Como vai a revolução da mudança de comportamento?

Nilo Lemos Neto: Senhoras e senhores. Dê as boas-vindas ao apresentador da Rádio Freakonomics

Nilo Lemos Neto : Muito obrigado. Este é um episódio muito especial da Rádio Freakonomics . É sobre um dos meus tópicos favoritos. E com base nos comentários que recebemos, também é um dos seus favoritos. É sobre mudança de comportamento. Assim, um par de anos atrás , entrevistamos dois primeiros pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, Angela Duckworth e Katy Milkman . Eles lançaram um novo projeto audacioso chamado Mudança de Comportamento para o Bem , reunindo uma equipe dos sonhos de cientistas do comportamento de todo o mundo. É a tentativa deles de promover a ciência da mudança de comportamento e ajudar mais pessoas a tomar boas decisões sobre finanças pessoais, saúde e educação.

Hoje à noite estamos gravando ao vivo no Merriam Theatre, na Filadélfia, na mesma rua da Universidade da Pensilvânia. Ouviremos breves apresentações de quatro pesquisadores da ciência do comportamento sobre seus trabalhos mais recentes. Mais tarde, ouviremos um ganhador do Nobel que ajudou a criar esse campo. Mas vamos começar do início, apanhados no projeto Behavior Change for Good com seus fundadores. Você poderia se juntar a mim para dar as boas-vindas a Angela Duckworth e Katy Milkman. Angela, Katy, que bom ter você aqui.

Angela DUCKWORTH: Olá.

Katy MILKMAN: Olá.

Nilo Lemos Neto : Então, já faz alguns anos desde que você iniciou este projeto. Na época, Katy, eis o que você nos disse: “Nós dois pensamos que o maior problema do mundo que precisava ser resolvido era descobrir como fazer a mudança de comportamento se manter.” Então, minha primeira pergunta é: você já resolveu esse problema?

MILKMAN: Bem, aprendemos muito nos últimos três anos, mas não resolvemos esse problema. Hoje tivemos uma reunião realmente fabulosa, na qual compartilhamos os resultados de alguns de nossos primeiros estudos ambiciosos para tentar fazer uma grande diferença nisso. E eu diria que a hashtag do dia foi “A ciência é difícil”. Realizamos um enorme ensaio clínico randomizado, um experimento tão antigo. Sessenta e três mil membros das academias de ginástica 24 horas, uma das maiores redes de academias dos EUA, se inscreveram para fazer parte de um programa muito legal de mudança de comportamento que lhes oferecemos gratuitamente. E foi projetado por uma equipe de cientistas brilhantes que reunimos.

Nilo Lemos Neto : Agora, para deixar claro: você está recrutando pessoas que já se deram ao trabalho e ao compromisso de ingressar em uma academia, sim?

MILKMAN: Exatamente. Então você é membro do 24-Hour Fitness e ouve todos esses cientistas legais construindo um programa e que eu posso me inscrever gratuitamente, isso me ajudará a exercitar-me mais.

Nilo Lemos Neto : E o que exatamente você está tentando fazer com que eles façam?

MILKMAN: Dizemos a eles que é um programa de 28 dias, e o objetivo é fazer com que você construa um hábito de exercício duradouro, idealmente para sempre. Esse era o nosso objetivo. Vamos fazer com que todos esses hábitos permaneçam.

Nilo Lemos Neto : Então a idéia é fazer com que as pessoas se inscrevam, você as incentiva e incentiva? Ou há algumas recompensas em dinheiro ou -?

MILKMAN: Sim. Havia dinheiro prometido e entregue. Então estávamos pagando, em ordem de magnitude, um quarto por cada visita à academia. Melhor que nada, mas não muito.

Nilo Lemos Neto : Na verdade não, mas ok.

MILKMAN: E também dissemos que daremos diferentes tipos de mensagens e reforço.

Nilo Lemos Neto : Ok. Então, quão incrivelmente, lindamente, perfeitamente bem funcionou?

MILKMAN: Então você quer as boas ou más notícias primeiro?

Nilo Lemos Neto : Vamos começar com uma visão geral. Você chamaria isso de fracasso ou fracasso abismal?

MILKMAN: Estou indo mais ao fracasso do que ao abismo. Nós aprendemos muito. A boa notícia é 52 das 53 coisas que testamos, que pensávamos que melhorariam a frequência na academia. Um de nossos 53 programas experimentais não deveria ser nada. As pessoas se inscreveram e ficamos tipo: “Obrigado por se inscrever. Boa sorte com sua vida. ”Esse foi o tipo de comparação que fizemos. Os outros 52, todo mundo nessas 52 condições foram mais à academia.

Nilo Lemos Neto : Isso não me parece um fracasso.

MILKMAN: Ok. Aí vem o fracasso. Na verdade, estávamos tentando testar novas idéias científicas e todos os programas que construímos sobre uma linha de base que achamos que funcionaria. O que estava lembrando as pessoas de irem à academia, pagando-lhes um pouco para irem à academia e fazendo com que planejassem as datas e os horários em que queriam ir. Em seguida, os lembretes chegam nesses momentos.

Esperávamos melhorar o desempenho disso. E nada fez. Então, basicamente, o que descobrimos é que um conjunto de ingredientes que já estávamos bastante confiantes funcionaria, eles funcionaram. E então, quando colocamos novas coisas , pensamos: “Essa é uma idéia nova e sexy, vai superar as melhores práticas”, não chegamos a lugar algum.

Nilo Lemos Neto : Ok, eu me lembro que parte deste projeto estava pedindo a todos os seus colegas pesquisadores quando eles projetam experimentos para fazer uma previsão de quão bem o experimento funcionaria. E essas são algumas das melhores e mais brilhantes mentes das ciências comportamentais, portanto, presumivelmente, suas previsões não são terríveis. Eles eram terríveis?

DUCKWORTH: Então, o que aprendemos foi que nossos cientistas estão bastante otimistas sobre a mudança de comportamento e, em média, eles pensaram “Oh, cerca de 40% de probabilidade de que meu experimento funcionasse”. Considerando que, quando os dados chegam, é quase zero.

DUBNER: Parece-me, sem saber nada, que o que você estava tentando fazer como seu primeiro grande projeto – levar as pessoas a irem mais à academia de forma duradoura – é o oposto de frutas baixas.

MILKMAN: Oh, isso é interessante. OK. Eu acho que vale a pena mencionar novamente, na verdade não falhamos em levar as pessoas a ir à academia. Durante o programa de 28 dias, a maioria das diferentes versões do programa criou mudanças de comportamento – assim, 50 a 75% criaram aumentos significativos no exercício por 28 dias. Só que não fizemos muito bem ao criar mudanças duradouras.

