Consumidores movimentam R$ 5,2 bilhões com comércio de carros usados pela internet

Comprar um veículo pela internet tornou-se uma das grandes estratégias utilizadas pelos brasileiros para adquirir um automóvel de forma ágil e simples. A movimentação financeira nas transações de compra e venda de automóveis usados e seminovos atingiu a cifra de R$ 5,2 bilhões no último ano.



O dado é fruto de um recente levantamento da empresa Auto Avaliar, que funciona como um grande marketplace na internet de compra e venda de veículos entre concessionárias e lojas multimarcas espalhadas por todo o Brasil. De acordo com a companhia, o volume negociado cresceu 53% de um ano para outro, já que, em 2018, as vendas totalizaram aproximadamente R$ 3,4 bilhões.



Nos 12 meses de 2019, as concessionárias de veículos comercializaram cerca de 180 mil automóveis usados e seminovos pela internet, que foram comprados pelos donos de lojas de rua ao redor do país justamente para aumentar a oferta aos consumidores que preferem trocar de carro em um varejo multimarca.



Segundo o levantamento, que considerou o volume transacionado entre 3,2 mil concessionárias de veículos e cerca de 30 mil lojistas multimarcas no Brasil, o tíquete médio foi de R$ 28,8 mil por automóvel vendido no ano de 2019.



De acordo com o comunicado oficial da empresa, “a busca por novos modelos de negócios na área de usados e seminovos tem levado as concessionárias de veículos a apostar em transações pela internet, justamente para ganhar mais agilidade e, sobretudo, maior transparência no repasse de automóveis feito entre distribuidores e lojistas”.



Um dos grandes mercados de veículos no país está no estado de São Paulo, tanto na capital, quanto no interior. Os consumidores paulistanos estão entre os maiores compradores de automóveis do país. São também um dos maiores públicos de utilização de serviços de mobilidade via aplicativos e também de locação de carros.



Como os consumidores das cidades do interior, sobretudo aquelas localizadas próximas à capital, são responsáveis por grande parte da movimentação no mercado de automóveis, muitas empresas de serviços, que oferecem aluguel de carros em Jundiaí e outros municípios, têm apostado no crescimento desse mercado de compra e venda e também de locação.



Ainda de acordo com a Auto Avaliar, os veículos Ford Ka, Palio e Uno lideram o ranking dos automóveis seminovos mais procurados no comércio eletrônico em 2019. Na lista com os dez mais vendidos, também aparecem o Sandero, o Celta e o Classic. Veja abaixo.



Dez veículos mais vendidos em 2019 Tíquete médio FORD KA 2015 – 1.0 SE 12V FLEX 4P MANUAL R$ 25.414,61 FIAT PALIO 2013 – 1.0 MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL R$ 19.691,57 FIAT UNO 2014 – 1.0 EVO VIVACE 8V FLEX 4P MANUAL R$ 17.862,65 RENAULT SANDERO 2014 – 1.0 EXPRESSION 16V FLEX 4P MANUAL R$ 18.992,32 CHEVROLET CELTA 2012 – 1.0 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL R$ 14.732,21 CHEVROLET CLASSIC 2011 – 1.0 MPFI LS 8V FLEX 4P MANUAL R$ 12.144,16 CHEVROLET CLASSIC 2012 – 1.0 MPFI LS 8V FLEX 4P MANUAL R$ 13.414,67 HYUNDAI HB20 2015 – 1.0 COMFORT PLUS 12V FLEX 4P MANUAL R$ 27.366,60 CHEVROLET ONIX 2015 – 1.0 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL R$ 26.768,19 HONDA CIVIC 2014 – 2.0 LXR 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO R$ 44.500,04

Crédito: Divulgação