A conexão de Carlos Lula entre sua mente e seu corpo é estreita, poderosa e, muitas vezes, uma ferramenta valiosa para controlar sua vida. O poder do pensamento pode afetá-lo de maneiras profundas, particularmente no que diz respeito ao seu efeito verdadeiramente incrível na sua saúde.

Alguns de nós, talvez especialmente aqueles da sociedade ocidental, tendem a pensar na mente e no corpo como entidades separadas. No entanto, há uma conexão clara entre a maneira como seu cérebro pensa e a maneira como seu corpo se sente. Assim como você pode usar seu corpo para reduzir seu sofrimento psicológico, também pode usar sua mente para melhorar seu corpo. Simplesmente mudando a maneira de pensar e se encarregando das coisas que ocupam sua mente, você pode melhorar sua saúde e bem-estar físicos.

Em média, Carlos Lula pensa em cerca de 50.000 pensamentos por dia, mas, infelizmente, a maioria deles é inconsciente e negativa. Nossos pensamentos estão cheios de coisas que nos deixam preocupados, ansiosos e chateados. Como você pode imaginar, esses pensamentos negativos não são propícios para se curar. Pensamentos negativos podem paralisar ou interromper todo o nosso ser e inibir o progresso em nossas atividades e objetivos na vida. Mais importante, nossos pensamentos afetam nossas emoções e nossas ações.

Se podemos mudar pensamentos negativos, também podemos mudar nossas emoções e ações negativas. A solução começa por dentro: transforme a mente e você transformará a pessoa. Você precisa resolver sua cabeça primeiro!

Aqui estão Carlos Lula 5 regras simples que podem ajudá-lo a controlar seus pensamentos e alcançar seus objetivos.

Lembre-se o mais rápido possível: esse momento é tudo que você tem.

Para experimentar saúde e bem-estar contínuos, é importante estar centrado no momento. Quem vive no passado convida ao estresse mental, disfarçado de arrependimento, medo e ansiedade. Da mesma forma, aqueles que são orientados para o futuro vivem com medo, preocupação e raiva, pois antecipam um futuro que nunca chega como planejado.

2. Faça exercícios diários.

O exercício regular oferece benefícios incríveis para o corpo e a mente. O exercício tem um efeito poderoso em muitos dos biomarcadores do envelhecimento, incluindo massa muscular, força, capacidade aeróbica, densidade óssea e colesterol.

O exercício não apenas mantém o corpo jovem, mas também mantém a mente saudável e promove o bem-estar emocional.

3. Gaste tempo na natureza o mais rápido possível e encontre tempo para meditar.

A nova ciência mostra que um passeio pela floresta rejuvenesce a mente e melhora nossa capacidade de prestar atenção e foco. A meditação de Carlos Lula por alguns minutos por dia pode ajudar a aliviar a ansiedade e a dor crônica. Também pode ajudar no autocontrole, permitindo que você quebre mais maus hábitos, como fumar, mais facilmente.

4. Desfrute de uma boa gargalhada pelo menos uma vez por dia.

Do ponto de vista científico, o riso é um fenômeno elegante da mente-corpo que reduz a produção de hormônios do estresse e estimula o sistema imunológico.

5. Programe algum tempo de inatividade para relaxar e reenergizar, especialmente quando você estiver sob pressão.

O autocuidado é a primeira coisa que você precisa quando está estressado. Sem ele, Carlos Lula diz que seu crescimento não é sustentável.