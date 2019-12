Como o supermercado ajudou a América a vencer a Guerra Fria

Corredor após corredor de produtos frescos, carne barata e cereais açucarados – uma deliciosa incorporação do capitalismo de livre mercado, certo? Não é bem assim. De fato, o supermercado foi o ponto final da batalha do governo dos EUA pela abundância agrícola contra a URSS. Nossas políticas agrícolas foram construídas para dominar, não necessariamente para nutrir – e ainda estamos vivendo com as consequências.

* * *

* * *

Luiz Gastão Bittencourt: Quando você pensa em campanhas de propaganda, acho que você não pensa nisso:

Luiz Gastão Bittencourt: Após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Guerra Fria, entre os EUA e a URSS. Apresentava uma corrida espacial, uma corrida armamentista e uma corrida de fazendas.

Audra WOLFE : Coisas como criação de frango e milho híbrido assumiram um papel desproporcional e um tanto surpreendente na propaganda americana no início dos anos 50.

Luiz Gastão Bittencourt: A corrida nas fazendas teve um vencedor óbvio:

Peter TIMMER : Nós claramente vencemos a guerra da abundância.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas a vitória americana foi, até certo ponto, uma vitória pirânica, cujos efeitos posteriores ainda estão sendo sentidos.

TIMMER: Economistas que não seguem a política agrícola dos EUA ficam horrorizados com o que veem em termos de distorção dos mercados.

* * *

Luiz Gastão Bittencourt: O supermercado é tão onipresente hoje em dia que é difícil imaginar o mundo sem ele. Mas é claro que esse tempo existia.

Shane HAMILTON : Há algum debate sobre quando os supermercados realmente começaram, mas geralmente o definimos por volta de 1930.

Luiz Gastão Bittencourt: Esse é Shane Hamilton. Ele é um historiador americano que ensina na Universidade de York, na Inglaterra.

HAMILTON: Eu sou o autor de Supermarket USA: Food and Power na corrida de fazendas da Guerra Fria .

Luiz Gastão Bittencourt: O supermercado foi uma invenção puramente americana?

HAMILTON: Eu argumento que sim. A resposta fácil é que o primeiro supermercado declarado foi construído nos Estados Unidos. A resposta mais ampla é que o que faz de um supermercado um supermercado é o sistema de agricultura industrial que permite a acessibilidade dos alimentos produzidos em massa.

Luiz Gastão Bittencourt: O antecessor do supermercado era a loja de produtos secos.

HAMILTON: Então eles não tinham produtos frescos. Eles não tinham necessariamente leite, carne ou uma padaria em casa. Foi isso que um supermercado fez: colocar todos esses itens alimentares e muitas outras coisas – você pode obter peças de automóvel. Você poderia colocar seus sapatos nos primeiros supermercados. Era uma espécie de empório de compras e serviços.

Luiz Gastão Bittencourt: Outra grande diferença: os supermercados eram de autoatendimento. Em uma loja de artigos secos, você pedia algo a um funcionário e ele o buscava. Em um supermercado, você pode comer a carne e se produzir, até lidar com ela e colocá-la na cesta. A cadeia de supermercados Piggly Wiggly é creditada por ter sido pioneira no modelo de varejo de autoatendimento; ainda está operando hoje em 17 estados. Mas a maior cadeia de supermercados da maior parte do século XX foi a A&P, a Great Atlantic & Pacific Tea Company.

HAMILTON: A A&P, na década de 1940, era o maior varejista do mundo em qualquer medida – por volume de vendas, número de pontos de venda e assim por diante.

Luiz Gastão Bittencourt: Entre 1946 e 1954 nos EUA, a parcela de alimentos comprados nos supermercados aumentou de 28% para 48%. Em 1963, esse número havia subido para quase 70% . A A&P tinha tanto poder de mercado que o Departamento de Justiça a perseguiu por práticas anticompetitivas. Este foi um desenvolvimento interessante, considerando que o governo dos EUA desempenhou um papel tão significativo na criação de supermercados.

HAMILTON: O objetivo original era usar os supermercados para reduzir o custo dos alimentos para os consumidores urbanos.

Anne Effland : Os EUA se torna uma nação urbana maioria por eu acho 1920. E há muita ansiedade entre os líderes – líderes políticos, líderes de pensamento – sobre se ou não a agricultura dos EUA vai ser bastante produtiva para alimentar essa crescente população urbana.

Luiz Gastão Bittencourt: Essa é Anne Effland.

