP PROMOVE AÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNDOS DE SOLIDARIEDADE

A Coop – Cooperativa de Consumo sempre colaborou com as comunidades do entorno de suas unidades de distribuição e, agora com o distanciamento social por conta da pandemia da Covid-19, suas atividades foram intensificadas ainda mais. Prova desse empenho é a sua campanha A hora é de cooperar, desenvolvida pelas áreas de Marketing e Responsabilidade Social e que não tem prazo para terminar.

Depois de doar 53 toneladas de alimentos e produtos não perecíveis aos Fundos Sociais de Solidariedade das 10 cidades onde mantém operações, a Coop passou a disponibilizar caixas em suas 32 lojas para arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza para serem encaminhados aos Fundos Sociais a fim de beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra ação da campanha A hora é de cooperar é a divulgação de conteúdos digitais por meio de suas redes sociais, #HoraDeCoop, como forma de levar entretenimento e dicas para quem está em casa. Os posts são diários e envolvem vários temas, como eu treino em casa, receitas simples, diversão com as crianças, DIY – faça você mesmo nessa quarentena, organização e planejamento financeiro, momento cuidado próprio, comida divertida para crianças, leituras e faça sua horta em casa, etc.

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 56 drogarias.