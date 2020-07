Concessionária da Volvo Car em Santa Catarina recebe certificação internacional de construção sustentável

A Volvo Dimas, de Florianópolis, é a primeira concessionária da América Latina a ter a certificação LEED Gold v4, graças a implantação de diversos recursos para tornar-se um edifício “verde”, como espaço sustentável, eficiência do uso da água, energia fotovoltaica e iluminação automatizada

LEED Gold v4

A concessionária Volvo Dimas, de Florianópolis (SC), recebeu um dos mais importantes certificados de construção sustentável do mundo, o Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), e passa a ser a primeira loja de automóveis da América Latina e a única concessionária fora dos Estados Unidos a receber o selo Gold v4.

Isso significa que o empreendimento apresenta alto desempenho em atributos relacionados à saúde humana, preservação ambiental e uso racional dos recursos naturais. A concessionária foi projetada desde o início já com o foco na sustentabilidade. Durante a construção, o plano de gerenciamento de resíduos gerou mais de 75% do volume para a reciclagem.

“Nossa loja traz grandes impactos positivos ao meio ambiente por utilizar água reaproveitada da chuva, energia fotovoltaica e reciclagem de resíduos. Com o sistema de captação de águas pluviais, conseguimos reduzir o uso de água potável na lavagem dos carros, por exemplo”, afirma Ricardo Dimas, diretor da Volvo Dimas.

O empreendimento de 1.150 m2 tem diversos recursos que foram pensados para tornar a edificação mais sustentável, como o piso drenante nas áreas externas; bicicletários; estações de carga para carros elétricos; ar-condicionado com sensores internos e externos – quando necessário joga o ar da rua para dentro com o uso de ventilador e sem usar o compressor; iluminação automatizada conforme horários de funcionamento do showroom e conforme a incidência dos raios solares; oficina limpa com sistema de dutos e descarte correto do óleo usado; estrutura para separação do lixo reciclável.

A utilização de painéis solares instalados no topo do prédio gera metade da energia necessária para a loja, e é utilizada na iluminação, alimentação de tomadas e até mesmo para os motores da oficina.

Todo o paisagismo do local foi planejado levando em conta as espécies de plantas nativas e adaptadas ao clima local. Com isso, exigem menos manutenção e menos regas, economizando água.

O que é o Leed?

Criada em 1993 pelo United States Green Building Council (USGBC), a Certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – é um sistema internacional de certificação que tem como objetivo promover e fomentar práticas de construções sustentáveis.

É utilizado em mais de160 países com o intuito de incentivar a transformação dos projetos, obra e operação das edi­ficações, sempre com foco na sustentabilidade de suas atuações. Hoje, é uma das principais plataformas utilizadas para green buildings ou edifícios verdes, com mais de 170 mil m² certificados diariamente.

Os empreendimentos que buscam a certificação Leed são avaliados de acordo com os seguintes critérios: processo integrado, localização e transporte, terrenos sustentáveis, eficiência hídrica, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ambiente interno, inovação e prioridade regional.

