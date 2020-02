Como ser ecossustentável indo à praia: descubra nesse passo a passo

Algumas atitudes simples podem fazer toda a diferença para preservar nossos paraísos, em qualquer estação

Quem gosta de praia sabe que a poluição é um problema, especialmente nos destinos mais badalados. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo no final de 2019, mostrou que quase metade das praias mais visitadas do Brasil são impróprias para banho. E as nossas atitudes têm muito a ver com isso.

Para preservar esses paraísos, todos nós precisamos repensar e mudar hábitos, começando pelas nossas atitudes quando vamos à praia. Se você quer aproveitar o calor, antes que o inverno chegue, mas está preocupado em ser ecossustentável e não colaborar com a poluição, preste atenção nas dicas a seguir.

Sempre leve um saquinho de lixo

Essa pode parecer uma dica muito básica, mas basta observar a quantidade de lixo nas praias ao final de um dia cheio para perceber que não é tão óbvio assim.

Por isso, nunca é demais lembrar que todos somos responsáveis por recolher o nosso próprio lixo. Para nos ajudar nessa tarefa, é uma boa ideia sempre levar um saquinho de lixo para juntar as embalagens e restos de tudo o que você consumir.

O ideal é levar o saquinho com você e descartá-lo fora da praia, em um local apropriado. Muitas vezes, a maré pode subir e levar todo o lixo da areia para o mar, o que, além de desagradável para os banhistas, prejudica a vida marinha e pode acabar sujando também outras praias.

Dispense os copos de plástico e os canudos

Todo mundo vai precisar beber alguma coisa para se refrescar do calor, mas dá para fazer isso sendo ecossustentável. Uma das formas é levar de casa os seus próprios copos e canecas, evitando assim o uso dos descartáveis. Lembrando que é importante levá-los embora depois.

Outra dica é sempre dispensar os canudos de plástico, especialmente aqueles que ainda vêm embalados em mais plástico. Quando a bebida pede um canudo, como uma caipirinha ou aquela água de coco, a dica é usar canudos ecológicos e reutilizáveis. Aliás, como em muitos locais os canudos foram proibidos, você pode comprar um reutilizável e sempre levá-lo aonde for, mesmo quando não estiver na praia.

Invista em moda praia sustentável

De olho nessa necessidade, que também virou uma tendência, algumas marcas já estão investindo em sungas, biquínis, maiôs e saídas de banho feitas de materiais que não agridem o meio ambiente, como fibra ecológica, linho e algodão orgânico.

Além disso, muitas dessas peças são produzidas de maneira artesanal e empregando mão de obra local. Isso sem falar que as peças costumam ser lindas e atender a todos os estilos.

Evite o carro

Além de evitar os estacionamentos lotados, não ir de carro é uma atitude que tem tudo a ver com a pegada ecossustentável e ainda colabora para que você respire um ar mais puro em contato com a natureza. Sempre que for possível, prefira ir caminhando, de bicicleta ou de transporte público.

Se o destino for mais afastado e realmente pedir o carro, você pode ir de carona com um amigo ou oferecer uma vaga no seu veículo para outra pessoa interessada. Se for uma viagem, vale dar uma olhada também nos aplicativos de carona. Um carro a menos já faz a diferença para o meio ambiente.

Não leve a praia para casa

Pode parecer inofensivo levar aquela conchinha para casa, mas esta é uma atitude que pode prejudicar o ecossistema daquele local. Alguns estudos já mostram que, nas praias mais badaladas do mundo, a diminuição do número de conchas já é um fator preocupante.

São atitudes simples, mas que podem fazer toda a diferença. Inclusive, além de fazer a sua parte, nos ajude a espalhar essas dicas.