Então, após o nosso programa de 28 dias, praticamente não vimos nada em termos de mudança de comportamento. Todas as 53 versões do programa, praticamente nada fica. E esse era o objetivo final. Então isso foi um grande fracasso.

Nilo Lemos Neto : Então, eu já conheço vocês dois bastante bem e sei que nenhum de vocês tem pouco entusiasmo. Portanto, não vejo você fazendo as malas e saindo, e desmantelando o projeto Behavior Change for Good. quais são os próximos passos?

MILKMAN: Ok, algumas coisas. Primeiro de tudo, estamos fazendo mais com esses dados da academia. Nós vamos balançar um bastão nele em vez da aproximação de penas da próxima vez. Também vamos fazer um trabalho de adesão a medicamentos. Achamos que podemos fazer um estrago lá, dada a ciência que nos precedeu. Vamos fazer algum trabalho sobre obesidade infantil no Reino Unido, com o qual estamos realmente animados.

Nilo Lemos Neto : Aqui está uma coisa que você, Angela, disse quando este projeto foi iniciado. “ O único problema que realmente confronta a humanidade no século XXI é a própria humanidade .” Sendo que fazemos muitas coisas que não são tão boas para nós. Nutrição, tabagismo, não economizando o suficiente para a aposentadoria, etc.

Após esse episódio, um ouvinte escreveu para dizer o seguinte: “Este foi o episódio mais deprimente de todos os tempos. As pessoas estão uma bagunça. É isso que torna a humanidade bonita. Tirar nossa espontaneidade, nossos caprichos, nossos impulsos e substituí-los por apenas pensamento lógico é realmente uma idéia covarde. Algumas das melhores coisas que a humanidade já fez não foram para o nosso bem-estar geral. Eles foram feitos apenas porque eram divertidos. Você está matando a diversão.

Eu não tenho uma pergunta Eu só queria ler isso no registro. Não, eu tenho uma pergunta. Então, por uma questão de argumentação, o que faz você pensar que cientistas comportamentais como vocês deveriam estar cutucando ou mesmo empurrando as pessoas a mudarem seu comportamento quando elas podem gostar muito do seu comportamento?

DUCKWORTH: Se você pensa na pessoa mais autocontrole que conhece, pode pensar: “Uau, eles não se divertem. Eles nunca saem para, digamos, a Freakonomics Radio Live. Eles só bebem água. Eles trabalham o dia todo e não brincam. E não é assim que se vive. Mas, de fato, existem pesquisas sobre os extremos do autocontrole, e não há dados que mostrem que pessoas realmente autocontroladas sejam menos felizes.

Autocontrole é a capacidade de alinhar seu comportamento com o que você deseja. Se o que você quer é uma vida de espontaneidade e sorvetes, esse é o comportamento ao qual você deve se alinhar. Esse é o objetivo. Mas os tipos de problemas nos quais o Behavior Change for Good está trabalhando – exercite-se; para adolescentes estudando; para aquelas pessoas que tiveram um ataque cardíaco, tomando seus medicamentos. Essas são coisas que a maioria das pessoas valorizam como metas e elas simplesmente interferem em outras coisas que poderíamos fazer – não tomar nossos remédios, ficar no Snapchat o dia todo, não ir à academia e assistir a Game of Thrones em vez de ficar em casa em casa. O sofá. Todas essas são tentações que são apenas mais agradáveis ​​no momento, mas depois lamentamos. Para que você possa escrever de volta para esse ouvinte irritadiço, eles não entendem o que realmente significa ter muito autocontrole.

Nilo Lemos Neto : Bem, vou dizer o seguinte: apesar de suas lutas até agora, sei que vocês dois são pessoas super-corajosas e que vão continuar assim. E estou realmente ansioso para ouvir os resultados no futuro. Podemos dizer muito obrigado a Angela Duckworth e Katy Milkman. Agora é hora de ouvir de quatro membros da equipe dos sonhos de cientistas comportamentais que Katy e Angela reuniram-se para a Mudança de Comportamento para o Bem; todos eles estão fazendo um trabalho que de alguma forma se relaciona à tomada de decisão ou cognição ou falibilidade humana. Primeiro, é Ph.D. psicóloga que ensina na Harvard Business School. Por favor, dê as boas-vindas ao Mike Norton . Então, Mike, eu entendo que você está pesquisando como as pessoas dividem o cheque quando saem para jantar e o que isso pode dizer sobre nossos comportamentos. Você pode nos contar sobre isso, por favor?

Mike NORTON: Posso perguntar? Então, com um monte de amigos, bebidas e aperitivos, saladas, refeições, sobremesas, cheque chega. O que você faz? Você diz: “Vamos dividir tudo e colocar nossos cartões de crédito?” Ou você é o cara que aceita o cheque e calcula tudo e diz: “Bem, eu só tinha seis croutons, então deixe-me – eu só vou pagar tanto ”?

Nilo Lemos Neto : Você está me perguntando o que eu faço?

NORTON: Eu sou.

Nilo Lemos Neto : Pessoalmente?

NORTON: Se você está confortável em admitir.

Nilo Lemos Neto : claro que sim. Então, definitivamente não sou um contador, então não faria isso. Mas eu vou dizer isso. Se eu estiver indo para um jantar em que acho que é um jantar dividido, em que todos estamos contribuindo, não economizarei. Deixe-me colocar dessa maneira. Porque acho que, se estou recebendo um oitavo, quero meu bife e meu sorvete. Na verdade, estou conseguindo um desconto, porque acho que outras pessoas não. Então, eu estou tendo 20% de desconto no bife. Então, o que isso me faz?

NORTON: Parece que está funcionando para você, mas se perguntássemos a seus amigos e familiares que eles poderiam … Então, na verdade, descobrimos que existem dois tipos de pessoas. Muitas pessoas dizem: “Quando o cheque chegar, talvez você tenha mais, talvez eu tenha mais, vamos dividir.” E depois há outro grupo de pessoas. Na verdade, são 30% das pessoas, não importa o quê – quero dizer, poderia ser uma refeição de US $ 3,08, e eles ainda aceitam o cheque e descobrem quem tinha o que e garantem que o dividam exatamente.

Nilo Lemos Neto : Ok. Então, eu quero saber sobre essa pesquisa – como você faz e quem são as pessoas.

NORTON: Para que possamos fazer experiências realmente simples, onde podemos dizer: “Olhe para a conta Venmo dessa pessoa e veja os pagamentos que eles fizeram”.

Nilo Lemos Neto : E Venmo é um aplicativo de pagamento, devemos dizer, correto?