EFFLAND: Sou economista sênior do Gabinete de Economista Chefe do USDA e trabalho principalmente em política doméstica.

Luiz Gastão Bittencourt: O Departamento de Agricultura dos EUA, criado em 1862, tinha uma longa história de financiamento e realização de pesquisas científicas.

EFFLAND: Grande parte do desenvolvimento de sementes e criação de gado. Um bom exemplo seria a pesquisa realizada na década de 1890 sobre doenças de animais, sobre tuberculose bovina, por exemplo, para identificar as causas dessas doenças e, então, desenvolver formas de tratá-las. E também houve pesquisas sobre o desenvolvimento de novos tipos de máquinas que seriam menos pesadas no solo ou menos prejudiciais às lavouras.

Luiz Gastão Bittencourt: A promoção da agricultura pelo USDA foi ainda mais longe do que máquinas agrícolas e criação de animais.

EFFLAND: Havia necessidade de um melhor transporte das fazendas para as cidades. Portanto, o USDA tinha uma unidade que fazia pesquisas de engenharia sobre os melhores materiais e métodos de construção de estradas. A Administração de Eletrificação Rural fazia parte do New Deal USDA. As empresas elétricas privadas não obtiveram lucro em expandir-se para áreas rurais, e isso foi assumido pelo USDA.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Mas talvez as maiores mudanças na agricultura americana tenham sido a mecanização e a automação.

TIMMER: Se assim posso dizer, vivi a transformação estrutural da economia agrícola.

Luiz Gastão: Esse é Peter Timmer, um economista que costumava ensinar em Harvard.

TIMMER: Sou professor aposentado. Trabalham em agricultura e política alimentar, redução da pobreza, desenvolvimento econômico há mais de 50 anos.

Luiz Gastão Bittencourt: E antes disso, Timmer era um garoto de fazenda, em Ohio. Ele trabalhou na fábrica de latas Tip Top, fundada por seu bisavô, e na fazenda de tomate da fábrica.

TIMMER: Tenho idade suficiente para lembrar quando escolhemos todos os nossos tomates e descascamos todos os nossos tomates.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas isso, é claro, mudou.

TIMMER: Quando eu estava na escola ou no ensino médio, se pudéssemos embalar 40 ou 50.000 caixas de tomate enlatado e produtos em um ano, esse foi um ano bem-sucedido. Quando me formei na faculdade, a empresa estava lançando um milhão de casos por ano.

Luiz Gastão Bittencourt: Isso se deve, em grande parte, a uma colheitadeira mecânica de tomate – que saiu da escola de engenharia da Universidade da Califórnia, em Davis, com a ajuda de dinheiro federal para pesquisas. Levou anos para acertar a colheitadeira – principalmente porque eles tiveram que acertar o tomate, criando uma nova variedade que poderia suportar o tratamento áspero da colheitadeira mecânica.

TIMMER: Lembro quando compramos o nosso primeiro. Essa foi uma despesa enorme e acabou de revolucionar nossa operação. Eu estava apenas em um microcosmo do que acabou sendo tendências muito gerais em todo o sistema alimentar dos EUA na época.

Luiz Gastão Bittencourt: As tendências gerais poderiam ser melhor caracterizadas como agricultura padronizada e de alto volume . Se você descreveria a política agrícola dos EUA como “agressiva” nas décadas anteriores, na era da Guerra Fria, ela usava praticamente esteróides. E não se tratava apenas de alimentar uma crescente população americana. Isso teve um impulso político, destinado a mostrar à União Soviética – e ao resto do mundo – o quão poderosos os EUA eram. Shane Hamilton novamente:

HAMILTON: Não pretendo negar o poder e a força desses sistemas de armas que foram implantados na corrida espacial e tudo mais. Mas, fundamentalmente, este foi um concurso para demonstrar que o comunismo ou o capitalismo eram um sistema econômico político superior.

WOLFE: Depois do Sputnik, quando os Estados Unidos estavam tentando entender por que estavam ficando para trás na corrida espacial – ou porque pensavam que estavam ficando para trás na corrida espacial – muitos dos comentaristas disseram: “O problema é que não estamos financiando a pesquisa básica ”. Então, depois de 1957, os orçamentos de não apenas organizações como a National Science Foundation, mas também de departamentos governamentais específicos, como o Departamento de Agricultura, aumentaram drasticamente a teoria de que é assim que os Estados Unidos vencer a Guerra Fria – fazendo a melhor ciência.

