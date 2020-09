Conheça os vencedores do 7º Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura

O Grupo Saint-Gobain, referência mundial em construção sustentável, anunciou na noite de ontem, 23/9, a ordem classificatória dos projetos da 7ª edição do Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura – Habitat Sustentável. Neste ano, pela primeira vez, a cerimônia foi transmitida pela internet e pôde ser acompanhada pelo público geral. O prêmio de melhor projeto do ano foi entregue para o Sesc 24 de Maio, do escritório MMBB Arquitetos, assinado por Paulo Mendes da Rocha.

Ao todo, foram distribuídos R$ 280 mil em prêmios divididos entre as categorias Acadêmica (modalidade: Projeto Acadêmico) e Profissional (modalidade: Projeto e Edificação – tipologias: Comercial, Residencial e Institucional). Dentre eles, foram reconhecidos também projetos como Destaque Conforto Acústico, Destaque Conforto Térmico, Inovação e Sustentabilidade e o Melhor Projeto da Edição.

Os destaques Conforto Acústico e Conforto Térmico foram entregues pela primeira vez nesta edição e premiaram, respectivamente, Sesc Guarulhos e CEB – Escola Beacon, de São Paulo.

“Estamos muito felizes de realizar mais uma edição do nosso tradicional prêmio. Com ele, reconhecemos os trabalhos de arquitetos de todo o Brasil que valorizam conforto, inovação e sustentabilidade”, afirma Thierry Fournier, CEO América Latina e CEO Brasil da Saint-Gobain. “Já estamos trabalhando na edição de 2021 e em breve anunciaremos as novidades”, comenta o executivo.

“Foi com enorme surpresa e alegria que recebemos, eu e meus colegas arquitetos do MMBB, a notícia que fomos escolhidos como o principal vencedor da premiação. É muito importante a iniciativa dessa empresa tão emblemática em incentivar o trabalho dos arquitetos, com diferentes categorias de premiação”, destaca Paulo Mendes da Rocha, do MMBB Arquitetos.

Os projetos foram selecionados pela Comissão Julgadora composta por profissionais técnicos de empresas do Grupo Saint-Gobain e um júri externo convidado formado por profissionais e representantes de empresas de renome do setor:

7º Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura

CONFIRA A ORDEM CLASSIFICATÓRIA

CATEGORIA PROFISSIONAL



Modalidade: Edificação Institucional

1º LUGAR

Sesc 24 de Maio

Paulo Mendes da Rocha

Escritório: MMBB Arquitetos

São Paulo / SP

2º LUGAR

Sesc Guarulhos

Renato Dal Pian

Equipe: Lilian Dal Pian e Carolina Freire

Escritório: Dal Pian Arquitetos

São Paulo / SP

3º LUGAR

Espaço Cultural Porto Seguro

Yuri Vital

Escritório: Yuri Vital Arquiteto

São Paulo / SP

CATEGORIA PROFISSIONAL



Modalidade: Edificação Residencial

1º LUGAR

Casa Dos Cajueiros

Ana Terra Capobianco

Equipe: Fernanda Costa Neiva

Escritório: Terra Capobianco e Galeria Arquitetos

São Paulo / SP

2º LUGAR

Casa Avaré

Sergio Sampaio

Sergio Sampaio Arquitetura + Planejamento

Avaré / SP

3º LUGAR

Casa Bloco

Diego J E Santo

Equipe: Carolina Rodrigues Cataldo, Dineu Borba Neto, Laércio Stolfo Maculan, Rodrigo de Carvalho Estrella e Valério Montes Doca

Escritório: ES Arquitetura

Criciúma / SC

CATEGORIA PROFISSIONAL

Modalidade: Edificação comercial

1º LUGAR

Módulos De Alimentação E Serviço

Bruno Bonesso Vitorino

Equipe: André Dias Dantas e Renato Dalla Marta

Escritório: DMDV Arquitetos

Osasco /SP

2º LUGAR

AR 3000Manuel Marcos Baggio Pereira

Equipe: Flavio Appel Schiavon e Gianmarco Haddad

Escritório: Baggio Pereira & Schiavon S.S.

Curitiba / PR

3º LUGAR

Shopping Jardim Pamplona

Fabio Aurichio

Equipe: Stella Nieto Canuto, Flavia Tonacci Costa, Felipe Lopes de Paula, Fernanda Cinquetti Baptista, Ramon Castillo Mesas, Fernanda Souza Aranha Sarno, Mariana Soares e Luciana Maki.

Escritório: L35ACIA

São Paulo / SP



Modalidade: Projeto Comercial

1º LUGAR

Indústria Têxtil

Diego J E Santo

Equipe: Carolina Rodrigues Cataldo, Dineu Borba Neto, Laércio Stolfo Maculan, Rodrigo de Carvalho Estrella e Valério Montes Doca