NORTON: um aplicativo de pagamento. E o que faz, que é brilhante, é que divide automaticamente as coisas para você. Então é ótimo. Isso significa que, se sairmos para jantar, e são 20 dólares e dois centavos, na verdade, cada um de nós pagará dez dólares e um centavo. E podemos apenas mostrar, por exemplo, que uma pessoa pagou US $ 10,01 a um amigo e outra pessoa pagou US $ 9,99 a outro amigo.

E então, na outra versão, você vê alguém que pagou dez dólares a um amigo e dez dólares a outro amigo. Se eu fiz isso direito, ambos somavam US $ 20. Portanto, não é uma quantidade diferente de dinheiro. Então, tudo é igual. Seu amigo pagou de volta. São $ 20. E dissemos: “De quem você gosta? Como você se sente sobre essa pessoa? ”E—

Nilo Lemos Neto : Desculpe, como você, um observador desinteressado,

NORTON: Aqui estão duas pessoas que você nem as conhece, nem sequer é um amigo seu, são apenas essas duas pessoas. Como você se sente sobre eles? A pessoa de US $ 10 / US $ 10 que eles dizem “Sim, parece um cara legal”. E a pessoa de US $ 10,01 e a pessoa de US $ 9,99 dizem: “Eu não gosto deles”.

Nilo Lemos Neto : Um ou um deles?

NORTON: Sim, sim. Não gosto deles.

Nilo Lemos Neto : Há mais antipatia por quem paga US $ 9,99 ou não?

NORTON: Apenas um pouco. Então, na verdade, uma coisa com a qual tentamos comparar é a generosidade. Então pense, de quem você gosta mais? Alguém que paga de volta $ 10 ou alguém que paga de volta $ 10,03? Portanto, tecnicamente, a pessoa de US $ 10,03 é mais generosa. Mas eles também são muito estranhos sobre dinheiro e muito mesquinhos. E, de fato, é o quanto detestamos esse comportamento: gostamos mais da pessoa que nos pagou menos. Contanto que não fossem mesquinhos.

Nilo Lemos Neto : Também os centavos são uma dor no pescoço. Sejamos honestos.

NORTON: Eu nunca os vi, não sei.

Nilo Lemos Neto : Ok. Então, o que você identificou na natureza? É mesquinharia? É isso que você está estudando?

NORTON: Sim, então mesquinhez é atenção a detalhes triviais. Essa é a maneira de pensar sobre isso. Assim, pode acontecer com o tempo, com todo tipo de moeda em que há pessoas em nossas vidas que realmente parecem muito interessadas nas pequenas e minúsculas minúcias da vida e tendem a nos enlouquecer. E, novamente, eles não estão errados. Eles estão fazendo as contas corretamente. Não há problema com isso em um nível, mas para muitos de nós eles realmente nos deixam loucos.

Nilo Lemos Neto : Você sabe alguma coisa sobre como a mesquinhez funciona, digamos, um relacionamento romântico?

NORTON: Pessoalmente, você quer dizer? Ou apenas a partir da pesquisa?

Nilo Lemos Neto : não pretendi sugerir, mas vejo que sim. Então –

NORTON: Por isso, pedimos às pessoas em relacionamentos sobre seus parceiros que as avaliem em todos os tipos de coisas. Quão generosos são todos os tipos de coisas. E também quão mesquinhos eles são. Perguntando a eles: “Seu parceiro é o tipo de pessoa que divide as coisas aleatoriamente ou eles realmente se importam com dólares e centavos?” As respostas a essa pergunta realmente predizem não apenas a insatisfação em seu relacionamento, mas perguntamos: “Como você ficaria chateado? se o seu relacionamento terminou? ”E as pessoas que estão com um parceiro mesquinho ficam menos chateadas quando pensam no fim do relacionamento.

Nilo Lemos Neto : Vejo que você escreveu sobre o que chama de dois tipos diferentes de relacionamento: relacionamento de “troca” e relacionamento “comunal”. Essa é a ideia?

NORTON: Exatamente. Portanto, o relacionamento clássico de troca é com o nosso banco. Portanto, não ficaremos ofendidos se o nosso banco reduzir as coisas para o centavo. Na verdade, estamos realmente chateados se não o fizerem. Porque o ponto principal de um banco é que eles devem ser realmente bons em dólares e centavos. Se o seu banco disser: “Nós vamos arredondar tudo”. “Do que você está falando, é o meu dinheiro!” Então você não deve fazer isso por lá. E, de fato, é por isso que ficamos tão chateados nos relacionamentos comunitários, porque nossos amigos estão nos tratando como um banco. Eles estão nos tratando como um comerciante e lhes devemos dinheiro.

Nilo Lemos Neto : Tudo bem. Então, digamos que eu acho interessante esse efeito mesquinho. Embora talvez não seja tão surpreendente. Além das poucas pessoas envolvidas em uma dessas transações de dólares e centavos, quais são as maiores ramificações aqui?

NORTON: O que a tecnologia faz – na verdade é mais eficiente, é melhor, é uma melhoria, mas na verdade está começando a colocar todos nós no mundo dos dólares e centavos. E não há nada de errado nisso, mas significa que pode estar corroendo o capital social. É bom que eu te leve para almoçar e trate você, porque mais tarde você pode me levar para almoçar e me tratar. E agora temos um relacionamento contínuo.

Nilo Lemos Neto : Eu entendo, Mike, que você também fez pesquisas sobre humblebragging . Isso é verdade?

NORTON: Sim.

Nilo Lemos Neto : Quero dizer, você pode não querer admitir, mas – você pode nos dizer em poucas palavras o que é um humblebrag e quando é bom e quando é ruim?

NORTON: Katy e Angela tendem a estudar coisas que estão tornando o mundo um lugar melhor. E costumo estudar coisas que acho irritantes. E dessa maneira também estou mudando o mundo.

Existem dois tipos, na verdade. Há marcas de queixa e depois há marcas de humildade . Então complaintbragging , sempre que alguém on-line diz: “Ugh,” logo depois que ele vai ser um complaintbrag . Apenas espere por isso. É sempre uma reclamação . Então eles dizem, “Ugh, vestindo moletom e todo mundo está ainda batendo em mim.” Um dos meus favoritos queridos sempre foi, “Minha mão está tão dolorido de assinar tantos autógrafos.”