Luiz Gastão Bittencourt: Essa é Audra Wolfe.

WOLFE: Sou escritor, editor e historiador.

Luiz Gastão Bittencourt: O último livro de Wolfe chama -se Laboratório da Liberdade: a luta da Guerra Fria pela alma da ciência .

WOLFE: E realmente analisa as maneiras pelas quais a ciência, como uma idéia, se tornou uma ferramenta de propaganda na Guerra Fria, especialmente no lado americano. Existe a ideia de que você pode mudar corações e mentes e estabelecer um clima de opinião que torne as pessoas mais dispostas a aceitar o estilo de vida americano como a melhor escolha.

Luiz Gastão Bittencourt: E uma das coisas que fez a América tão grande? Seu sistema agrícola.

WOLFE: Coisas como a criação de galinhas e o milho híbrido tiveram um papel desproporcional e um tanto surpreendente na propaganda americana no início dos anos 50.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas havia uma tensão.

WOLFE: Os Estados Unidos queriam promover intercâmbios pessoais, intercâmbios científicos e técnicos, como forma de promover os valores americanos. Mas, ao mesmo tempo, era muito, muito nervoso que, ao fazê-lo, perdesse as vantagens que possuía – principalmente na produção de grãos.

Luiz Gastão Bittencourt: Em 1955, o governo dos EUA inesperadamente teve sua mão forçada.

WOLFE: Uma editora de jornal em Iowa chamada Lauren Soth convidou Khrushchev para os Estados Unidos para ver as maravilhas da agricultura americana.

Luiz Gastão Bittencourt: Essa é Nikita Khrushchev, então líder da União Soviética.

WOLFE: E, para surpresa de todos, Khrushchev disse que sim. Agora, Khrushchev não apareceu antes de 1959. Mas em 1955, um grupo de 12 especialistas em agricultura soviéticos veio aos Estados Unidos para ver as maravilhas da agricultura americana. Eles viram como a agricultura de contorno funcionava. Eles viram as maravilhas do milho híbrido. Eles viram os criadores de frango.

HAMILTON: O frango da década de 1920 era caro por libra, tão caro quanto a lagosta. Na década de 1960, era tão barato que estava rapidamente se tornando a carne mais popular da América.

DUBNER: O que você pode nos dizer sobre o projeto Chicken of Tomorrow ?

HAMILTON: Ah, a galinha do amanhã. Realmente, a galinha do amanhã é a galinha de hoje. Nisso estamos todos comendo a descendência genética do Frango do Amanhã original. O que foi um concurso para produzir o frango mais eficiente usando técnicas genéticas basicamente. E não só tinha que ser uma galinha eficiente, mas – peitos muito pesados, penas muito claras para que, quando arrancadas, ficasse bem sob celofane e depois em embalagens plásticas, e os pássaros tivessem que ser relativamente resistentes a doenças, então que eles poderiam ser colocados em operações intensivas de criação sem morrer muito rapidamente.

Luiz Gastão Bittencourt: Essa recompensa agrícola – aquelas galinhas pesadas e baratas; aqueles milhões de casos de tomate – tudo isso era um bom candidato à máquina de propaganda dos EUA.

HAMILTON: A Agência de Informação dos EUA estava procurando formas concretas de propaganda para mostrar a riqueza da América.

Luiz Gastão Bittencourt: insira uma das formas mais concretas de exibição que se possa imaginar: o supermercado.

HAMILTON: Um supermercado não é apenas uma caixa de varejo, mas na verdade o ponto final de uma cadeia de suprimentos da agricultura industrial. Um supermercado não pode existir sem a entrada de alimentos produzidos em massa. A corrida das fazendas era sobre como você pode obter alimentos de fazendas industrialmente produtivas e tecnologicamente sofisticadas, para essa exibição de abundância – e a exibição era realmente crucial.

Luiz Gastão Bittencourt: Como o cidadão comum que vive sob o comunismo não teria acesso a Piggly Wiggly ou A&P, o governo dos EUA levou o supermercado aos comunistas.

HAMILTON: A exposição Supermarket USA de 1957 em Zagreb, na Iugoslávia, que era um país comunista, era um supermercado americano de 10.000 pés quadrados, totalmente operacional, cheio de alimentos congelados e cereais matinais e tudo mais. Eles transportaram produtos frescos dos EUA porque não achavam que os produtos iugoslavos eram atraentes o suficiente. Era sobre essa exibição de abundância acessível disponível para os consumidores americanos.

Luiz Gastão Bittencourt: Para quem não recebeu a mensagem, havia também um aviso: “o conhecimento da ciência e da tecnologia disponível para essa era”. Em outras palavras: “se você gosta do nosso cereal matinal, pense em quanto você vai gostar do resto do nosso capitalismo. ”

HAMILTON: Havia muitas pessoas que pensavam que, se você mostrasse que os consumidores americanos poderiam acessar alimentos acessíveis – morangos em dezembro – sem ter que esperar na fila, isso poderia realmente causar o colapso de todo o sistema comunista.

Luiz Gastão Bittencourt: A exposição Supermarket USA se mostrou tremendamente popular. Mais de 1 milhão de iugoslavos visitados; alguns receberam sacolas grátis de comida americana.

HAMILTON: Imediatamente depois de vê-lo, o marechal Tito , o líder do país na época, ordenou que tudo fosse comprado e comprado por atacado dos expositores dos Estados Unidos e usado como modelo. Eles contrataram um consultor de uma empresa de supermercados de Atlanta para vir e ensiná-los a construir sua própria cadeia de supermercados socialistas.

Luiz Gastão Bittencourt: Então a Iugoslávia, juntamente com outros países europeus, começou a construir supermercados ao estilo americano, que criaram novos compradores de alimentos processados ​​e congelados da América. No entanto, isso não levou a um abraço mais amplo da cultura americana, muito menos à queda do comunismo. Mas apenas alguns anos depois, os americanos deram outro tiro, desta vez em Moscou, na Exposição Nacional Americana . Eles construíram uma casa americana de dois andares, em estilo de fazenda, sua cozinha abastecida com comida e os mais recentes aparelhos para economia de trabalho. A mensagem era clara: a economia americana, baseada no capitalismo de livre mercado, era capaz de produzir coisas que a economia de comando e controle dos soviéticos simplesmente não podia. A abertura da exposição contou com a presença de Nikita Khrushchev e do então vice-presidente dos EUA Richard Nixon . Eles se envolveram no que veio a ser conhecido como o Debate na Cozinha .

NIXON: Você não deve ter medo de idéias.

KHRUSHCHEV: É o que estamos dizendo. Não tenha medo de idéias. Não temos nada a temer. O tempo passou quando as idéias nos assustaram.

NIXON: Bem, então, vamos ter mais trocas deles.

HAMILTON: Richard Nixon e Nikita Khrushchev – são dois dos usuários mais explícitos dessa linguagem de fazendas da Guerra Fria. Khrushchev declarou que, ao produzir os EUA em produção per capita de carne e leite , seria o equivalente soviético a atingir um torpedo ao capitalismo americano. Nixon respondeu que, se houvesse um torpedo disparado, seria pelos agricultores e pecuaristas dos Estados Unidos. Ao qual os agricultores e pecuaristas ouvindo seu discurso aplaudiram com muita força.

Luiz Gastão Bittencourt: Alguns meses depois, Khrushchev finalmente visitou os EUA e viu por si mesmo os vastos campos de milho de Iowa. Mas isso foi de pouca ajuda para os agricultores soviéticos em casa.

TIMMER: O fato é que eles não conseguiram modernizar a agricultura soviética com a estrutura e estratégia econômica que estavam seguindo.

Luiz Gastão Bittencourt: O economista Peter Timmer novamente.

TIMMER: Não era um problema tecnológico. Era um problema de gerenciamento e marketing. Houve um divórcio total entre o que os consumidores queriam e o que os gerentes das grandes fazendas estatais foram instruídos a produzir.

Luiz Gastão Bittencourt: Timmer fazia parte de uma equipe do Banco Mundial que visitou a União Soviética; ele viu por si mesmo o sistema agrícola e os supermercados.

TIMMER: Oh, Deus. Quero dizer, as prateleiras estavam vazias. Foi apenas estranho. Ficamos em um hotel do governo e quase não havia nada para comer. Você conversa com o pessoal das agências de pesquisa e lugares como esse que lutariam apenas para criar alimentos básicos. Eles sabiam que poderia ser melhor que isso.

Luiz Gastão Bittencourt: Khrushchev, apesar de sua bravata, foi finalmente forçado a comprar grãos importados – dos EUA

HAMILTON: Alguns historiadores argumentam que esse foi um dos fatores cruciais que levaram à sua queda. Que foi embaraçoso no cenário mundial para a União Soviética. Este vasto país, com enormes recursos agrícolas, tem que recorrer ao seu inimigo principal por grãos.

