Conheça os arquitetos da “2ª Mostra Nexus Atmosferas”

O Grupo Nexus definiu o nome dos 20 profissionais, entre arquitetos e designers, que vão participar da “2ª Mostra Nexus Atmosferas”. Um super time à altura do evento, previsto para o primeiro semestre de 2021, em Jacareí.

A 2ª Mostra compreende uma residência particular, com cerca de 2.000 metros quadrados, construída pelo moderno método de MLC (Madeira Laminada Colada). O local, com 30 ambientes, ficará em exposição por dois meses antes da utilização pelo proprietário.

Saiba quem são os profissionais escolhidos: Studio Arquitetura, Sonne Müller, Natasha Pereira, Hellen Pacheco, Viviane Fortes, Natália Buscardi, Nevânia Aves, Mariana Lobo, Ana Carolina Scarpelli, Otta Albernaz, Marina Ferrer, Rafael Oliveira, Débora Oliveira, Carla Sampaio, Daniela Carneiro, Gustavo Martins, Thaís Martarelli, Letícia Motisuki, Carolina Maluf e Priscila Pereira.

Para o presidente do Grupo Nexus, Kleber Santos, são grandes arquitetos e designers da região, que certamente contribuirão para o sucesso do evento. “Acreditamos que a 2ª Mostra deverá superar o sucesso da primeira, que ficou consolidada como um marco na história da arquitetura e design da região”, afirma o presidente.

Segundo ele, o projeto de construção da “Atmosferas” é assinado pelo escritório Otta & Albernaz Arquitetura. O Otta & Albernaz nos presenteia com um projeto magnífico, integrando alta tecnologia e natureza. Uma união de elementos para uma residência realmente esplendorosa, como beleza, conforto e funcionalidade”, afirma ele.

CONHEÇA OS CURADORES

A difícil escolha dos profissionais ficou por conta de um seleto grupo de curadores, renomes ligados ao mundo da arquitetura: Cristiana Ferraz, Guilherme Amoroso, Ricardo Gaioso, Mônica Barbosa, Olegário de Sá e Paula Sérgio Niemeyer. Saiba quem são eles:

Olegário de Sá – Arquiteto com escritório em São Paulo, com projetos nas grandes capitais brasileiras, Angola e Miami. Vencedor do prêmio de arquitetura ¨The International Properity Awarde 2019-2020¨ na categoria de melhor projeto residencial do Brasil.

Paulo Sérgio Niemeyer – Arquiteto, urbanista e designer de produtos, neto do Oscar Niemeyer. Comanda o Instituto Niemeyer no Rio de Janeiro, preservando as obras e dando prosseguimento como arquiteto nas obras inacabadas do avô.

Ricardo Gaioso – Jornalista com especialização de design em Paris, diretor criativo do Studio Indigo à frente de estratégias de comunicação para o segmento de design e arquitetura.

Mônica Barbosa – Palestrante e consultora de inteligência de mercado em arquitetura e design, desenvolvendo projetos de branding para grandes marcas.

Guilherme Amoroso – Jornalista, diretor de conteúdo da Revista Casa Vogue, especializado em design, decoração e arquitetura.

Cristiana Ferraz – Diretora e curadora da Casa Cor SP desde 1999 e conselheira do Museu de Arte Sacra de São Paulo.

GRUPO NEXUS – Criado em 2018 e sediado em São José dos Campos, é uma rede que reúne empresas e empreendedores dos segmentos da construção, arquitetura e design. O objetivo principal é favorecer a integração e desenvolvimento dos associados e fomentar o mercado regional.

Acompanhe tudo sobre a “2ª Mostra Nexus Atmosferas” pelo site www.nexusoficial.com.br ou pelas redes sociais: perfil @nexusoficial no Insta e NexusOficial no Face.