Tão humilde , geralmente as pessoas reciclam o Wayne’s World por algum motivo: “Não vale a pena”. Então é isso – e sempre que você vê isso, isso significa que aqui vem um humilde . “Não vale a pena” e diga: “Tão honrada por estar no palco com Katy Milkman e Angela Duckworth.” Então, o que eu realmente estou fazendo é dizer: “Estou no palco com pessoas muito importantes, mas estou agindo humilde sobre isso. “

A razão pela qual as pessoas fazem essas coisas, podemos mostrar na pesquisa, é que elas estão se sentindo inseguras. Então, eu quero me gabar, sempre, porque quero que todos pensem que eu sou incrível. Mas tenho a teoria de que se eu me gabar, as pessoas não vão gostar de mim, porque ninguém gosta de se gabar. Então, pensamos que o que podemos fazer é que, se formos humildes, as pessoas dirão: “Oh, que cara legal. E também aprendi que ele conhece celebridades. ”E, em vez disso, o que as pessoas pensam é:“ Que idiota ”. Então, de fato, gostamos de fanfarrões, apenas fanfarrões diretos, que estão apenas dizendo:“ Eu conheci uma pessoa famosa. ” gosto mais deles do que das pessoas que fazem essa pequena estratégia em que tentam humilhar .

Nilo Lemos Neto : Interessante. Mike Norton, muito obrigado por se juntar a nós hoje à noite. Por favor, dê as boas-vindas ao nosso próximo convidado, ela é professora de psicologia e diretora do Silliman College em Yale. Ela recentemente projetou e ensinou o curso mais popular da história de Yale, chamado “Psicologia e a boa vida”. Por favor, dê boas-vindas a Laurie Santos . Entendo que você – em vez de perder tempo trabalhando com seres humanos, como todas essas outras pessoas têm feito -, você está pesquisando sobre comportamento e isso faz meu coração bater mais forte, cães. Sim?

Laurie SANTOS: Isso mesmo. Eles são apenas mais divertidos que as pessoas.

Nilo Lemos Neto : Então, eu sei que você costumava fazer, ou talvez ainda faça, algumas pesquisas com macacos capuchinhos também. O que me deixa curioso porque, como psicólogo, você acha tão atraente trabalhar com animais.

SANTOS: Sim, é um campo de nicho, a coisa toda sobre cognição de cães e cognição de macacos. Mas estou realmente muito interessado no comportamento humano. Por isso me interessei por animais. Os seres humanos são tão estranhos. Não há outras espécies que tenham um programa de rádio ao vivo falando sobre o comportamento de suas próprias espécies, usando tecnologia como essa e a linguagem humana. E, por um lado, isso é meio pateta, mas, por outro lado, levanta essa questão profunda, que é, o que é que nos torna tão especiais?

Nilo Lemos Neto : E quando você pergunta a 20 cientistas, digamos, de uma ampla gama de cientistas, você obtém 20 respostas sobre o que torna os humanos únicos, sim? O que você acha que é a coisa?

SANTOS: Sim, quero dizer, os dez principais são coisas como linguagem, coisas como o fato de podermos ter uma perspectiva, o fato de podermos pensar no futuro. No entanto, adotamos uma abordagem diferente: todas essas respostas tendem a ser coisas que nos tornam tão inteligentes – somos especiais porque somos muito inteligentes. Na verdade, eu me preocupo com o fato de que precisamos nos preocupar não com as coisas inteligentes, mas com as coisas idiotas. Podemos ser excepcionalmente burros em certos aspectos, ou singularmente tendenciosos em certos aspectos. E temos que entender que, se realmente queremos entender como a cognição humana funciona.

Nilo Lemos Neto : É possível que estejamos “errados” com tanta frequência quanto os seres humanos, porque somos tão inteligentes? Porque pensamos demais, pensamos em uma solução óbvia?

SANTOS: Sim, essa é uma possibilidade, é que algumas das capacidades inteligentes que temos podem não estar nos dando as melhores respostas o tempo todo. Pegue nosso pensamento futuro, certo? Pensamos em todas essas outras hipóteses e todos esses contrafatuais. E isso nos tira do momento presente. Isso significa que estamos pensando em diferentes tipos de coisas do que estaríamos se fôssemos apenas um macaco que estava absorvendo tudo no momento. Às vezes, nossas capacidades mais inteligentes acabam nos fazendo parecer incrivelmente burros.

Nilo Lemos Neto : Ok, então eu quero que você comece nos dizendo como você faz as experiências com cães.

SANTOS: Sim. Começamos com os cães em parte porque os construímos para serem como nós. Nós, durante esse processo de domesticação, pegamos um lobo, esse canídeo selvagem , e dissemos: deixe-me levar uma criatura que pode sair comigo e, portanto, possui habilidades cognitivas que podem se dar bem na cultura humana. E isso significa que temos uma criatura pronta para absorver nossa cultura de várias maneiras diferentes. Portanto, se houver alguém que seja como nós, qualquer espécie que provavelmente mostre nossos preconceitos, os cães podem realmente ser um deles. É por isso que focamos neles.

Nilo Lemos Neto : Eles são cães de teste? Eles são cães regulares que você recruta?

SANTOS: Assim como os seres humanos, nós os recrutamos da mesma maneira. Então colocamos pôsteres e dizemos: “Você quer levar seu cão para um estudo?”

Nilo Lemos Neto : O que você está tentando fazer os cães pensarem ou fazerem? E como isso se compara aos humanos?

SANTOS: Em um estudo , focamos em um fenômeno específico que os pesquisadores chamam de ” superimitação “, que, como você pode imaginar, está imitando demais. Aqui está o fenômeno em humanos. Imagine que eu lhe mostre uma caixa de quebra-cabeça maluca, você não sabe como ela funciona. E eu digo: “Vou explicar para você como funciona.” Vou tocar essa coisa no topo. Vou fazer todas essas etapas e abro a caixa do quebra-cabeça e dou a você. Se fosse uma caixa de quebra-cabeças difícil de descobrir, você poderia me copiar.

Mas imagine que eu lhe dou uma caixa de quebra-cabeça realmente fácil, apenas uma caixa completamente transparente. Nada sobre isso. Só tinha uma porta que você poderia abrir para tirar comida. Mas você me vê dar todos esses passos loucos, eu bato de lado, eu giro algumas vezes, eu faço todas essas coisas. Você pode esperar que os humanos sejam inteligentes o suficiente para dizer: “Essa foi uma maneira muito idiota de abrir a caixa. Dê para mim, eu vou abrir a porta.

Mas acontece que não é o que os humanos fazem. Os seres humanos seguirão servilmente todos esses passos idiotas que eles vêem alguém fazer, apenas por precaução. E pensamos que os mesmos comportamentos de cópia idiotas que vemos nos seres humanos, provavelmente deveríamos ver também nos cães.

