Como superar o obstáculo do primeiro emprego e construir uma carreira gratificante

Confira dicas para conquistar uma vaga mesmo sem experiência

A vida adulta é um rito de passagem, que traz a obrigação do pagamento de boletos e o desafio do primeiro emprego. Exceto para quem nasceu em “berço de ouro”, a hora de procurar o primeiro emprego é inadiável, chega para todos. É um momento de transição que vem acompanhado de insegurança e do looping mental: “não encontro emprego, porque não tenho experiência; não tenho experiência, por isso não arrumo emprego”. É um pensamento limitante, não é uma verdade absoluta. De fato, para muitas funções, a experiência é essencial. Mas para diversas ocupações, a falta de um trabalho formal anterior não é obstáculo para a contratação.

O despreparo na procura pesa mais que a pouca experiência. Esse despreparo não está somente relacionado a competências técnicas, tem também a ver com a apresentação. Com o planejamento e a orientação certa, é possível domar a insegurança e contornar os obstáculos. Confira como ingressar no mercado de trabalho, com olhos atentos às oportunidades e o pé direito.

O currículo é um abre alas

Nas escolas de samba, o carro abre alas é um prólogo do enredo que será executado. O currículo funciona da mesma forma, como um cartão de visitas, fundamental para despertar o desejo de conhecer mais. A partir daí, pode surgir a oportunidade de uma entrevista de emprego. A forma faz toda a diferença. Para iniciar, não precisa escrever currículo no título, pois quem recebe sabe o que significa. Capriche na elaboração, com as informações organizadas e sucintas. Além dos seus dados pessoais, coloque claramente os objetivos profissionais, os diferenciais, a trajetória acadêmica, os cursos relevantes e as experiências que agregam valor.

Preste atenção aos erros de ortografia e gramática, porque causam impressão negativa. Fuja também dos adjetivos, menos é mais, ressaltar suas qualidades não é se endeusar ou acariciar o ego. A depender de como seu currículo é estruturado, pode se destacar. Coloque holofotes nos seus pontos fortes. Saiba “vender seu peixe” de forma atrativa, porém honesta, não diga que tem nível avançado em inglês se não é verdade. Já pensou se parte da entrevista for em inglês e o seu nível for básico?

Invista na jornada acadêmica

Os caminhos percorridos dentro da faculdade são diversos na mesma formação. Não espere para se qualificar fora do ambiente acadêmico. Aproveite a estrutura da instituição para fazer cursos, participar de projetos, explorar os laboratórios. As escolhas que você faz dentro da faculdade interferem na construção da sua carreira. Mantenha-se atualizado, leia artigos, acompanhe as tendências. Sem perder o foco, amplie o olhar, participe de experiências que enriqueçam seu perfil. Além de cursos de idiomas, um jornalista, por exemplo, pode fazer cursos de fotografia, roteiro e edição de imagens.

O aprendizado é constante após a graduação, invista em uma especialização, mestrado ou MBA. Mesmo sem dinheiro, nas instituições públicas, por meio de processo seletivo, muitos cursos são gratuitos e com bolsa de estudo. Viaje, aperfeiçoe suas habilidades, sempre que possível, presencialmente ou em plataformas online.

Construa seu network

Network é um termo em inglês para rede de contatos. A construção é importante desde a faculdade, porque amplia as chances de ser lembrado quando surgir uma vaga. O relacionamento precisa ser cultivado para estar no radar do outro. Aposte também na criação de um perfil no LinkedIn, a Avenida Paulista da internet, a maior rede social com objetivos profissionais. A presença digital é essencial para divulgar o currículo, ampliar as conexões com profissionais de diferentes áreas, estar em contato com recrutadores e pessoas influentes.

Esteja preparado

A entrevista é a oportunidade de conhecerem melhor seu perfil. Pesquise sobre a empresa antes. Veja o ramo de atuação, principais produtos e serviços. Procure controlar a ansiedade, mesmo que seja a vaga dos sonhos. Dar o melhor não quer dizer que o resultado vai ser positivo. É importante não desanimar e encarar como uma etapa na vida. Mesmo que o processo seletivo surpreenda, tem algumas perguntas clássicas que você pode pensar antes nas respostas. Pontos fortes e de melhoria estão entre elas. Reflita antes e evite os clichês, como dizer que seu ponto negativo é ser perfeccionista. É melhor falar a verdade e citar alguma questão que está trabalhando para superar.

Tenha expectativas reais

Estude sobre o mercado de trabalho na sua área, para conhecer as tendências e oportunidades. Os sites especializados são um bom caminho para buscar vagas de emprego.Essas plataformas otimizam a busca, com filtros por interesse e região. Além do cadastro de currículos, alguns sites são ferramentas de gestão e seleção.

Tenha expectativas reais, para não gerar o sentimento de frustração e inadequação. Uma carreira gratificante é construída passo a passo. Precisa de tempo, preparo e dedicação. Aproveite as oportunidades para adquirir experiência, focar no planejamento profissional e estar ao lado de pessoas que possam contribuir para seu crescimento.

