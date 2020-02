Congresso de Marketing do Agro ABMRA mostra como inovação pode gerar crescimento no campo

O 13º Congresso de Marketing do Agro, promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), reunirá especialistas de diversas áreas para fomentar discussões a partir do tema central: “Marketing no Agro 4.0. Agregando Valor e Fortalecendo a Imagem do Setor”, no dia 24 de março de 2020, no Espaço Citron, em São Paulo (SP).

Os avanços tecnológicos na cadeia produtiva serão destacados no painel “Agro 4.0 – uma realidade no Brasil que gera crescimento agora e no futuro”, que terá palestra de Pedro Henrique Coutinho, CEO Start Up Olho do Dono.

O criador da Olho do Dono é um dos principais nomes no quesito inovação do agro. Ele desenvolveu uma tecnologia que permite pesar o gado no pasto utilizando apenas câmeras 3D e ferramentas de inteligência artificial, reduzindo assim um dos principais gargalos dos pecuaristas: a logística para pesagem do rebanho.

Pedro Henrique Coutinho, CEO Start Up Olho do Dono

13º Congresso de Marketing do Agro ABMRA

Data: 24 de março de 2020

Local: Espaço Citron (Rua José Guerra, 130 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP)

