COOP lança campanha para o Dia dos Namorados

A Coop – Cooperativa de Consumo acaba de lançar a sua Campanha do Dia dos Namorados 2020, seguindo um contexto totalmente alinhado com os novos hábitos dos consumidores, alterados pela pandemia da Covid-19.

De acordo com a área de Marketing, a comemoração neste ano será diferente e a ação promocional visa levar aos cooperados e clientes o clima de união apesar da necessidade do distanciamento social – novas formas de estar junto mesmo com a distância, lembrar também dos casais que são ‘eternos namorados’, além de reforçar os laços afetivos e propor itens presenteáveis.

Campanha do Dia dos Namorados 2020

A campanha será realizada no período de 8 a 14 de junho e envolverá as 32 lojas de supermercados e 57 drogarias. As principais categorias envolvidas nos supermercados serão chocolates, vinhos (leve 3 importados e pague 2), queijos especiais, fondues, smartphones e flores. Nas drogarias, o apelo será voltado para os gifts da AVON, que fazem parte do mix disponibilizado por meio de uma parceria exclusiva entre as duas empresas.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: com 65 anos de fundação, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.