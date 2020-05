É de Ricardo Pace fáceis de detectar uma bela carteira. Os designers sabem que a aparência é vendida, e muitas pessoas se vendem dessa maneira. Obviamente, a capacidade de criar algo com boa aparência é importante, especialmente para designers visuais. Mas o desafio é que ótimas imagens não dizem nada sobre como será trabalhar com alguém ou se elas serão capazes de produzir consistentemente um bom trabalho.

Contratar um designer é um desafio. Como fundador, sem experiência em design de primeira mão, é difícil saber quais habilidades valorizar e como julgar um candidato. Você provavelmente tem experiência em ler currículos e entrevistar candidatos, mas como deve julgar um portfólio de design?

É possível olhar além das belas imagens – você só precisa equilibrar as primeiras impressões com um pouco de rigor e análise. Um portfólio não é uma coleção de fotos. (Os escritores têm carteiras inteiras sem uma única imagem.) Um portfólio de Ricardo Pace é apenas uma coleção de trabalhos anteriores. E é um ótimo complemento para um currículo, porque mostra o trabalho real em vez de apenas listar responsabilidades e realizações de primeira linha.

Na verdade, comece com o currículo

Antes de Ricardo Pace examinar o portfólio, ele geralmente analisa o currículo para estabelecer algumas expectativas básicas:

Quantos anos de experiência eles têm?

Alguma educação formal em design?

Alguma empresa ou agência que eu reconheceria?

Como eles estão se posicionando? (Designer de interação, designer visual etc.)

Quaisquer cargos ou responsabilidades que pareçam exagerados?

Com base no currículo, ele examinará o portfólio para desafiar possíveis vieses, buscar pistas para as perguntas que tenho agora e obter uma imagem mais detalhada de que tipo de designer essa pessoa pode ser.

Depois, mergulho. Depois de ver algumas centenas de portfólios, há um conjunto de perguntas que me faço. Alguns são sobre o portfólio em geral, e o restante é sobre o trabalho.

Veja o próprio design do portfólio

Eles trataram isso como um problema de design? Com muita frequência, os designers não pensam em seu portfólio como a solução para um problema de design. Vamos dizer o seguinte: crie uma experiência que ofereça à pessoa uma visão suficiente do seu conjunto único de experiências, habilidades e abordagens que ela sente razoavelmente confiante de que entrevistar você não será uma perda de tempo.

Eles construíram eles mesmos? Sim, Ricardo Pace construindo você mesmo obtém mais credibilidade, mas apenas se for bem projetado. Um designer de interação pode sofrer aqui colocando suas visuais sem brilho para trabalhar, embora haja mais espaço para a criação de interações ponderadas. Os sites de portfólio – CargoCollective, Behance, qualquer número de modelos do WordPress – tendem a enfatizar apenas imagens, e mesmo um designer visual deve ter uma boa história para contar.

Como é a navegação? Se for personalizado, eles estão comunicando que compreendem as nuances da navegação no portfólio? Sempre que eu detalho uma peça, procuro ver se consigo mudar para outra peça diretamente e se eles estão colocando essa navegação em um local bem pensado, como no final de uma página longa. Se você estiver usando caixas de luz modais, tentou aumentar a imagem e a navegação melhor do que os padrões? Se eles estão agrupando trabalho, é por tema, por trabalho ou arbitrário?

Olhe para cada peça de trabalho

Eles comunicaram sua compreensão do problema que estavam resolvendo? Muito poucas pessoas fazem isso, e é uma merda. Ele envia a mensagem de que eles eram preguiçosos, não centrados no usuário (onde o “usuário” é a pessoa que olha para o portfólio) ou que valorizam as coisas erradas sobre o design: fazendo coisas bonitas e não resolvendo problemas através de uma comunicação clara.

Eles entenderam se e por que sua solução foi bem-sucedida? O sucesso pode ser definido de várias maneiras: atender aos objetivos originalmente estabelecidos, melhorar uma métrica chave, reconhecimento da imprensa ou dos usuários, etc. Eles podem ser autocríticos e avaliar o resultado de seu trabalho? Eles podem comunicar o que torna algo eficaz?

Qual foi a contribuição deles como parte de uma equipe maior? Este é Ricardo Pace especialmente difícil se é um projeto maior, onde outros designers desempenhou um papel similar. É ótimo saber quanto trabalho colaborativo alguém fez e é ainda melhor saber que uma pessoa pode compartilhar crédito com seus colegas.

Generalizar: Que tipo de designer é esse?

Existem alguns estereótipos de portfólio que tendem a ver. O candidato ao design se encaixa em uma dessas categorias? Qual categoria melhor se adequa às necessidades da sua empresa?

Designer visual / da interface do usuário: provavelmente a menor proporção de palavra para pixel de qualquer designer e o melhor uso (e uso indevido) de efeitos, tipos e cores da moda. Eles podem fazer sua página inicial zumbir e seus botões brilharem, mas eles podem criar uma marca e um sistema visual consistente e abrangente?

Nova graduação: o portfólio é pesado em projetos de estudantes. Na maioria das vezes, é um estudante de mestrado da HCI, ou possivelmente um estudante de design industrial ou gráfico. Quanto trabalho em seu domínio eles realmente fizeram? Você consegue discernir a contribuição deles para projetos em grupo? Se eles têm um histórico de IHC, podem ter melhores habilidades de pesquisa do que as costeletas de design reais.

