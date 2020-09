Contação de histórias e narrativas fantásticas são temas de oficina online em outubro

Curso é gratuito e oferecido pelo projeto São José Cidade Fantástica, que deve lançar e-book no final da oficina, com bate-papo

O projeto São José Cidade Fantástica está com inscrições abertas para a oficina online Contação de Histórias, Literatura e Narrativas Fantásticas com a professora Flávia D’Ávila, mestra e doutora em Artes Cênicas pela Unesp. Serão selecionadas 50 pessoas para a atividade, que será gratuita. Os encontros serão realizados via plataforma Zoom nos dias 9, 10, 23 e 30 de outubro, das 15h às 17h. O conteúdo programático pode ser acessado em https://saojosefantastica.wixsite.com/site.

Os participantes serão estimulados a coletar, junto a familiares e amigos, histórias vinculadas à cidade de São José dos Campos. O material servirá de matéria-prima para a criação de narrativas fantásticas.

No último dia de oficina, 30/10, haverá um bate-papo com os autores do e-book do São José Cidade Fantástica, que será lançado na data. O projeto, inclusive, nasceu a partir de uma das oficinas de Flávia, que contou com a presença em peso do elenco. “O Fantástica contribui para aguçar a curiosidade das pessoas para conhecer tanto a parte histórica da cidade, quanto para mergulhar nesse universo da literatura fantástica, e se questionarem: será que aconteceu mesmo ou não?”, comenta.

A oficina Contação de Histórias, Literatura e Narrativas Fantásticas faz parte do São José Cidade Fantástica, projeto que conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos.

– Para se inscrever, acesse: https://forms.gle/kGwpnUhVwNqQoTeG8

Importante: é necessário fazer o download da plataforma em computador ou móbile. O ID para entrar na plataforma será disponibilizado aos participantes selecionados com antecedência.

– Datas da oficina: 09/10, 16/10, 23/10 e 30/10.