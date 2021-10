COOP disponibiliza novos planos odontológicos

Segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e SINOG (Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo), 90% da população brasileira não possui plano odontológico e 20% nunca foram ao dentista.

Como forma de reduzir as estatísticas e facilitar o acesso de mais pessoas a um tratamento especializado, além de reforçar a sua missão de oferecer aos cooperados e clientes a conveniência de encontrar vários produtos e serviços diferentes em sua rede, a Coop, por meio da área de negócios Coop Facilita, acaba de lançar dois novos planos odontológicos com preços diferenciados e bastante vantajosos.

Coop Facilita

Além da assistência odontológica para o público adulto, a Coop Facilita traz agora a conveniência para toda a família ao disponibilizar o plano Odontoprev Dente de Leite para os pequenos de 0 a 7 anos e o Dental Júnior para adolescentes entre 8 e 17 anos.

Os planos asseguram cobertura integral para uma série de procedimentos, inclusive aplicação de flúor e de selantes. “O melhor de tudo é que a criança ou o adolescente serão atendidos por profissionais especializados em Odontopediatria, que têm uma prática diferenciada para lidar com os dois públicos”, destaca Alexsandra Amorim, coordenadora da área de Produtos Financeiros da Coop, acrescentando que a Odontoprev conta com uma rede credenciada com mais de 30 mil dentistas em 2,7 mil cidades.

Odontoprev

Até 31 de outubro, os produtos Dente de Leite e Júnior estarão com carência reduzida, sendo 30 dias para Clínica Geral e 90 dias para próteses. Os planos podem ser adquiridos nas lojas Coop que possuem promotores da Coop Facilita e também on-line, pelo link: https://www.odontoprevonline.com.br/coop.

Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br