Confira as datas oficiais do Rock in Rio 2021!

O Rock in Rio se prepara para realizar a melhor e maior edição de todos os tempos. E é com o mesmo entusiasmo de sempre, que anunciamos as datas oficiais do Rock in Rio 2021, que terá duas edições: Lisboa e Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro

Datas do Rio de Janeiro: 24, 25, 26 e 30 de setembro; 1, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock.

Lisboa

Datas de Lisboa: 19, 20, 26 e 27 de junho, no Parque da Bela Vista.

Imagine só: duas edições com line-ups incríveis e muitas novidades na Cidade do Rock. Vai ser imperdível! Vamos viver, certamente, momentos que ficarão para sempre na memória.

Cidade do Rock

As edições do Rio são sempre históricas. Já estamos com saudade daquela Cidade do Rock incrível, com tanto palcos, arenas, brinquedos, emoções inesquecíveis, radicais e até casamentos.

Rock in Rio

E quem não se lembra dos espetáculos no Palco Mundo em terras portuguesas? Já passaram por lá nomes como Paul McCartney, Shakira, Roger Waters, Rolling Stones e muitos outros.

Chega logo, 2021!

Rock in Rio 2021