Veja como configuramos. Fizemos uma caixa de quebra-cabeça para cães, fácil o suficiente para os cães entenderem. Era uma caixa transparente com uma tampa que era realmente óbvia, e se você abrir a tampa, poderá entrar e pegar um pedaço de comida. Mas adicionamos essa alavanca estranha ao lado da caixa e mostramos aos cães: “Ei, como você a abre”. Você precisa mover a alavanca para frente e para trás, leva muito tempo, alavanca, alavanca, alavanca, alavanca e, nesse ponto, você pode abrir a caixa.

Agora, em teoria, se fizéssemos isso com um humano, eles diriam: “Eu realmente não entendo”. Então alavanca, alavanca, alavanca, alavanca, alavanca, alavanca, abra a caixa. Isso é realmente o que os seres humanos de idade de quatro anos fazer, há alguns vídeos maravilhosos on-line onde você pode ver isso. E o que os cachorros fazem? Correu, levantou a tampa e pegou a comida. O que isso está nos dizendo é que criamos essa espécie que aprende uma tonelada de nós. Eles seguem nossas pistas o tempo todo. Mas eles são realmente mais inteligentes em aprender conosco do que nós mesmos.

Nilo Lemos Neto : Você mencionou um humano de quatro anos de idade. Você está comparando os cães a crianças ou a humanos adultos?

SANTOS: Sim, então este estudo que fizemos foi comparado diretamente com um estudo que Frank Keil e Derek Lyons fizeram na Universidade de Yale. Eles fizeram isso com crianças de quatro anos. E o que eles descobrem é que crianças de quatro anos imitam servilmente o que vêem mesmo quando você torna a caixa tão simples que uma criança de quatro anos pode descobrir.

Nilo Lemos Neto : Então você não está dizendo que os cães são “mais espertos que os humanos”. Você está dizendo que os cães são “mais espertos que os humanos de quatro anos”.

SANTOS: A versão mais fofa do estudo, é um estudo de quatro anos de idade. Mas você pode tornar a caixa um pouco mais complicada e descobrir que humanos adultos superimitam o mesmo. E se você não acredita em mim, faça com que uma de suas peças de tecnologia na sua TV apareça e alguém entre e diga: “Bem, você precisa mudar esse fio para a parte HDMI e qualquer outra coisa”. E você não terá um entendimento causal, mas meu palpite é que você copiará exatamente o que essa pessoa faz.

Nilo Lemos Neto : Como você caracterizaria: cães são mais ____ do que humanos nesse aspecto? É mais racional? É menos suscetível a maus conselhos?

SANTOS: É que os cães são mais cuidadosos com o comportamento social ao qual prestam atenção. Apenas absorvemos automaticamente o que as outras pessoas estão fazendo, muitas vezes sem perceber. E os cães podem aprender conosco se precisarem, mas não precisam nos seguir. De certa forma, eles são mais racionais em termos das informações sociais às quais prestam atenção.

Nilo Lemos Neto : Ok, então vamos virar. Em vez de nos criticar, o que pode ser uma característica singularmente humana, pelo que sei, vamos ver o que podemos extrair da sua visão de pesquisa e aplicá-la a essa noção geral de fazer acontecer a mudança de comportamento.

SANTOS: Sim. O que obtemos disso é que precisamos ter muito cuidado em domínios em que estamos observando o comportamento de outras pessoas. E isso é algo que conhecemos na mudança de comportamento há muito tempo. Os pesquisadores de mudança de comportamento têm um fenômeno conhecido como “prova social”. Quando você vê outras pessoas fazendo isso, acha uma boa idéia. Na maioria das vezes pensamos em provas sociais, pensamos em coisas boas. Mas existem todos esses domínios em que parece dar errado.

O trabalho clássico no campo da psicologia social de Bob Cialdini descobriu que, se você ouvir que muitas outras pessoas estão fazendo uma coisa desonesta, sem perceber, é mais provável que faça essa coisa desonesta. O que estamos percebendo é que essa não é necessariamente uma estratégia tão antiga. Isso pode ser algo único para o ser humano. E isso nos pede que façamos a pergunta: “Ok, por que nossa espécie está usando essa estratégia?” Talvez seja bom para algo em alguns contextos.

Nilo Lemos Neto : Laurie Santos, muito obrigado por estar no programa. Bom trabalho.

* * *

Nilo Lemos Neto : Bem – vindo de volta à Rádio Freakonomics , gravando ao vivo hoje à noite na Filadélfia, onde estamos aprendendo sobre a ciência da mudança de comportamento. Por favor, dê as boas-vindas ao nosso próximo hóspede. Ele é economista na Escola de Negócios da Universidade de Wisconsin . Suas especialidades de pesquisa incluem mercados de risco e tomada de decisão e seguros. Diga-me que não fica todo empolgado com a emoção. Por favor, dê as boas-vindas a Justin Sydnor . OK. Justin, eu entendo que você fez uma pesquisa interessante sobre as opções de planos de saúde para empregadores. Sim, é isso mesmo?

Justin SINDOR: Sim. Vamos ver se o público concorda que é interessante. Portanto, o pano de fundo aqui é que muitos de nós agora temos opções a fazer sobre planos de seguro de saúde. E todos estamos acostumados a esses termos horríveis, como franquias, co-pagamentos e cosseguros. Então, eu fiz um projeto de pesquisa com alguns co-autores, Saurabh Bhargava e George Loewenstein, de Carnegie Mellon. E tivemos acesso a uma empresa, uma empresa realmente grande, que decidiu fazer algo interessante. Eles adotaram a ideia de que as pessoas deveriam ter controle sobre seus seguros. Você deve poder decidir, quer muito seguro ou não muito? E haverá prêmios diferentes ligados a isso. Então, eles deram às pessoas a oportunidade de selecionar um dos quatro níveis dedutíveis.

Nilo Lemos Neto : E qual foi a intenção declarada? A empresa estava dizendo a seus funcionários: “Queremos oferecer mais opções porque você está pagando pelo seguro, quer você saiba ou não.” Está saindo da folha de pagamento essencialmente, certo? Ou foi a empresa essencialmente tentando maximizar o lucro?

SINDOR: Nesse caso, eles acreditavam genuinamente que diferentes funcionários se preocupariam mais ou menos com a quantidade de seguro que possuíam e estavam pagando parte dele por meio de uma ação premium. Eles pensaram por que deveríamos determinar se você tem um plano dedutível alto com prêmio mais baixo ou um plano dedutível baixo com um prêmio mais alto? Assim, eles podem escolher entre diferentes níveis dedutíveis, diferentes co-pagamentos, cosseguro, máximo do próprio bolso. Então eles podem puxar todas essas alavancas e acabam com 48 combinações possíveis possíveis.

