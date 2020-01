Conheça os canais de comunicação da Câmara e entre em contato

A Câmara mantém site, aplicativo e canal de TV (TV Câmara) atualizados diariamente com conteúdo informativo e notícias sobre as sessões, pautas de votação, projetos em tramitação e eventos, além de perfis nas redes sociais (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr e Instagram) para ampliar o acesso e dar transparência ao trabalho realizado no Legislativo Municipal.

Tanto o site quanto o aplicativo institucional disponibilizam ferramenta de consulta online que permite ao cidadão acompanhar a tramitação de documentos, como projetos de lei e requerimentos. Com o Portal da Transparência, o munícipe pode exercer o controle social dos gastos públicos.

Por meio do formulário Fale Conosco no site e aplicativo, a Ouvidoria recebe críticas, sugestões e perguntas dos internautas. Em 2019, a Ouvidoria respondeu 113 mensagens. Entre os assuntos mais recorrentes estão dúvidas sobre leis e providências quanto a serviços públicos prestados pela prefeitura.

Também é possível enviar uma mensagem diretamente para o vereador de sua escolha (veja a lista).

Outra possibilidade é entrar em contato pelo Facebook. No ano passado, 52 internautas enviaram mensagens privadas pela rede social.

E ainda, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, a Câmara disponibiliza o SIC – Serviço de Informação ao Cidadão. Ao longo de 2019, foram 211 solicitações.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS