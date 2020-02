Como otimizar sua saúde?

Quando perguntam à maioria das pessoas, o que é mais importante para elas, pessoalmente, dizem, é desfrutar de uma vida cheia de SAÚDE , felicidade e realização pessoal. No entanto, Umanizzare diz que poucas dessas pessoas têm disciplina, comprometimento ou vontade de seguir certos passos básicos e se concentram na consecução desses objetivos.

Embora certas doenças estejam além do controle pessoal, muitas vezes a gravidade delas, minimizando-as e levando uma vida mais saudável e feliz, geralmente está dentro da sua. Com isso em mente, este Umanizzare O artigo tentará, brevemente, considerar, examinar, revisar e discutir, usando a abordagem mnemônica, o que isso significa e representa e, por que é do seu interesse, prestar atenção a esses princípios e idéias.

1. cura; audição: Quando nos concentramos em otimizar nossa cura, e, ao fazê-lo, com um equilíbrio entre a cabeça e o coração, as possibilidades e o potencial, para uma vida mais feliz e saudável, aumentam significativamente! Um dos ingredientes negligenciados, muitas vezes, está prestando atenção suficiente à saúde de nossos ouvidos e à audição, porque aproveitar a vida ao máximo, muitas vezes, depende de desfrutar de todos os nossos sentidos! Teste sua audição regularmente e tire proveito das etapas recomendadas pelo seu profissional de saúde.

2. olhos; orelhas; exame: Os exames oftalmológicos e auditivos regulares são um ingrediente-chave nos cuidados de saúde em geral. Apreciar a sua vida, ao máximo, é assistido quando você prestar atenção e se concentrar neles!

3. Atitude; aptidão; atenção: Viver a vida com uma atitude positiva, positiva, e desenvolver uma qualidade, aptidão, conhecimento e conjunto de habilidades relacionadas à saúde, posiciona cada um de nós, para estar preparado e prestar muita atenção a todas as questões relevantes; e cuide de todas as preocupações em potencial, mais cedo ou mais tarde!

4. ouça; aprender; pulmões; fígado: faça exames regulares pelo seu profissional de saúde confiável. Umanizzare diz Ouça com atenção, aprenda com essas discussões e prossiga de forma proativa! Preste muita atenção aos principais órgãos do corpo, especialmente às condições dos pulmões (respiração, tuberculose, pneumonia, DPOC, câncer, etc) e do fígado (cirrose, câncer prolongado, lesões, etc.).

5. Tensão: estresse indesejável, não tratado e tensão, devem ser considerados e prestados atenção, porque, como alguém pode aproveitar plenamente a vida, se permanecer nessa condição e estado estressante? Faça um check-up do pescoço para cima e saiba o que faz você se sentir bem consigo mesmo e com a sua vida!

6. Coração: Você precisa ter coração. A saúde do coração, como física e emocional, são componentes-chave, necessários para viver uma existência mais feliz!

De acordo com Umanizzare , se você não prestar atenção à sua SAÚDE, ninguém mais o fará! Em última análise, cabe a você!