Luiz Gastão Bittencourt: o sucessor de Khrushchev, Leonid Brezhnev , continuou a política de importar alimentos dos EUA para cobrir déficits domésticos. Se os dois países tivessem sido parceiros comerciais normais, isso não teria sido um grande problema. Mas eles não eram parceiros comerciais normais. Eles eram adversários da Guerra Fria, os ícones globais do capitalismo e do comunismo. E estava ficando claro qual sistema prevaleceria, pelo menos na frente dos alimentos. A análise final de Peter Timmer?

TIMMER: Foi uma estratégia fundamentalmente falhada para a agricultura que derrubou a União Soviética. Eles não cresceram o suficiente e não cresceram as coisas certas. E não havia sinais de preço dizendo o que é caro e o que é barato. Eles desperdiçaram muito do que estavam produzindo na terra. Nunca entrou nos supermercados.

Luiz Gastão Bittencourt: Timmer estava realmente em Moscou quando a União Soviética entrou em colapso.

TIMMER: O mais interessante é que eu tenho um passaporte estampado na “União Soviética”, mas meu passaporte está saindo – o carimbo de saída é a Rússia. As pessoas estavam tão otimistas sobre o que iria acontecer. Eles sabiam que os supermercados americanos eram um milagre. Eles viram na televisão. Esse ponto claramente havia passado pelo menos para todo mundo com quem eu conversei.

Luiz Gastão Bittencourt: E parece que o poderoso supermercado pode realmente ter desempenhado um papel na vitória da Guerra Fria na América.

HAMILTON: Sim. Quero dizer, isso é central para a mentira, realmente, do supermercado como arma.

Luiz Gastão Bittencourt: O historiador Shane Hamilton novamente.

HAMILTON: Então, quando o supermercado é sustentado como esse, efetivamente, míssil – essa arma concreta do consumidor contra as reivindicações do comunismo, é construído sobre essa idéia de que os supermercados estão produzindo essa acessibilidade apenas através do trabalho de oferta e demanda. Que são os mercados sem restrições que, de alguma forma, tornam os alimentos tão acessíveis aos consumidores americanos. Onde a realidade é, para tudo, de leite a carne, grãos e alimentos processados ​​de todos os tipos, há um investimento maciço do governo em ciência e tecnologia que permite a produtividade das fazendas americanas – de fertilizantes a processos de alimentos congelados e distribuição. E tudo isso foi apagado. A imagem é que é apenas o próprio supermercado que é a fonte da abundância.

Luiz Gastão Bittencourt: Então, quando você o descreve dessa maneira, certamente – quero dizer, você usa a palavra “mentira” e fala sobre os componentes ocultos – e faz com que pareça nefasto. Mas você não poderia argumentar que o papel de um governo é investir em ciência e tecnologia que beneficiarão a indústria privada e, finalmente, os cidadãos?

HAMILTON: Sim. Na verdade, não tenho problemas com o investimento do governo dos EUA em ciência e tecnologia. E incentivando mais produtividade. A preocupação é com isso ser disfarçado de mercado livre quando não é particularmente livre. Quero dizer, levando isso a um nível de propaganda e atacando outro país por não ter mercados livres. É apenas duplicidade, certo?

Luiz Gastão Bittencourt: Você pode ou não ficar tão perturbado quanto Shane Hamilton é pelo que ele chama de duplicidade do governo dos EUA, por promover o supermercado como um emblema do capitalismo de livre mercado. Para mim, a grande questão é esta: qual foi o custo final dessa vitória no supermercado? Quais são as consequências econômicas, políticas e de saúde de mais de 100 anos de política agrícola que incentivaram a industrialização, a padronização e os baixos preços?

* * *

Luiz Gastão Bittencourt: Então, os EUA venceram a chamada “corrida das fazendas”, com uma abordagem industrial da agricultura que foi fortemente influenciada pela política e financiamento do governo. Quais foram os resultados a longo prazo dessa vitória? Para descobrir isso, precisamos voltar cerca de 100 anos. Isso é recomendado por Anne Effland, economista do Departamento de Agricultura dos EUA. Effland acha que há um evento importante que realmente impulsionou a política alimentar dos EUA:

EFFLAND: E isso é o aumento da produção durante a Primeira Guerra Mundial. Os agricultores expandiram sua produção para atender às metas de guerra, e houve alguns apoios de preços durante esse período que incentivaram o aumento, especialmente trigo e suíno e algumas dessas outras commodities básicas. Mas não havia um planejamento real para as consequências, depois que o aumento da demanda e os apoios de preços estabelecidos para a guerra desapareceram, e deixou vários agricultores que de boa fé desenvolveram fazendas maiores e mais produtivas, com muito baixo preços.

