Compaq lista cinco dicas para navegar na internet com mais segurança

Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Internet Segura (8/2), Camilo Stefanelli, responsável pela Compaq no Brasil, relembra alguns cuidados básicos que os usuários de computador devem ter para não ficarem expostos no universo on-line

Hoje é praticamente impossível imaginar a vida off-line, já que o ambiente virtual se tornou fundamental em inúmeros aspectos da sociedade, da comunicação aos negócios, do ensino ao entretenimento. Por outro lado, ele também pode representar uma ameaça aos dados de qualquer pessoa conectada. Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Internet Segura (8/2), Camilo Stefanelli, responsável pela marca Compaq, listou cinco dicas simples que ajudarão as pessoas a minimizarem os riscos de golpes, fraudes e invasões às suas máquinas.





1. Instalar softwares originais e confiáveis

Um dos erros mais comuns dos usuários é comprar e instalar softwares piratas, que, além de não oferecerem um desempenho esperado, podem danificar o computador. “Podemos fazer uma comparação com as peças de um carro, que quando trocadas por uma não original costumam funcionar por um tempo, até dar a falsa sensação de economia, mas muitas vezes apresentam problemas algum tempo depois e deixam o consumidor vulnerável. Nos casos de software e componentes de PCs, o efeito é o mesmo”, aponta Camilo.





2.Ter um antivírus ideal para o perfil do usuário

Cuidar da segurança de um PC pode ser comparado a cuidar da proteção de uma casa, e assim como a escolha de um sistema de alarme pode ser ineficiente se não for feita com cuidado, a opção por um antivírus inadequado pode deixar o usuário desprotegido e ainda ocasionar problemas piores. “Para fazer downloads de arquivos e navegar na internet, é fundamental ter um antivírus de confiança. Não contar com esse escudo seria o mesmo que trazer um desconhecido para dentro de sua casa. Há diversas opções no mercado, com funcionalidades diversas, e uma boa dica na hora de escolher qual usar é identificar aquela com mais recursos compatíveis com as atividades do usuário”.

3. Se conectar a redes Wi-Fi públicas pode ser um fator de risco

Ao conectar o PC ou o smartphone a uma rede Wi-Fi pública é necessário sempre ter a atenção redobrada. “Evite realizar transações bancárias, compras ou até mesmo acessar dados confidenciais em redes que não sejam seguras, como as de aeroportos, shoppings e lojas de departamento. Nestas situações os nossos dados estão ainda mais expostos e quanto menos vulneráveis ficarmos, melhor. Prefira sempre a segurança de redes privadas e conhecidas”.

4. Evitar abrir e-mails desconhecidos

Um cuidado básico para qualquer usuário de e-mail é conferir o endereço do remetente. Mensagens de origem desconhecida costumam ter domínios estranhos, links suspeitos, promessas incomuns, erros de português e até pedidos por dados cadastrais, bancários e senhas. “Se você não está familiarizado com determinado remetente, desconfie. Não clique em links aleatórios, boletos de compras que nunca fez ou acredite em ameaças sem sentido. Executar um arquivo recebido por e-mail, por exemplo, pode ser o mesmo que entregar a chave de sua casa a um ladrão. É tudo que um invasor precisa para ter acesso à sua máquina e, consequentemente, aos seus dados. Se receber algo suspeito, delete sem pensar duas vezes”.

5. Usar autenticação em dois fatores e sempre renovar as senhas de cadastros

A autenticação em dois fatores fará com que determinado aplicativo ou programa cheque frequentemente se um acesso em curso está sendo feito pelo próprio usuário ou por alguma fonte suspeita, evitando assim que um desconhecido tenha acesso às informações de outra pessoa. “Temos que cuidar de nossas máquinas como cuidamos de nossa casa, sempre trancando a porta ao sair e tendo controle sobre quem entra ou sai dela. O mesmo vale para os aplicativos, inclusive contas em redes sociais. Além de ativar a autenticação em dois fatores, recomenda-se mudar a senha periodicamente, e não utilizar a mesma combinação para plataformas diferentes”.