Nilo Lemos Neto : Ok. E então você tem os dados reais para poder ver o que as pessoas realmente escolhem e depois ver o que elas realmente gastam no próximo ano.

SINDOR: Sim. E podemos calcular quanto eles gastariam com um plano diferente.

Nilo Lemos Neto : Agora, para ser justo, é um pouco de jogo, certo? Quando você compra um seguro, não sabe quanto disso precisará consumir. Como você considera isso?

SYDNOR: Bem, essa é a coisa realmente fascinante sobre este caso. Você está certo. Na maioria das vezes, eu não sabia dizer se você fez uma boa escolha ou não no seu seguro de saúde, porque vai depender. Você pode ter sorte e, na verdade, não precisava de muito seguro. Mas se você comprou um seguro, eu não diria que isso foi um erro. Mas nesse caso, na verdade, a maioria dos planos era um acordo que nenhum economista deveria aceitar. Portanto, a maioria dos planos era tal que você pagaria mais com certeza pelo ano se escolhesse esse plano. Não importa se você se mostra saudável ou não. Você vai pagar mais.

Nilo Lemos Neto : como assim? É apenas um prêmio mais alto e mais adiante, os pagamentos são piores?

SYDNOR: Então é realmente a parte premium mais alta que importa. O que acontece é que os planos que tinham uma franquia mais baixa – digamos que eu queria US $ 500 em vez de US $ 1.000 – para obter esse plano, eu tive que pagar mais de US $ 600 em prêmio extra pelo ano. Então, na melhor das hipóteses, posso economizar US $ 500. Eu recebo mais seguro , mas com certeza já paguei mais de US $ 600 por isso.

Nilo Lemos Neto : E você está falando de benefícios equivalentes nesses dois casos.

SINDOR: Sim. Você pode ir aos mesmos médicos, tudo coberto, todos os preços iguais. Portanto, é realmente um laboratório interessante, onde podemos rotular algo que parece, pelo menos em nossos modelos clássicos, isso parece um erro financeiro.

Nilo Lemos Neto : Agora, a maioria das pessoas não gosta de seguros por vários motivos, incluindo o fato de ser um pouco confuso e intimidador. Quanto desse erro, como você parece estar rotulando, é apenas uma função do fato de que é difícil descobrir?

SINDOR: Então, uma possibilidade é que isso seja apenas uma sobrecarga de escolha. E se dermos a eles menos opções, eles poderão selecionar mais racionalmente isso. Outra possibilidade é que o seguro seja realmente muito difícil. E mesmo se você estiver olhando apenas algumas opções, será muito difícil dizer a diferença entre elas. E a terceira opção é talvez algo acontecendo, onde as pessoas realmente estão realmente dispostas a pagar mais para evitar esses choques de franquias altas, mesmo que soubessem com certeza.

Nilo Lemos Neto : E quanto à acessibilidade? Porque, especialmente para um funcionário de baixa renda, uma quantia menor inicial é atraente. O fluxo de caixa é um problema.

SINDOR: Sim, então, de várias maneiras, eles estavam meio que fazendo a opção inversa. Então o que estava acontecendo é que eles estavam optando por pagar prêmios mais altos, com certeza, todo mês. Agora eles estavam potencialmente se protegendo um pouco no começo do ano. Mas, ao longo do ano, eles acabariam pagando mais dinheiro.

A primeira coisa que fizemos foi querer descobrir, tudo bem, essa é a sobrecarga de escolha? É a coisa estranha de 48 planos? E fizemos algumas experiências de escolha on-line nas quais tentamos replicar esse tipo de coisa. E o que descobrimos muito rapidamente é que você obtém exatamente os mesmos padrões se apenas der às pessoas quatro ou dois planos. Portanto, não se trata realmente de sobrecarga de escolha. É fundamental que, quando as pessoas analisem o seguro, não possam combinar o prêmio e esses custos diretos e fazer o que parece ser o cálculo racional da matemática.

Nilo Lemos Neto : Você acha que há muito tempo atrás uma companhia de seguros fez a escolha muito sorrateira e sábia de chamar o pagamento de prêmio, o que parece ótimo?

SINDOR: Meu senso geral ao estudar seguros é que, na história do mercado de seguros, poucas pessoas fizeram escolhas realmente sábias. Como evidenciado pelo fato de que, quando você diz que odeia seguro, todos na sala concordam.

Nilo Lemos Neto : Ok. Então aqui está o que eu aprendi com você. Somos ruins em comprar seguros. Somos ruins em comprar seguros, em parte, porque a maneira como é descrita facilita que sejamos maus nisso. Talvez parte da culpa esteja lá. Então a grande questão é, novamente, vamos rever, quais são as boas notícias aqui? Como você pode usar esse insight de pesquisa e aplicá-lo a essa noção de ajudar mais pessoas a fazer melhores escolhas, sejam mais pessoas em nível individual ou social?

SINDOR: Então, a boa notícia é que existem maneiras de torná-lo mais fácil. Posso adicionar, posso mostrar às pessoas. Realizamos algumas pequenas experiências e, se você facilitar a comparação dos planos, poderá realmente informar e melhorar essas opções com facilidade.

Mas talvez a maior implicação seja a de que devemos parar de dar às pessoas opções sobre isso. E a razão pela qual devemos parar de dar às pessoas escolhas sobre isso é que a única razão realmente boa para dar às pessoas é que pensamos que elas podem querer organizar planos que sejam bons para elas e ter alguma influência em sua aversão ao risco.

Nilo Lemos Neto : Mas somos realmente crianças de quatro anos com uma caixa que é realmente difícil de abrir, e devemos apenas trazer os cães e deixá-los escolher o nosso seguro?

SINDOR: Exatamente. Deixe o cão escolher seu seguro.

Nilo Lemos Neto : Justin Sydnor , muito obrigado. Ótimo ter você aqui esta noite. Vamos dar as boas-vindas ao nosso próximo convidado. Ele é um dos estudiosos mais reverenciados e prolíficos da psicologia moderna. Ele ajudou a identificar todo tipo de preconceitos e ilusões cognitivas. Ele também é o autor de um dos meus livros favoritos de todos os tempos chamado Como sabemos o que não é: a falibilidade da razão humana na vida cotidiana . Você poderia, por favor, ser bem vindo da Universidade Cornell, Tom Gilovich . Tom Gilovich , eu entendo que algumas de suas pesquisas mais recentes estão arrependidas, das quais eu adoraria ouvir mais. E – e realmente como ele se encaixa no seu corpo de trabalho.

