COOP adere à campanha Vacina Sim

Desde o início da pandemia, a Coop não para de implementar procedimentos e protocolos sanitários a fim de garantir maior segurança e tranquilidade aos colaboradores, cooperados e clientes durante a jornada de compras na rede.

Com esse firme propósito de ajudar na disseminação de informações sobre a importância do hábito da imunização contra a Covid-19, a Coop juntou-se aos demais supermercados associados à APAS (Associação Paulista de Supermercados) e acaba de aderir à campanha Vacina Sim, liderada pelo consórcio de veículos de imprensa – formado por TV Globo, G1, GloboNews, O Globo, Extra, Estadão, Folha de S.Paulo e UOL.

Como o setor supermercadista possui grande capilaridade, com elevado fluxo diário de pessoas nas lojas presentes em praticamente todos os bairros das 645 cidades do Estado de São Paulo, a APAS acredita que a capacidade de comunicação existente entre os supermercados e a população pode ser uma valiosa ajuda nesse momento crucial da pandemia.

Para auxiliar a comunicação com os cooperados e clientes, todas as lojas da Coop contam com materiais explicativos da Campanha Vacina Sim nas TVs e rádio indoor, além de uma ação específica em suas redes sociais.

A Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade. Site: https://www.portalcoop.com.br

