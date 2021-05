Conheça as 5 melhores faculdades e cursos técnicos da região de São José dos Campos!

A região de São José dos Campos é cheia de cultura, tecnologia e tradição. Situada entre São Paulo e Rio de Janeiro, é uma cidade com várias indústrias multinacionais conceituadas, que proporcionam emprego para vários jovens da própria cidade, e de cidades vizinhas.

E quando falamos em faculdades, São José conta com universidades de alta qualidade, que promovem formação profissional com opções de cursos técnicos, graduação e especialização. E para se preparar para as provas escritas, não existe nada melhor do que aprender redação com um Superprof sendo essa, uma plataforma para estudantes da região, e do Brasil inteiro.

Continue a leitura e confira abaixo opções de algumas das 6 melhores faculdades e cursos técnicos da região, além de formas de como aprender online e estar 100% preparado para as provas de vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Vamos lá?

1. FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado

A Fundação Armando Alvares Penteado, mais conhecida como FAAP, é uma instituição privada, fundada em 1947, e possui mais de 20 cursos, entre eles cinema, engenharia, administração, jornalismo, design, direito, entre outros.

Sendo esse, um ambiente que conta com várias iniciativas socioculturais, que incentiva todos os estudantes a prestarem mais atenção nesse ramo de atuação. O Museu de Arte Brasileira, MAB, tem em seu acervo uma coleção diretamente vinculada a esse programa, e isso faz com que, os alunos que tenham interesse em artes, sejam admiradores da FAAP.

Confira o endereço completo: Av. Jorge Zarur, 650 – Jardim Aquarius, São José dos Campos – SP, 12242-020

2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Se você é apaixonado por tecnologia e sonha em atuar nesse ramo, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia é o lugar certo para você! Nesta instituição, você consegue ter cursos técnicos, graduação e até mesmo pós-graduação em várias áreas.

Técnico em eletrotécnica, mecânica, licenciatura em matemática, licenciatura em química e até mesmo engenharia de controle e automação são algumas das opções que você encontra nesse renomado Instituto.

Fundado em 1909, é um dos mais antigos do país, e conta com acesso total a programas de incentivo que promovem oportunidade de estudos para alunos de baixa renda, ou que estão em situação de vulnerabilidade. E o melhor é que nesse caso você pode estudar tanto presencialmente, quanto pelo método EAD.

Endereço: Rod. Pres. Dutra, km 145 – Jardim Diamante, São José dos Campos – SP, 12223-201.

3. Humanitas

Tem interesse na área da saúde? A Humanistas é uma instituição de ensino privada, com cursos na área da saúde médica, além de dois cursos de pós-graduação voltados para Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva, UTI.

Para entrar nessa universidade, é preciso realizar a prova da Vunesp ou prestar o vestibular do Enem e concorrer a bolsas do Prouni ou FIES, o financiamento estudantil que permite o pagamento após a conclusão do curso.

Confira no site mais informações: https://www.humanitas.edu.br/

Av. Brg. Faria Lima, 811 – Putim, São José dos Campos – SP

4. ITA

E para quem procura um Instituto tecnológico voltado para a Aeronáutica, o ITA é uma das instituições mais indicadas para quem deseja conquistar esse objetivo. Ela é uma das universidades mais concorridas do país, seja na graduação ou pós-graduação, é o sonho de muitos estudantes entrar nessa faculdade, principalmente pela quantidade de profissionais incríveis formados nessa instituição.

Para saber mais informações sobre essa instituição pública das Forças Armadas, acesse o site: http://www.vestibular.ita.br/ e se informe sobre o vestibular. Seu endereço fica localizado em São José dos Campos, na Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 – Vila das Acácias.

5. UNIFESP

Para finalizar a lista de universidades, não podia faltar uma das mais conhecidas em todo o país, a UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. Essa instituição pública conta com seis opções de cursos de graduação, além de programas de pós-graduação nas áreas de computação, matemática e engenharia.

E se você tem interesse em seu processo seletivo, vale estudar bastante para o Enem e tentar uma bolsa através do SISU, o sistema de seleção unificada do governo, que promove bolsas integrais de estudo, juntamente com o sistema da própria UNIFESP, sendo conhecido como sistema misto, que une a nota do Enem e do vestibular da universidade.

Confira mais detalhes no site. Para visitar o campus, o endereço é a Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, 1201, Parque Tecnológico – Eugênio de Mello.

Mas, como se preparar para o vestibular de forma online?

Essa é uma dúvida muito frequente para os estudantes de vestibular, principalmente nesse tempo de pandemia, em que todos os métodos de ensino e as formas de aprender se tornaram online. Por isso, o planejamento e a organização são alguns dos passos principais para ter ótimos resultados.

Primeiro, conheça bem o conteúdo do Enem e das provas que você pretende realizar, leia o edital e esteja com todas as matérias bem alinhadas e o conteúdo programático em mãos. Após isso, resolva os exercícios e tente fazer o máximo de questões que conseguir, dessa forma, você vai conseguir comparar o que precisa melhorar.

Continuando nessa linha, faça simulados online e troque conhecimento com amigos e outros estudantes que vão realizar a mesma prova, isso vai te ajudar a fixar as informações de forma fácil e com trocas de aprendizados.

Além disso, uma das partes mais temidas dos alunos é a redação. Portanto, se você sente que precisa de ajuda, procure um suporte de um professor particular, com ele você consegue desenvolver todas as suas dificuldades na parte escrita, e consegue deixar a sua gramática impecável para arrasar nos artigos dos vestibulares. Dessa forma, é possível conquistar seus sonhos com mais segurança!