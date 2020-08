Conjunto de radares reforçará ações contra tráfico aéreo na fronteira

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (18) da inauguração da Estação Radar de Corumbá, cidade localizada na fronteira do Brasil com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul. O novo instrumento reforçará o sistema de radares e monitoramento da Força Aérea Brasileira (FAB) e ampliará a vigilância na fronteira, em especial para repressão ao tráfico com ações de interceptação de aeronaves.

“De maio para cá, não só Polícia Federal, bem como a Polícia Rodoviária Federal, vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. Isso que estamos inaugurando aqui, que é um projeto de algum tempo, vai colaborar e muito no combate a esse tipo de crime em nosso país”, disse Bolsonaro.

A nova estação possui dois radares para controlar o espaço aéreo, com foco na cobertura em baixas altitudes e identificação de aeronaves não-autorizadas. De acordo com a FAB, outros dois instrumentos serão implantados nas cidades de Porto Murtinho e Ponta Porã, ambas em Mato Grosso do Sul, o que garantirá a vigilância em toda a fronteira do estado com os países vizinhos. O projeto é uma ação conjunta dos ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública.

Em comunicado, o governo do Mato Grosso do Sul afirmou que o reforço no sistema de radares da Aeronáutica “será fundamental no combate ao tráfico internacional de cocaína boliviana na região de fronteira para o Brasil a partir de Corumbá”.

“Somente neste ano, segundo a FAB, foram interceptadas mais de 3,5 toneladas de cocaína em voos clandestinos da Bolívia para o Brasil, por meio das unidades de caça, na maioria das vezes interceptações do Esquadrão Flecha, da Ala 5 (antiga Base Aérea de Campo Grande)”, diz, acrescentando que, de janeiro a agosto deste ano, a polícia sul-mato-grossense também tirou de circulação mais de 424 toneladas de drogas, um aumento de 88% em relação ao mesmo período do ano passado.



Foto:© Carolina Antunes/PR

Agência Brasil