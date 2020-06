Concluído o deck de madeira no entorno do Arco da Inovação

A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a construção do deck de madeira na rotatória do Colinas. A população já pode aproveitar o novo espaço de contemplação que faz parte do projeto paisagístico do entorno do Arco da Inovação.

Prefeitura de São José dos Campos

A área tem 252 metros quadrados somando a parte do assoalho de madeira com o calçamento de concreto para passagem de pedestres. Foram instalados vários bancos para que as pessoas possam contemplar a vista com mais conforto. O mirante avança sobre o córrego Vidoca proporcionando uma visão privilegiada do Arco da Inovação e aproximando o pedestre da paisagem. Construída para dar vazão ao trânsito intenso de veículos na rotatória do Colinas, a ponte estaiada se tornou um marco da paisagem urbana e já é considerada o mais novo cartão postal de São José dos Campos.

Deck

O deck foi projetado pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade e construído, em menos de um mês, pela Secretaria de Manutenção da Cidade. O projeto paisagístico do entorno do arco contempla toda a parte de jardinagem e área verde, iluminação ornamental, construção de rampas de acessibilidade e calçadas.

Mirante da Anchieta

A Secretaria de Manutenção da Cidade também iniciou nesta semana, a pintura do deck da avenida Anchieta, no Jardim Esplanada. Com uma das mais belas vistas do pôr do sol no Banhado, o mirante foi totalmente reformado no ano passado com a troca do assoalho e das vigas de sustentação, além de recuperação dos bancos e do gradil. O serviço de pintura está sendo executado para manter a conservação do espaço.

O deck integra o projeto paisagístico no entorno do Arco da Inovação – Foto: Charles de Moura/PMSJC