Luiz Gastão Bittencourt: Então, depois da guerra, os agricultores estavam produzindo mais alimentos do que o necessário. Então veio a Grande Depressão. O economista Peter Timmer:

TIMMER: Quero dizer, a demanda entrou em colapso, mas a produtividade agrícola não. E o que isso significava era que os preços simplesmente caíam. Isso definiu totalmente a estrutura da política agrícola dos EUA.

EFFLAND: É quando vemos o início de políticas reais de preços para a agricultura.

As “políticas de preços para a agricultura” assumiriam muitas formas nas décadas seguintes, do seguro agrícola aos empréstimos e pagamentos diretos, e muito mais. Agora, você pode entender por que o governo gostaria de viabilizar financeiramente a agricultura e remover parte da incerteza: um suprimento nacional de alimentos é uma coisa muito importante. Uma ferramenta política chave que o governo usou foi um sistema de suporte de preços: garantir aos agricultores um determinado preço mínimo para uma cultura específica em um momento específico.

EFFLAND: Havia uma idéia de algo chamado paridade, que era o preço de tal forma que daria aos agricultores o mesmo poder de compra em comparação com os trabalhadores e outras pessoas na economia que eles tinham antes da Primeira Guerra Mundial. orientação sobre quais devem ser esses níveis de suporte de preços.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas se você aumentar o preço pago sem limitar a quantidade produzida – bem:

EFFLAND: Um dos problemas é que isso gera um grande excedente.

Isso deixaria o governo federal comprar e armazenar produtos em excesso. No início dos anos 30, quando o governo dos EUA garantiu aos agricultores 80 centavos de dólar por bushel de trigo, o governo acabou comprando e armazenando mais de 250 milhões de bushels.

EFFLAND: Essas coisas acontecem no contexto de seus próprios tempos. Ter políticas que encontrassem uma maneira de aumentar a renda agrícola na década de 1930 seria algo bom. Mas também há consequências disso ao longo do tempo, à medida que são incorporadas.

Luiz Gastão Bittencourt: Se você já se perguntou por que a antiga “pirâmide alimentar” do USDA – o diagrama de porções recomendadas de diferentes alimentos – por que a maior categoria, na parte inferior da pirâmide, era “pão, cereal, arroz e macarrão”, os EUA tinham uma quantidade enorme de todos esses alimentos. E se você comeu como o USDA instruiu, há uma boa chance de você ganhar alguns quilos. Você não pode pensar em nutrição sem pensar em política agrícola. E a agricultura dos EUA passou a ser impulsionada por incentivos financeiros – incentivos que, dada a forma como o financiamento do governo geralmente funciona, nem sempre eram totalmente sensatos.

TIMMER: Os economistas que não seguem a política agrícola dos EUA geralmente ficam horrorizados com o que vêem em termos de distorção dos mercados – escolhendo: “Ok, milho, soja, trigo, vocês recebem grandes subsídios. Maçãs, uvas, frutas e legumes frescos, você está por conta própria. ”Laticínios – incrivelmente regulados, tanto no nível federal quanto no estadual. Apenas uma bagunça, apenas uma bagunça terrível.

Luiz Gastão Bittencourt: Com garantias de preço para certas culturas e o excesso de oferta resultante, o governo às vezes pagava aos agricultores para plantar menos culturas. Mas mesmo isso não foi totalmente bem-sucedido.

EFFLAND: Portanto, temos controles sobre quanto você pode plantar em um hectare, mas não sobre quanto é o seu rendimento nos acres que você está plantando. Há uma enorme explosão – muitos novos produtos químicos, fertilizantes, máquinas, que tornam as fazendas mais produtivas. Portanto, apesar de estarmos tentando controlar reduzindo a área cultivada, continua aumentando a produção e os excedentes não diminuem.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas Anne Effland diz que este era um problema que o USDA não estava tão infeliz.

