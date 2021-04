ConectCar lança Vale-Pedágio com soluções tecnológicas e únicas para o setor de transporte

A ConectCar, empresa de meio de pagamento automático de mobilidade, anuncia este mês o lançamento do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) homologado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que atende às determinações legais para uso efetivo das despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário.

Mobfintech



A mobfintech, que vem transformando a experiência de milhares de motoristas em uma jornada mais rápida, fácil e fluida, traz em sua nova solução diferenciais tecnológicos para o mercado de pesados, com benefícios agregados tanto para embarcadores quanto para transportadores de cargas.

Vale-Pedágio da ConectCar

Com o Vale-Pedágio da ConectCar, os transportadores recebem o pagamento de pedágio nas rodovias diretamente na tag ativa da ConectCar, o que garante mais segurança nas praças de pedágios (dispensando a necessidade do contato com o dinheiro) e flexibilidade, com a escolha de rotas alternativas em caso de imprevistos. Já para os embarcadores, foi desenvolvida uma plataforma de auto-serviço transparente e sem burocracia, oferecendo controle e agilidade operacional na gestão.

Newton Ferrer, head comercial da ConectCar

Para Newton Ferrer, head comercial da ConectCar, o lançamento representa mais um benefício no portfólio de serviços da empresa de mobilidade e, além de ampliar as possibilidades de gestão para os embarcadores, também visa facilitar a rotina de uma categoria fundamental para o abastecimento do País: “Priorizamos o atendimento desses profissionais que, mesmo durante a pandemia, seguem atuando na logística do país e precisam continuar seus itinerários pelas estradas. Colocamos estes usuários no centro da estratégia e desenvolvemos uma solução digitalizada totalmente customizada para esse público”, explica.

Por meio de um onboarding automatizado, o Vale-Pedágio da ConectCar pode ser adquirido de forma ágil e totalmente digital: uma página personalizada irá direcionar a melhor solução para embarcadores e transportadores (que podem escolher entre as opções de planos Pessoa Jurídica ou Pessoa Física) e, em poucos minutos podem acessar ao portal e iniciar suas operações na compra de viagens.

Movimentos do mercado de pesados e a conscientização da categoria

O movimento de caminhões nas estradas pedagiadas cresceu 1,5% em fevereiro sobre janeiro e na comparação com o mesmo mês de 2020, um avanço de 4,4%, segundo um levantamento da ABCR. Para Newton, apesar desse crescimento, o mercado de Vale-Pedágio atualmente é muito concentrado, deixando as empresas sem opção: “Notamos que as regras atuais não oferecem a melhor experiência para o dia a dia da categoria e, por isso, ampliamos a eficiência operacional em ambas as pontas. Consideramos, inclusive, a utilização posterior do saldo disponível caso o transportador não utilize o valor em totalidade, garantindo que o investimento feito não seja perdido”, comenta.

Além dos diferenciais da plataforma como demonstração e customização da melhor rota, SLA de cancelamento estendido, consulta de viagens e recibos, alerta de eixo suspenso, estimativas de gastos e visão centralizada do fluxo operacional e financeiro para os usuários, o produto da ConectCar foi desenvolvido em conjunto com a DigitalComm, desenvolvedora e prestadora de serviços de consultoria na área de TI, referência no setor de logística com soluções que atendem 9 dos 10 maiores embarcadores do mercado nacional. Com a parceria, os clientes da ConectCar contam com uma plataforma que facilita todo o processo de pagamento relacionados com pedágio, como: roteirização e custos, compra automática de vale pedágio, emissão de recibo, conferência, acesso a transportadores e operadores logísticos e processos de contingência.



Complementar ao lançamento, a DigitalComm anunciou ainda, uma parceria exclusiva com a FETCESP: ao optarem pela utilização da ConectCar como meio de pagamento (pioneira no ambiente da FETCESP), os transportadores dos sindicatos filiados, terão benefícios exclusivos na utilização da plataforma, de forma que o embarcador terá apenas o custo do meio de pagamento: “Acreditamos que é fundamental estar alinhado e integrado com grandes representantes da categoria. Dessa forma conseguimos informar aos sindicatos sobre a importância do produto para embarcadores e transportadores e levar para este segmento inovação sem burocracia, de forma transparente e acessível”, finaliza Ferrer.



ConectCar

Fundada em 2012, a ConectCar é uma empresa de meio de pagamento automático de mobilidade que conecta tecnologia e dados para simplificar o ir e vir das pessoas, proporcionando uma experiência fluida, digital, transparente e personalizada. Tem como seus acionistas o Grupo Itaú Unibanco e a Ipiranga, do Grupo Ultra, está presente em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de mil estacionamentos por todo o Brasil, como shoppings, aeroportos, hospitais, estádios, universidades, teatros e clubes. Oferece um portfólio completo de planos para pessoas físicas e jurídicas, que podem ser adquiridos na sua loja virtual ou nos 6 mil postos Ipiranga credenciados. A ConectCar possui o selo RA1000, do Reclame AQUI, que reconhece a excelência no atendimento a clientes. Para saber mais, acesse conectcar.com.br