Condomínios buscam consultoria especializada em segurança

Todos os dias somos bombardeados por notícias sobre casos de violência nos grandes centros urbanos. No caso dos condomínios, esta questão passou, nas últimas décadas, a ser tratada cada vez mais como prioritária. Há casos de quadrinhas que se disfarçam de prestadores de serviços ou mesmo de moradores para praticar crimes dentro dos edifícios. Um recurso que pode trazer tranquilidade aos condomínios é a contratação de uma consultoria de segurança. O serviço é oferecido pela CIPA, uma das maiores administradoras de condomínios do país, e conta com a parceria de profissionais e empresas especializadas, altamente capacitados, com ampla experiência na área.

– O trabalho começa como um detalhado diagnóstico de segurança do empreendimento, que mapeia os pontos fracos e as oportunidades de melhoria local, levando em consideração quesitos como a localização, o tamanho, o número de funcionários e moradores e a estrutura oferecida – explica Marcelo Henrique de Mendonça, especialista em segurança e um dos parceiros da CIPA neste tipo de consultoria,

Com base nesse levantamento, a empresa elabora um plano exclusivo para cada condomínio que, uma vez aprovado, tem todo o processo de implantação acompanhado pela equipe técnica.

– Os funcionários também passam por um treinamento. O objetivo é que eles absorvam as mudanças e se familiarizem com as novidades – acrescenta,

De acordo com Mendonça, a análise dos riscos e pontos frágeis é fundamental para a elaboração de um plano eficiente.

– Muitas vezes, o síndico acredita que o condomínio está seguro, mas mantém, sem perceber, alguma fraqueza que pode comprometer toda a segurança. Um condomínio será tão seguro quanto sua capacidade de investimento. Uma casa de rua pode ser mais segura que um condomínio se ela contar com recursos compatíveis com a sua realidade e o empreendimento não fizer o mesmo – destaca Mendonça.

