COOP possui vagas abertas em toda a rede

Em razão de seu projeto de expansão, a rede de supermercado Coop está com vagas abertas em áreas administrativas e operacionais, espalhadas em todas as cidades onde possui unidades, no ABC Paulista e no interior.

As maiores oportunidades estão centralizadas, principalmente, no setor de açougue, que acabou de passar por ampla reestruturação. Para a vaga, é preciso ter o Ensino Fundamental completo e não é exigida experiência anterior.

“Como são vagas em áreas distintas e com vários benefícios, como participação nos resultados, previdência privada, assistência médica e convênios com universidades e cursos profissionalizantes, os candidatos terão a oportunidade de aprender uma profissão e iniciar uma carreira de sucesso na Coop”, explica o gerente de Recursos Humanos, Alexandre Cyriaco.

Os interessados em fazer parte do banco de talentos da Coop deverão cadastrar o seu currículo no portal: cooperativadeconsumo.pandape.com.br., uma moderna plataforma para recrutamento, seleção e cadastro de currículos.

Esse canal digital foi criado a fim de proporcionar maior comodidade aos profissionais e agilidade nos processos seletivos e envio de currículos. No portal, o interessado tem acesso a um breve resumo do que é a rede de varejo Coop, suas unidades de negócios e ações sociais, além de todas as especificações das vagas disponíveis, qualificações necessárias do candidato e locais de atuação.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 72 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br