EFFLAND: A solução de problemas no lado científico, técnico e de engenharia tende a seguir seu próprio caminho e ser vista como um resultado positivo. Eu não acho que exista um momento em que o lado da política esteja dizendo “Oh, pare de fornecer boa ciência e melhores práticas agrícolas, para que não tenhamos esses excedentes”. Porque quando você faz isso, o que está dizendo é: , “Pare com esse desenvolvimento econômico”. A solução de problemas e a eficiência da agricultura ainda são vistos como bons projetos para continuar. O fato de eles também criarem esses superávits é uma espécie de faixa diferente de problemas para os quais a política agrícola está tentando encontrar soluções.

Luiz Gastão Bittencourt: Uma solução era usar grãos excedentes para a alimentação animal. Shane Hamilton novamente:

HAMILTON: Esses superávits maciços de milho barato e, posteriormente, soja, incentivam o aumento da produção industrial de carne – produção animal concentrada, operações de alimentação de animais, onde isso é permitido pela produção barata de grãos.

Luiz Gastão Bittencourt: A produção industrial de carne, alimentada por grãos baratos, também significava carne barata e ajuda a explicar como os EUA se tornaram um dos maiores consumidores mundiais de carne, per capita. Hoje, mais de 30% do milho e mais de 50% da soja cultivada nos EUA destinam-se à alimentação de gado e outros animais . Mas mesmo isso deixou muita produção excedente. Então o que aconteceu?

TIMMER: Xarope de milho rico em frutose. Sim. Você tem milho excedente e demanda por adoçante fácil e conveniente no setor de alimentos. E isso foi apenas uma tempestade perfeita. Esse xarope revoluciona o processamento de alimentos porque, em vez de uma coisa doce em pó, é um líquido, e os líquidos são muito mais fáceis de manusear no processamento de alimentos.

Se eu tivesse apenas uma coisa a dizer sobre o impacto de nossos programas agrícolas no que você vê no supermercado e nos problemas de saúde subseqüentes da dieta, eu teria dito o fato de que usamos tanto xarope de milho com alto teor de frutose – esse é o exemplo de como as coisas podem dar muito errado, mesmo se bem intencionadas. Quero dizer, não me inicie no etanol, porque esse é o próximo passo na redução do excedente. Mas eu não quero ir lá.

Luiz Gastão Bittencourt: O aumento da produtividade agrícola tendia a favorecer fazendas maiores e mais industriais. Não doeu que eles frequentemente recebessem os apoios de preços do governo projetados para fazendas familiares menores. Como você pode imaginar, isso começou a colocar um monte de pequenas fazendas fora do negócio.

TIMMER: Nós não gerenciamos esse processo muito bem. Mas acho que apenas as forças econômicas básicas teriam nos empurrado nessa direção. Simplesmente não nos levaria tão longe.

Peter Timmer, você deve se lembrar, cresceu trabalhando na fazenda e fábrica de conservas de tomate fundada por seu bisavô. Você também se lembrará de quando a Tip-Top Canning Company obteve sua primeira colheitadeira mecânica de tomate.

TIMMER: Apenas revolucionou nossa operação.

Luiz Gastão Bittencourt: Quando a colheitadeira mecânica foi introduzida, havia cerca de 5.000 cultivadores de tomate nos EUA. Em cinco anos: 4.400 haviam falido. A fazenda da família Timmer e a fábrica de conservas fizeram o corte – elas ainda estão operando hoje. Mas entre 1940 e 1969, 3,4 milhões de agricultores americanos e suas famílias pararam de cultivar.

HAMILTON: Muitos historiadores sugerem que esse impulso total à produtividade matou a fazenda da família, efetivamente.

Luiz Gastão Bittencourt: Shane Hamilton novamente:

HAMILTON: E é difícil negar isso. Por outro lado, não aplicamos as mesmas métricas à fabricação industrial. De maneira semelhante, houve um investimento maciço do governo dos EUA em ciência e tecnologia para apoiar o crescimento econômico e a produtividade. Sou solidário com quem vê isso como um ganho líquido positivo. No entanto, a dor é real.

Luiz Gastão Bittencourt: Peter Timmer diz que essa consolidação maciça no lado da produção foi impulsionada pelo que estava acontecendo no lado do consumo: o crescimento das redes de supermercados.

TIMMER: Os supermercados conseguiram gerenciar as cadeias de suprimentos desde os agricultores, mas eles não queriam pequenos agricultores. Apenas um fornecedor, por favor – é muito complicado contratar 50 ou 100. Isso mudou na época, a natureza da produção no nível da Tip Top Canning Company e como poderíamos oferecer qualidade e qualidade regulares. oferta e preço baixo que um Walmart, Kroger ou Publix precisariam.