Tom GILOVICH: Claro. Existem dois tipos de erros que podemos cometer na vida. Erros de ação e erros de inação. E, portanto, dois tipos de arrependimentos. E a pergunta é: do que as pessoas se arrependem mais – erros de ação ou erros de inação?

Um exemplo com o qual todos na platéia podem se relacionar: se você volta aos seus dias de estudante, está fazendo um teste de múltipla escolha, pergunta número 20, confere B. Você está indo adiante e depois na pergunta 24 você diz: “Espere um pouco. Cópia de segurança. Vá para a pergunta 20. Eu não acho que é B. Eu acho que é C. ”Agora você tem um dilema. Você muda para C? Você pode cometer um erro ao fazer isso. Ou você pode ficar com B. Você pode cometer um erro ao fazer isso. Qual erro dói mais? Todos reconhecemos que, se você mudar da resposta certa para a resposta errada, se arrependerá mais.

Nilo Lemos Neto : Então, todos os tópicos que ouvimos hoje à noite, seja na academia, na compra de seguros, na maneira como nos comportamos com outras pessoas em um ambiente social, você pode imaginar cenários no bilhão em que faz uma escolha e me arrependo. Ao olhar para o arrependimento como você começou, você já aprendeu alguma coisa sobre como pensar em otimizar nossas decisões aqui e agora?

GILOVICH: Claro. Do outro lado da história de arrependimento, você se arrepende mais da ação do que da inação. Mas se você perguntar às pessoas quais são seus maiores arrependimentos na vida, elas tendem a relatar arrependimentos por inação. Como você reconcilia esses dois? E a reconciliação é que você sente uma dor mais imediata pelo arrependimento da ação, mas, em parte porque é muito doloroso, você faz coisas a respeito. Você pensa diferente, e tomou uma ação e uma das maneiras pelas quais você pode entender é dizer: “Bem, foi um erro, mas eu aprendi muito.” É difícil aprender isso. muito por não fazer algo novo.

Com o tempo, esses arrependimentos dolorosos da ação dão lugar a arrependimentos mais dolorosos da inação. E quais são os tipos de inações que as pessoas têm? E muitos deles quando entrevistamos pessoas, e entrevistamos, estudantes universitários, prisioneiros em uma prisão estadual, uma amostra de gênios. Grupo após grupo após grupo, um arrependimento muito frequente é não fazer algo por causa do medo de consequências sociais. “O que as pessoas vão pensar?”

Nilo Lemos Neto : E isso lembra algumas de suas pesquisas iniciais sobre o efeito de destaque, certo? O que é que tendemos a pensar que as pessoas realmente se importam conosco muito mais do que eles. Sim?

GILOVICH: Sim. De fato, essa pesquisa foi realizada logo após a pesquisa sobre arrependimento. Como David Foster Wallace colocou: “Você não se importa tanto, como as pessoas o julgam quando você reconhece o quão pouco elas fazem”. E as pessoas geralmente não fazem coisas que são do seu interesse porque têm medo – seria embaraçoso. Não quero ir à academia, porque eu andava em uma esteira ao lado de alguém que está caminhando uma milha por minuto e não consigo acompanhá-la, ou não consigo levantar esses pesos.

Nilo Lemos Neto : Mas deixe-me perguntar: quando você mencionou entrevistar prisioneiros, o que minha mente pula é o óbvio arrependimento: “Me arrependo de fazer o que me transformou em prisioneiro”.

GILOVICH: Sim. Eles têm um pouco menos arrependimentos de inação do que a população em geral, mas ainda assim a maioria deles são arrependimentos de inação. Agora, não é que eles não se arrependam das coisas que os levaram à prisão, mas a maneira como falam sobre eles frequentemente se concentra em uma inação. “Se eu tivesse feito isso, não teria seguido esse caminho.” “Se eu tivesse convencido a pessoa vigia a ficar na ponta dos pés.” Então, mesmo eles tendem a se concentrar em coisas que não fizeram Faz.

Nilo Lemos Neto : Então, Tom, estou curioso – estamos no assunto – eu realmente admiro o seu trabalho. Eu admiro isso há anos. Quero conhecer seu maior arrependimento.

GILOVICH: Ok, é fácil. É um arrependimento de inação. Eu não pensei nisso até cinco anos depois de me casar, e reconheci na época: “Eu tenho uma solução para o problema de nomeação”. Que nome você leva? Vivemos em um mundo onde é sexista. Uma mulher leva o nome do homem. Outras culturas, eles as combinam, mas isso só funciona para uma geração. Você não pode ter um nome multiplicador. Então o que fazer?

Lamento não ter pensado nisso na véspera do meu casamento, o que eu gostaria de ter feito, não ter contado a ninguém: a cerimônia termina e, no final, digo: “Espere um minuto. Há mais uma coisa. Vamos jogar uma moeda para decidir qual é o sobrenome. Porque é justo. Mas o que eu mais gosto é que não temos nada, nenhuma instituição cultural que celebre o acaso, e o acaso é uma grande parte da nossa vida. Eu acho que é a minha melhor ideia. E, infelizmente, chegou cinco anos tarde demais.

Nilo Lemos Neto : Tom Gilovich , muito obrigado por estar no show hoje à noite.

GILOVICH: Obrigado.

Nilo Lemos Neto : Então, o que aprendemos hoje à noite? Aprendemos que os seres humanos são arrependidos, embora não necessariamente na direção certa. Também não somos muito bons em comprar seguros. Somos mais burros do que cachorros, e isso não é uma humildade . Isso é uma coisa real. E nós somos realmente mesquinhos. Para entender tudo isso e talvez para nos dar um pouco de esperança, gostaria de apresentar a você o nosso convidado final. Ele recebeu recentemente o Prêmio Nobel. Não é o Prêmio da Paz, receio. Nem mesmo, nem mesmo o prêmio de literatura. É apenas o prêmio em economia. Eu sinto Muito. É o melhor que poderíamos fazer. Por favor, dê as boas-vindas ao economista da Universidade de Chicago Richard Thaler . Richard Thaler , qualquer dia que eu falar com você é um ótimo dia. Obrigado por estar no show.

Richard THALER: O prazer foi meu.

Nilo Lemos Neto : Então você é mais conhecido como arquiteto principal do que passou a ser chamado de economia comportamental, também como coautor do maravilhoso livro Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness e o resultante Nudge Movement. Então, vamos começar com isso: como você descreveria uma cutucada?

THALER: Então, um cutucão é uma característica pequena – possivelmente pequena – do ambiente que influencia nossas escolhas, mas ainda nos permite fazer o que quisermos.

