COOP Drogaria e Jequiti firmam parceria para venda de produtos

A Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, e a Jequiti, empresa de cosméticos pertencente ao Grupo Silvio Santos, firmam parceria para comercialização dos produtos da marca em suas drogarias espalhadas pelo Estado de São Paulo.

Desde o dia 1 de julho, os cooperados e clientes têm à sua disposição os produtos das linhas Sensi, de cuidados para o corpo, e Meu Bebê, além das Miniaturas de fragrâncias, incluindo os perfumes assinados por celebridades como Patricia Abravanel, Eliana, Celso Portiolli, Fábio Jr, Lucas Lucco, Luan Santana, Giovanna Antonelli, entre outros ,“Essa negociação é pioneira em todo o canal Farma da Coop e prova a credibilidade que a Cooperativa tem no mercado. Afinal são 66 anos de história, construída sob fortes alicerces, envolvendo qualidade e atendimento humanizado”, ressalta Roberto Covre, da área comercial do Negócio Drogaria Coop.

“Com essa parceria, os consumidores poderão pegar, sentir, cheirar, ou seja, conferir de perto a qualidade dos produtos da Jequiti. Temos confiança de que, quanto mais as pessoas conhecerem os nossos produtos, mais elas se encantarão”, declara Adriana Favilla, responsável pelo canal de varejo na empresa de cosméticos.

Coop

Sobre a Coop: atualmente, possui mais de 850 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos. A rede de drogarias, que nasceu no ABC Paulista, conta hoje com 75 unidades, receita anual de R$ 500 milhões, além de estar em plena fase de ampliação de suas operações em cidades importantes, como São José do Rio Preto e Presidente Prudente. A previsão é chegar a 91 lojas até dezembro. Hoje a rede de Drogarias detém 14,5% nos mercados onde atua.

Coop Drogaria

Além de preços competitivos, a qualidade no atendimento é reconhecida por todos seus cooperados e clientes, tanto que a Coop Drogaria foi eleita recentemente como a rede de melhor valor percebido (custo-benefício), segundo pesquisa da CVA Solutions, empresa de consultoria e pesquisa de mercado, subsidiária da CVM Inc. dos Estados Unidos. Foram entrevistadas 5.340 pessoas de todo o Brasil e entre os quesitos analisados estão satisfação com preços, variedade de produtos, qualidade do estabelecimento e atenção dos balconistas.

Jequiti

Sobre a Jequiti: é uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil. Fundada em 2006, a empresa está presente em todo o território brasileiro por meio das mais de 240 mil consultores. Comercializa a perfumaria das estrelas e possui um amplo portfólio de produtos nas categorias Cuidado para o Corpo, Maquiagem e Teen, composto por mais de 300 itens, atualizados a cada 21 dias com novos lançamentos.

A empresa atua com o modelo comercial de venda direta e e-commerce, além de parcerias no varejo com as Pernambucanas e lojas Marisa. A Jequiti possui sede em Osasco (São Paulo) e faz parte do Grupo Silvio Santos, um dos mais tradicionais e respeitados conglomerados empresariais do Brasil.