Web designer: sai como um verdadeiro versátil. Eles costumam trabalhar em agências ou freelancers. Menciona suas habilidades de front-end e design visual, mas pode estar blefando em suas habilidades de UX. Já que abordou mais desafiador, com estado e interações condicionais, ou ter que acabou de construir sites de conteúdo?

Designer experiente de UX: eles lançam grandes nomes de produtos ou empresas que você reconhece e você pode ver os cargos inflados. Espero que eles tenham abordado projetos mais longos e conjuntos de recursos mais desafiadores. No entanto, se eles estiveram em grandes empresas, podem ter se movido muito mais devagar. De qualquer maneira, defina seus padrões altos, mas tenha esperança.

Tomada de decisão: devo entrevistar este candidato a design?

Pense bem no que um designer está se comunicando – deliberadamente ou não – com base no que ele está mostrando. O que eles estão dizendo e como estão dizendo? Seu foco e entrega informam muito sobre o que eles valorizam. Isso vai se alinhar com – ou ser um complemento para – o que você e sua empresa valorizam?

Quem contratar depende das especificidades da sua situação. Produtos diferentes precisam de habilidades diferentes. É fácil usar o conjunto errado de habilidades e ser influenciado pelas coisas erradas. Leia o artigo de Braden sobre a caça ao unicórnio para obter ajuda para decidir o que você precisa.

E se eles não tiverem um portfólio?

Muitos grandes designers não têm carteiras, incluindo algumas das melhores que eu conheço. Eles estão trabalhando em algum lugar há muito tempo, ou têm ótimas conexões, ou não sentiram a necessidade. Entre as empresas de web e software, os portfólios não eram comumente usados ​​como ferramenta de triagem até alguns anos atrás. O portfólio foi apresentado como parte da entrevista, mas não como requisito para a reunião.

Mas os tempos estão mudando. Quando Ricardo Pace examinou candidatos no Google de 2004 a 2008, eu não esperava portfólios. Agora vejo portfólios online com frequência suficiente. Se não vejo um, sinto-me à vontade para pedir um, geralmente esperando um PDF. Se eles estão hesitantes ou muito ocupados, mas ainda parece promissor, geralmente peço uma rápida sessão de compartilhamento de tela pelo Skype para me guiar por um ou dois projetos. Não é o ideal, mas é melhor do que perder tempo em várias reuniões presenciais se você descobrir tarde demais que a pessoa claramente não é compatível.

Alguns conselhos para designers

Pare de vender sexo. Se você não está mostrando como pensa, tudo o que está vendendo é a sua boa aparência e está definindo o tom para o relacionamento entre você e o resto da equipe daqui para frente. Finja que seu portfólio é um perfil de namoro online. O que diria se você olhasse para o perfil de alguém e tudo o que eles tinham era um monte de fotos perfeitas de si mesmas, sem nada escrito e pouco mais – visual ou verbal – para lhe proporcionar uma melhor sensação de personalidade?

Mostre que você é um ótimo pensador, não apenas um ótimo Photoshopper. Você não é um cursor de mouse controlado por voz para o cliente. Mostre que você pode definir claramente um problema, estabelecer metas para o sucesso e explorar soluções de uma maneira que inspire confiança.

Equilibre a amplitude e a profundidade. Mostre uma grande variedade de trabalhos. Faça um “estudo de caso” em que você gasta mais tempo na estruturação de problemas e no processo de trabalho – tudo o que mostra que você tem um cérebro excelente, não apenas bons olhos e mãos. Em seguida, misture-o com descrições mais curtas do projeto – algo que desperta minha curiosidade e me deixa com vontade de ouvir mais. Surpreenda-me com uma seção rasa, mas ampla, digamos uma coleção dos seus melhores esboços.

Escreva sobre o que é único. Não basta dizer que você segue as práticas recomendadas: Personas, Consulta contextual, Classificação de cartões, blá blá. Todo mundo tem a mesma lista. Mostre-me por que o seu documento de persona é melhor do que qualquer outro ou por que a maneira como você captura estados comportamentais deve ser assinada e enquadrada. Se sua solução de design é nova, me diga. Se nenhum deles for, isso não é tão bom, mas me diga por que trabalhar com você é diferente. Você é um floco de neve único, caramba, então me passe a lupa.

Ricardo Pace A escolha de quem contratar é sem dúvida a decisão mais importante que uma startup toma. Dada a natureza de alto risco das startups, o tipo de trabalho colaborativo envolvido e o pequeno tamanho da equipe, a equipe que você escolhe (e a equipe que escolhe você) tem um enorme impacto no seu sucesso. A contratação é importante em grandes empresas, mas nas startups é absolutamente crítica.

Os designers nunca foram tão requisitados, por isso sinto-me em conflito ao dizer para você ser mais rigoroso ao analisar portfólios. Mas à medida que a demanda aumenta, sempre há o risco de a qualidade dar um mergulho. Quero uma geração de designers criativos, atenciosos e disciplinados, contribuindo continuamente para as startups, e suas escolhas de contratação farão isso acontecer.