Escritório: ES Arquitetura LTDA

Criciúma / SC

2º LUGAR

Projeto Luz

Ruy Rezende

Equipe: Anna Guanziroli, Edmundo Costa e Luciene Cabral

Escritório: Ruy Rezende Arquitetura LTDA

Rio de Janeiro / RJ

3º LUGAR

Hotel Aroeira 11

Rodrigo Pocai

Equipe: Jean Carlos Zanco, Leonardo Zanatta e Vicente Boguszewski

Escritório: Fenda Arquitetos

Curitiba / PR

CATEGORIA PROFISSIONAL



Modalidade: Projeto Institucional

1º LUGAR

Centro Cultural Caborê

Luiz Eduardo Indio da Costa

Escritório: Indio da Costa Arquitetura Ltda

Rio de Janeiro / RJ



2º LUGAR

Centro Educacional Crixá

André Velloso Ramos

Equipe: Eder Rodrigues de Alencar, Danielle Gressler de Brum, Marcelo Aquino Braga, Juliana Andrade Borges de Souza e Mateus Macedo dos Reis

Escritório: ARQBR

Brasília / DF

3º LUGAR

Centro Tecnológico De Plataformas Vegetais De Bio-Manguinhos

Elton Timbó

Equipe: Alexandre Landim, Cynthia Melo, Dante Gadelha, Felipe Barreto, Gerson Amaral, Lyncoln Freitas, Mariana Furlani e Ricardo Sabóia

Escritório: ARCHITECTUS S/S

Fortaleza / CE

CATEGORIA PROFISSIONAL

Modalidade: Projeto Residencial

1º LUGAR

Casa ITT – Sustentabilidade, Tecnologia, Arte E Amor

Patricia de Almeida O’reilly

Equipe: Amanda de Cassia Thomaz, Alexandre Mavignier, Carlos Eduardo Lemos Garcia, Eduardo Castro Silva Gomes, Erika Goes Petruk, Gabriel Castro Silva Gomes, Isabel Ammann Saad, Isabel Rocha Dias, Jonatas dos Santos Barros, Jose Franco M. Neto e Monica Beverari

Escritório: Atelier O’reilly Estrategias Sustentáveis

Cidade: Carapicuíba /SP

2º LUGAR

Praça 4

Jean Grivot Avancini

Escritório: Hype Studio Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Porto Alegre / RS

3º LUGAR

Casa Jave – Um Caso De Resiliência Ambiental

Leonardo Zanatta

Escritório: Fenda Arquitetos

Curitiba / PR



CATEGORIA ACADÊMICA

1º LUGAR

Arquitetura Dinamizadora: Uma Proposta de um Centro Ecotecnológico



Rodolfo Araújo Cavalcanti de Lira

Orientador: Mirela Davi de Melo

Faculdade Santa Maria, Cajazeiras / PB

2º LUGAR

Escola Construtivista Rozane Cardoso [ECRC]

Sofia C. Pires

Orientador: Luis Guilherme Aita Pippi

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria / RS

3º LUGAR

Cenário Habitado – Repensando o Envelhecer Coletivo em Contexto Densificado

Sérgio Fidelis Filho

Orientadora: Vera Grieneisen

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo / RS

DESTAQUE CONFORTO ACÚSTICO

Sesc Guarulhos

Renato Dal Pian

Equipe: Lilian Dal Pian e Carolina Freire

Escritório: Dal Pian Arquitetos

São Paulo / SP

DESTAQUE CONFORTO TÉRMICO

Destaque Conforto: CEB – Escola Beacon

Ricardo Lopes Gusmão

Equipe: Guido D Elia Otero, Marcelo Henneberg Morettin, Marcelo Vogt Maia Rosa, Renata Cristina Andrulis e Vinicius Hernandes de Andrade

Escritório: Andrade Morettin Arquitetos Associados e Goaa – Gusmão Otero Arquitetos Associados.

São Paulo / SP

DESTAQUE INOVAÇÃO

Casa Jave – Um Caso de Resiliência Ambiental

Leonardo Zanatta

Escritório: Fenda Arquitetos

Curitiba / PR

DESTAQUE SUSTENTABILIDADE

Indústria Têxtil

Diego J E Santo

Equipe: Carolina Rodrigues Cataldo, Dineu Borba Neto, Laércio Stolfo Maculan, Rodrigo de Carvalho Estrella e Valério Montes Doca

Escritório: ES Arquitetura LTDA

Criciúma / SC

MELHOR PROJETO DA EDIÇÃO

Sesc 24 de Maio

Paulo Mendes da Rocha

Escritório: MMBB Arquitetos

São Paulo / SP

SAINT-GOBAIN

A Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e soluções pensadas para o bem-estar de cada um de nós e o futuro de todos. Podem ser encontrados em todos os lugares em que vivemos e no nosso dia a dia: em edifícios, transportes, infraestruturas e em muitas aplicações industriais. Eles proporcionam conforto, performance e segurança, ao mesmo tempo em que respondem aos desafios da construção sustentável, eficiência do uso de recursos e mudança climática.



€42.6 bilhões de vendas em 2019

Opera em 70 países

Mais de 170.000 funcionários

www.saint-gobain.com



@saintgobain

SAINT-GOBAIN NO BRASIL

A Saint-Gobain atua há mais de 80 anos no Brasil com um portfólio diversificado de marcas como Brasilit, Isover, Norton, PAM, Placo, Sekurit, Telhanorte e Quartzolit. O Grupo tem mais de 12 mil colaboradores diretos e indiretos no país, vendas anuais de R$ 8,1 bilhões em 2019, assim como 57 fábricas, 34 centros de distribuição, 3 mineradoras, 75 lojas, 3 escritórios comerciais e 1 centro de pesquisa e desenvolvimento.

Mais informações sobre Saint-Gobain no Brasil

www.saint-gobain.com.br