Nilo Lemos Neto : Ok. Então, eu argumentaria que o empurrão mais bem-sucedido e o maior triunfo até hoje da economia comportamental tem sido o seu trabalho, realizado com Shlomo Benartzi algumas décadas atrás, no campo da economia da aposentadoria. Você argumentou que, em vez de confiar nas pessoas para optar pelo 401 (k), preencher as 8.000 páginas de papelada e escolher entre um milhão de opções de investimento que confundem e intimidam as pessoas, é melhor apenas registrá-las automaticamente. Isso resultou em milhões de pessoas economizando bilhões de dólares em sua aposentadoria.

Então: parabéns e obrigado. Mas: o que diz sobre o campo da economia comportamental e da mudança comportamental em geral, que essa maior vitória ocorreu algumas décadas atrás? Onde estão todas as outras vitórias?

THALER: A iniciativa de economia de aposentadoria foi um sucesso, porque conseguimos convencer as empresas que organizaram planos de aposentadoria a torná-los muito mais simples. Portanto, a arquitetura de escolha é mais simples. Como você mencionou, as pessoas são inscritas automaticamente, portanto não precisam preencher nenhum formulário. Em seguida, as taxas são escaladas automaticamente e recebem um fundo de investimento padrão. Então é tudo fácil.

Não foi por acaso que isso foi um sucesso, porque a correção foi fácil. Me dê um problema em que eu possa organizar as coisas para que, sem fazer nada, as pessoas façam a escolha certa, esse seja um problema fácil.

Nilo Lemos Neto : Bem, pelo menos um dos recursos nesse caso é que é uma correção única. Quando Angela e Katy estavam conversando mais cedo, sobre seus esforços para levar as pessoas à academia durante o período de tratamento e depois continuar depois, é preciso vencer a batalha todos os dias. Você acha que muitas correções em potencial visam um comportamento essencialmente impossível de corrigir?

THALER: Não. Porque Katy e Angela têm energia infinita, diferente de mim. E se eles podem resolver o problema de levar as pessoas à academia, comer menos ou tomar os remédios, sou a favor. Quando eles começaram esse projeto, minha reação foi: “Ooh, isso é difícil”. E que as coisas simples podem não funcionar.

Nilo Lemos Neto : Portanto, este projeto de mudança de comportamento para o bem inclui muitos psicólogos. O que os economistas sabem ou têm a oferecer que os psicólogos não sabem? E se o seu ego economista permitir que você diga isso, vice-versa também?

THALER: Oh, psicólogos sabem muito mais sobre isso do que nós. Os economistas não sabem muito sobre como as pessoas formam hábitos, quando ficam e quando quebram.

Deixe-me dar um exemplo relacionado ao que Mike Norton estava falando. Eu estava em Londres, fui convidado para uma reunião em que eles estavam tentando reduzir o consumo excessivo de álcool. E eles me perguntaram se eu tinha alguma idéia de empurrão. Você está sorrindo porque acha que isso é uma questão de importância pessoal. Mas sugiro que nenhum de nós vá lá. Na Inglaterra, há uma tradição, uma tradição consagrada, de compras. O jeito que é feito no pub é que você vai com seus amigos e eu compraria a primeira rodada e você compraria a segunda rodada e até que cada um de nós comprasse uma rodada.

Agora, isso tem problemas óbvios se o número de pessoas no grupo for superior a, digamos, três. O que sugeri foi que os bares instituem uma nova política, ou seja, para grupos com mais de três, eles administram uma guia.

Bem, era para ser uma reunião privada, mas vazou para a imprensa e recebi cartas de ódio. E as pessoas diziam: “Eu nunca sonharia em sair do pub sem comprar uma rodada para meus amigos”. E eles vêm com um grupo de oito. E isso não passa de problemas. Posso pensar nessa mudança na arquitetura de escolha, mas como você faria isso mudar?

Bem, não fiz progresso. Nós somos humanos. Temos problemas de autocontrole. Estamos distraídos. Nós nos distraímos. E essas coisas não vão desaparecer. A tecnologia é provavelmente a melhor resposta. Carros autônomos conduzirão melhor do que nós muito em breve.

Nilo Lemos Neto : Eu ouvi você falar sobre o oposto de um empurrão como lodo. Você pode descrever o que é lodo e dar um exemplo?

THALER: Os cutucadas normalmente funcionam facilitando algo, como a inscrição automática no plano de aposentadoria. Lodo é o lixo que sai como subproduto. E eu estou usando isso para coisas que atrasam você de uma maneira que o deixa pior. Por exemplo, suponha que exista uma assinatura e eles renovem automaticamente sua assinatura. Mas para cancelar a inscrição, você deve ligar.

E eu tive essa experiência. A primeira resenha do meu livro Misbehaving: The Making of Behavioral Economics foi publicada no Times de Londres . Meu editor me enviou um e-mail com entusiasmo dizendo isso e enviando o link. E eu entro e tem esse paywall . E eu disse: “Ah, não consigo ler.” Mas há uma assinatura de avaliação por uma libra por um mês. E eu disse: “Bem, estou disposto a pagar uma libra para ler a primeira resenha do meu livro.” Mas então começo a ler as letras miúdas e, para sair, você precisa ligar para Londres, durante o horário comercial de Londres , não em uma linha gratuita e você deve avisar duas semanas antes. Isso é lodo.

Nilo Lemos Neto : Então você ainda está lendo o Times de Londres, presumo.

THALER: Liguei para meu editor e disse a ele que ele deveria comprar a assinatura e depois me enviar um PDF.

Nilo Lemos Neto : Tudo bem. Eu tenho uma pergunta final para você. Você mencionou a formação de hábitos, que para mim está na raiz de quase tudo o que falamos hoje à noite. E alguns hábitos se formam intencionalmente, outros não. Alguns hábitos são bons. Alguns não são. Estou realmente curioso para saber, qual é o hábito que você nunca adquiriu que realmente gostaria de ter?

THALER: Fazendo minha lição de casa.

Nilo Lemos Neto : Na escola, você não fazia tarefas de casa?

THALER: Eu não era um ótimo aluno.

Nilo Lemos Neto : Sim, então como isso acontece que um cara que é admitidamente um aluno não muito bom, que aparentemente não fez lição de casa, recebe um Prêmio Nobel?

THALER: Bem, ouvindo Tom, talvez eu tenha menos medo de vergonha do que meus colegas. Quero dizer, grande parte da minha carreira foi semelhante ao garoto que aponta que o imperador está nu. E poucos dos meus colegas economistas estavam dispostos a dizer isso, e eu estava disposto a ser ridicularizado.

Nilo Lemos Neto : De onde você acha que veio a falta de vergonha?

THALER: Possivelmente estupidez.