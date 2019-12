Conheça os premiados e homenageados na Nelore Fest 2019

A Nelore Fest, evento de encerramento das principais competições da raça Nelore no ano, premiou os grandes destaques da pecuária nacional em 2019. Promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o evento incluiu a entrega de troféus para os vencedores do Ranking Nacional Nelore e Nelore Mocho, do Circuito Nelore de Qualidade, além dos vencedores do Ranking Nelore e Nelore Mocho da Bolívia. Personalidades da pecuária também foram homenageadas com o Nelore de Ouro, o Oscar da Pecuária.

Nelore Fest

“A Nelore Fest é muito mais do que uma confraternização entre neloristas. Trata-se de uma celebração das conquistas realizadas pelos criadores durante o ano todo, tanto no ranking quanto no Circuito. São apaixonados que investem no fomento e na consequente valorização da raça, a mais importante do brasil, representando 80% do rebanho nacional”, ressalta Nabih Amim El Aouar, presidente da ACNB.

Entre os premiados do Ranking Nacional Nelore, destaque para Rima Agropecuária, conquistando a Medalha de Ouro de Melhor Criador Nelore, Melhor Expositor Nelore e Campeão Supremo Nelore. A medalha de prata do Melhor Criador Nelore foi para Marcelo Ribeiro de Mendonça e Irmãos, que também conquistou a prata de Melhor Expositor Nelore e Campeão Supremo Nelore. A medalha de bronze de Melhor Criador Nelore, Melhor Expositor Nelore e Campeão Supremo Nelore ficou com a Jatobá Agricultura e Pecuária.

No campeonato Melhor Criador e Melhor Expositor Nelore Mocho a Medalha de Ouro foi para Lourival Louza Júnior. A Medalha de Prata de Melhor Criador Nelore Mocho foi para Dalila Cleopath Toledo que ainda recebeu a Medalha de Bronze de Melhor Expositor Nelore Mocho. Udelson Nunes Franco conquistou a Medalha de Bronze de Melhor Criador Nelore Mocho e também a prata no campeonato Melhor Expositor Nelore Mocho. Os criadores e expositores campeões do Rankings regionais e da Copa Inter Regional do Atlântico (envolvendo Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro) também receberam seus troféus no evento.

Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)

A ACNB também reconheceu o trabalho dos pecuaristas vencedores do Circuito Nelore de Qualidade, que em 2019 atingiu marcas históricas com 26 etapas e mais de 21 mil animais avaliados. O pecuarista Adilton Boff Cardoso (MS) conquistou a Medalha de Ouro, sagrando-se campeão nacional do Melhor Lote de Carcaças de Machos. A Medalha de Prata foi para Sérgio Przepiorka, enquanto o bronze ficou com Sandra Maria Massi, que também levou para casa o título nacional de Melhor Lote de Carcaças de Fêmeas. Braz Aristeu de Lima ficou com a medalha de prata pelo Melhor Lote de Carcaças de fêmeas, enquanto a medalha de bronze ficou com Otacílio Bogue de Rezende.

Além dos pecuaristas, a unidade da Friboi em Nova Andradina (MS) recebeu o título de Melhor Compra de Gado do Circuito Nelore.

A Nelore Fest também marcou o momento de homenagem da ACNB a personalidades de destaque da raça e da pecuária brasileira em 2019. É o prêmio Nelore de Ouro – O Oscar da Pecuária. Além de criadores são agraciados representantes da pesquisa, da indústria e outros elos da cadeia produtiva.

Foram homenageados grandes nomes do setor, como a Matsuda Sementes e Nutrição Animal, que recebeu o Oscar da Pecuária na categoria Excelência em Tecnologia. Na categoria Destaque Nelore Natural – Frigorífico, a homenagem foi para a Friboi. Na categoria Destaque Nelore Natural – Produtor, o Grupo Schlatter foi o homenageado. Ricardo Antônio Vicintin foi homenageado como Incentivador da Raça. O destaque da Nova Geração foi Maria Cecília Brazil Menezes Garcia, enquanto que na categoria Família Nelorista a homenagem foi para a Família de João Aguiar Alvarez. Por fim, o Oscar da Pecuária para a Liderança de Destaque na Pecuária Nacional foi para Rivaldo Machado Borges Júnior.

“A Nelore Fest representa o momento de reconhecimento da cadeia produtiva. É neste evento que reforçamos a todos os pecuaristas a importância dessa raça fantástica, que mudou a história da pecuária nacional, transformando o nosso país no segundo maior produtor de carne bovina e no maior exportador mundial”, complementa Nabih Amim El Aouar.

A Nelore Fest 2019 teve patrocínio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal, Canal Rural, Friboi, Nelore Heringer, Fertilizantes Heringer, Elo, Programa Leilões, Chevrolet, Bradesco, Ivomec e Balanças Açôres.

Fotos: Divulgação