Como usar a tecnologia para ter mais visibilidade

Ferramenta garante posicionamento orgânico no Google, sem custo por clique e sem mexer na programação do site

Quem tem um pouco de conhecimento em marketing digital sabe que usar ferramentas é crucial para otimizar resultados, escalar crescimento e acelerar processos que, muitas vezes, demoram meses para aparecer.

Quando se fala em busca orgânica do Google, já pensamos em estruturas de site, técnicas de escrita e assertividade nas palavras-chaves para buscar um resultado em longo prazo.

Foi pensando nisso que a Blob criou a TPI – Tecnologia de Posicionamento Inteligente – uma ferramenta que alia escolha de termos de busca, textos otimizados e estrutura própria, e garante resultados em 60 dias após sua implantação.

O grande diferencial da TPI é o custo-benefício, já que não há a necessidade de mudar o site, ter um time especializado, nem analisar a estratégia para chegar ao cliente. “A Blob conta com todos esses profissionais, que se mantém atualizados, e antenados nos mais de 200 parâmetros do Google, que mudam constantemente”, contou Rodrigo Oliveira, CEO da empresa.

Com a TPI é possível aparecer na primeira página da busca orgânica do Google, sem custo por clique, sem mexer na programação do site e 24 horas por dia. “Mais do que colocar na cara do gol, nós analisamos a estratégia comercial de cada cliente, criando projeto personalizados e que trarão resultados assertivos para eles”, completou Oliveira.

A Blob Web é uma empresa de tecnologia especialista em posicionamento e oportunidades de vendas, através da ferramenta TPI. A empresa garante, em contrato, aos seus clientes resultados na primeira página do Google, por meio da busca orgânica. Com tecnologia e metodologia próprias, a Blob Web atende companhias de todos os portes e áreas do mercado nacional. É comandada por Rodrigo Oliveira, CEO e Gestor de Estratégias, e Rivero Felipe Lopes Fernandes, Diretor Técnico.