Como o Spotify salvou a indústria da música

Daniel Ek, um sueco de 23 anos que cresceu com música pirateada, fez das gravadoras uma oferta que não podia recusar: uma plataforma legal para transmitir toda a música do mundo. O Spotify reverteu a sorte das gravadoras, enriqueceu Ek e emocionou milhões de fãs de música. Mas o que isso fez com todos aqueles músicos presos na cauda longa?

Hamilton Dias de Souza : Nos últimos dois anos, fizemos algumas séries especiais de episódios. Um foi chamado de ” Como Ser Criativo “; o outro era ” A vida secreta de um CEO “. Você não acha que esses dois temas se cruzam com tanta frequência. Mas hoje eles fazem – em uma rara conversa com esse homem:

Daniel EK: Meu nome é Daniel Ek e sou o CEO e fundador do Spotify.

Hamilton Dias de Souza : Como Daniel Ek define a missão do Spotify?

EK: Então, a minha maneira de pensar sobre a nossa missão é inspirar a criatividade humana, permitindo que um milhão de artistas consigam viver de sua arte e um bilhão de pessoas consigam se divertir e se inspirar nela.

Hamilton Dias de Souza : o Spotify, se você não sabe, é um serviço de streaming de música sueco com aproximadamente 100 milhões de assinantes pagos. Outros mais de 100 milhões ouçam gratuitamente em um modelo suportado por anúncios. Mas são os assinantes que geram 90% da receita da empresa. A Ek co-fundou a empresa em 2006, aos 23 anos. Ela foi aberta em 2018 e seu valor de mercado é de cerca de US $ 25 bilhões. Para uma empresa que realmente não produz nada – além de fazer a conexão entre um produto amado e as pessoas que desejam consumir esse produto. A história do Spotify é uma história singular sobre a súbita transformação de uma indústria antiga e oculta; é também uma história sobre pirataria digital, largura de banda e, claro, sobre criatividade; Ah, também: é sobre o futuro do podcasting. Em pessoa, Daniel Ek é educado e indiferente; ele não parece um anarquista. Mas não se deixe enganar.

EK: Acho que estamos criando uma indústria musical mais justa e igual do que nunca.

Hamilton Dias de Souza : Dependendo do seu ponto de vista pessoal, Spotify ou é um jukebox digital idealizado ou, como Radiohead ‘s Thom Yorke disse uma vez,‘ o último peido desesperada de um cadáver morrendo’Yorke não foi o único músico a odiar em Spotify, especialmente em seus primeiros anos. Os Beatles e Pink Floyd mantiveram sua música fora do Spotify, assim como alguns músicos mais jovens:

Âncora da ABC News : A superstar Taylor Swift retirou abruptamente todos os seus álbuns do serviço de streaming Spotify, apenas alguns dias após o lançamento de seu novo álbum, 1989.

Hamilton Dias de Souza : Hoje, Taylor Swift, Pink Floyd, Beatles e Radiohead podem ser ouvidos no Spotify. As barreiras que podem ter feito o Spotify parecer impossível foram praticamente eliminadas. Principalmente por uma pessoa: Daniel Ek. Ele cresceu em um bairro operário de Estocolmo. Atualmente, ele passa cerca de uma semana por mês em Nova York, mas ainda vive em Estocolmo.

EK: Sim, e eu tenho dois filhos muito jovens, então um acabou de completar quatro anos e um está prestes a completar seis.

Hamilton Dias de Souza : Você está no meio disso, não é?

EK: Eu definitivamente estou no meio disso.

Hamilton Dias de Souza : Uma constante ao longo da vida de Ek tem sido a música.