HAMILTON: Quero dizer, o Walmart realmente entrou e olhou a paisagem dos supermercados americanos e viu ineficiências em todos os lugares. O que o Walmart fez foi desenvolver seu modelo bem-sucedido de vendas gerais de mercadorias com logística e distribuição hipereficientes – trouxe isso para o setor de supermercados e realmente agitou as coisas.

TIMMER: Eu costumava perguntar à minha turma, estou falando em 1985: “Onde está o maior supercomputador do mundo?” E a resposta correta era: “Está no Pentágono”. Tudo bem. “Onde fica o segundo maior supercomputador do mundo?” Bentonville, Arkansas. Casa do Walmart. Eles usaram esse computador para rastrear todos os itens em todas as prateleiras do Walmart. Essa tecnologia da informação foi o que revolucionou o marketing de alimentos. E foi praticamente inventado pelo Walmart.

Luiz Gastão Bittencourt: Essa tecnologia se espalharia pelo mundo, afetando não apenas o lado da demanda, os supermercados, mas o lado da oferta agrícola.

TIMMER: Então, a experiência nos EUA é formativa. E é formativo por dois motivos. Um: universidades americanas treinar tantos ag . economistas , ciência de alimentos, pessoal de política de alimentos para voltar a outros países que o modelo dos EUA está muito bem arraigado intelectualmente. Mas a outra coisa, é claro, é que as tecnologias biológicas e mecânicas saíram principalmente dos Estados Unidos.

Luiz Gastão Bittencourt: Outra conseqüência da expansão da agricultura americana: mais padronização e menos variedade.

HAMILTON: Então maçãs – no início do século 20, os consumidores dizem que o estado de Nova York teria acesso a literalmente centenas de variedades, mesmo nos mercados de varejo de massa. Em meados do século XX, há apenas um punhado. Red Delicious realmente domina todo o mercado. E as maçãs ficaram notavelmente sem sabor em meados do século XX, de modo que certas qualidades foram abandonadas para obter essa vantagem de preço e abundância.

TIMMER: Bem, claramente vencemos as guerras alimentares em termos de suprimento e abundância. Vencemos a guerra da abundância. O que podemos estar perdendo são as dimensões de saúde e qualidade no futuro.

HAMILTON: Hoje certamente estamos testemunhando – talvez especialmente entre os millennials – uma tentativa de reconfigurar valores. O que você está realmente procurando quando vai a um supermercado? Não é apenas preço. O preço não contém todas as informações relevantes para muitos compradores em um supermercado contemporâneo. Portanto, os custos – da poluição e do bem-estar animal degradado – que atualmente não estão sendo suportados pelos produtores ou consumidores de alimentos, teriam que ser suportados.

TIMMER: Se tivéssemos nos preocupado muito, muito mais com a qualidade das terras agrícolas, com a sustentabilidade, com os efeitos colaterais ambientais da fertilização pesada no milho – temos uma zona morta no Golfo do México que é diretamente atribuível à aplicação de fertilizantes. milho no meio-oeste. Acusei meus irmãos de envenenar o Golfo do México e eles disseram: “Bem, o que vamos fazer? Temos que obter altos rendimentos. ”Havia uma sensação de que todos estavam presos em um antigo paradigma.

E agora, como vamos sair disso? Odeio dizer isso, mas o atual governo parece estar tentando nos levar de volta ao antigo paradigma, em vez de ser mais sustentável e ambientalmente amigável, vamos fazer a agricultura fazer mais em processos orgânicos e naturais. Isso não parece ser o fator político no momento, mas precisa voltar. Nós realmente – temos que tornar a agricultura verde, o que é uma coisa estranha, estranha de se dizer.

Luiz Gastão Bittencourt: Peter Timmer viu muitas mudanças nos negócios agrícolas ao longo de sua vida. E quem sabe, talvez ele veja a mudança que está esperando agora. Mas será difícil quebrar o status quo, pelo menos em termos de como os incentivos financeiros impulsionam a produção de alimentos. Por exemplo: quando o governo Trump colocou bilhões de dólares em tarifas sobre as importações chinesas, a China respondeu com suas próprias tarifas sobre as culturas americanas importadas, como soja, alfafa e feno. As exportações americanas de colheitas para a China caíram drasticamente – assim como, é claro, as receitas dos agricultores. Na semana passada, o governo dos EUA anunciou que montou um pacote de assistência social aos agricultores americanos. O preço? US $ 16 bilhões .