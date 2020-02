Cônsul do Líbano visita São José dos Campos para estreitar relações comerciais

Rudy El Azzi virá para a cidade em um jantar promovido pelo empresário Khaled Majzoub e oferecido aos investidores e autoridades do Vale do Paraíba

Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, às 20h, no Novotel, o Cônsul-Geral do Líbano em São Paulo, Rudy El Azzi, será recebido por empresários e autoridades de São José dos Campos, em um jantar de negócios.

O encontro promovido pelo também empresário, Khaled Majzoub, servirá para estreitar relações comerciais entre o Líbano e o Vale do Paraíba.

Para a ocasião, foram convidados investidores, políticos e empreendedores de toda a região. De acordo com o anfitrião Khaled Majzoub, a visita será de grande importância para a integração do município de São José dos Campos e seus empresários com investidores do Líbano.

“São José dos Campos é uma cidade maravilhosa, temos que colocá-la no circuito internacional de grandes e importantes negócios”, contou.

Cônsul Rudy El Azzi

O atual Cônsul-Geral do Líbano em São Paulo, Rudy El Azzi, 40 anos, tem larga experiência na carreira diplomática e é conhecido por sua capacidade de trabalho e também pelos cerca de 13 anos em que atuou na Costa do Marfim.

El Azzi tem a liderança do consulado paulista, que é responsável não só por São Paulo, mas também pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.