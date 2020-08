COOP INSCREVE ENTIDADES PARA PROGRAMA DE BENEFÍCIOS 2020

Até o próximo dia 3 de setembro, a Coop – Cooperativa de Consumo receberá projetos de instituições assistenciais, localizadas no Grande ABC e nas cidades de São José dos Campos, Sorocaba, Tatuí e Piracicaba, para o seu Programa de Benefícios às entidades 2020, os quais deverão ser enviados para o e-mail camila.tobias@coopsp.coop.br.

A segunda fase do projeto será a pré-seleção que acontecerá no dia 15 de setembro e, 30 dias após, a seleção e repasse dos valores. “Em caráter de exceção, devido à pandemia da Covid-19, neste ano não faremos as visitas técnicas, apenas uma reunião virtual com a coordenação de cada entidade”, explica a analista de Responsabilidade Social, Camila Tobias. O edital completo está disponível em portalcoop.com.br.

Programa de Benefícios às entidades 2020

No ano passado, a Coop beneficiou mais de 3.600 pessoas de 20 entidades assistenciais localizadas em 10 cidades do ABC e do Interior de São Paulo, onde possui unidades. Este Programa de Benefícios a Entidades tem o objetivo de apoiar iniciativas voltadas àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social e, desde 2002, quando teve início a ação, mais de R$ 5 milhões já foram repassados a 258 entidades.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.