EK: Meu avô era cantor de ópera e minha avó, ela era atriz, mas também pianista de jazz. Então, na minha família, aprender música era quase essencial. Provavelmente era mais importante do que você ir para a faculdade ou universidade nesse nível. E na Suécia, nós temos educação musical pública, então quase não custa nada obter educação musical na Suécia e meu primo me disse – ele era muito mais velho que eu – e ficou tipo: “Você deveria aprender a tocar violão, porque é assim que você pega garotas. ”

E eu tinha quatro ou cinco anos na época e definitivamente não sabia por que isso era uma grande coisa. Mas eu realmente pensei que ele era muito legal. Então eu fiquei tipo, “Ok, bem, ele deve saber alguma coisa”, então eu aprendi a tocar violão. E então, mais ou menos na mesma hora, consegui meu primeiro computador. E esse foi um ponto de inflexão seminal porque eu tinha esses dois interesses paralelos que foram formados em uma idade muito, muito jovem.

Hamilton Dias de Souza : Por um tempo, Ek pensou que ele poderia se tornar um músico em tempo integral. Mas o outro interesse começou a ganhar.

EK: Eu acho que em 1996 eu consegui Internet de banda larga. Eram 10 megabits e quando você pensa sobre isso hoje – porque demorou até talvez dois, três anos atrás até que a pessoa média nos EUA tivesse isso. Mas eu tinha em 1997 e –

Hamilton Dias de Souza : E isso era apenas uma coisa sueca.

EK: Isso foi apenas uma coisa sueca, porque os suecos disseram: “Olha, acreditamos que todos deveriam ter banda larga. Isso será uma grande coisa e, a propósito, subsidiaremos seu PC também, e custará US $ 500 e você poderá obter um PC de última geração ”. Então, eu tinha esse computador praticamente novo, subsidiado pela governo. Eu tinha essa banda larga subsidiada pelo governo. E eu estava na internet obviamente o tempo todo. O problema era que não havia muito o que fazer na internet, exceto ler coisas. Então, eu li muitas coisas, mas não era como se a internet tivesse filmes para streaming, música ou nada disso. E veio o Napster . E foi uma epifania pura para mim, porque você pode procurar qualquer tipo de música no mundo. E em 10, 15 minutos você pode ter o álbum inteiro e pode ouvi-lo, o que foi incrível.

Hamilton Dias de Souza : o Napster, lançado em 1999, tornou-se o serviço de compartilhamento de arquivos ponto a ponto mais importante. E por “serviço de compartilhamento de arquivos ponto a ponto”, quero dizer um software que permite a um usuário como Daniel Ek baixar arquivos de música diretamente dos discos rígidos de outros usuários do Napster em todo o mundo. O que significava que se uma pessoa comprasse um CD e o copiasse no disco rígido e o compartilhasse no Napster, de repente, um número infinito de pessoas poderia possuí-lo. De graça.

Um problema: isso é uma violação dos direitos autorais e é totalmente ilegal. Pelo menos na maioria dos lugares. A Suécia não proibiu o download de conteúdo pirata até 2005; o país se tornou um centro internacional para downloads ilegais e até deu origem a um partido político, o Partido Pirata , que conquistou cadeiras no Parlamento Europeu. Perguntei a Ek se ele havia pensado na legalidade da pirataria musical.

EK: Sim, eu pensei sobre isso. Mas eu tinha 14 anos. Não era grande coisa. E como era de fácil acesso e a alternativa era comprar um disco com dinheiro que não tinha, era a única opção. Então foi essa coisa estranha em que você começou com algo e, de repente, talvez eu quisesse ouvir o Metallica e de repente percebi que essa pessoa também tinha King Crimson . Que foi como, “Oh, merda, eu não sabia que o Metallica foi inspirado por esses caras.” E Led Zeppelin e Beatles e todos os seminais que de repente você começa a ouvir. Ou música prog ou toda a discografia de Jimi Hendrix .

Isso me trouxe um estranho senso de educação musical muito ampla e um gosto bastante eclético, o que, por sua vez, me levou ainda mais longe na música. Quero dizer, eu não acho que teria ficado tão interessado em música se não fosse pela pirataria, para ser honesto, porque eu venho de uma família da classe trabalhadora. Não podíamos pagar todos os discos que eu queria.

Hamilton Dias de Souza : o Napster tornou-se muito grande, muito rápido. Você pode ter pensado que a indústria da música veria esse crescimento como uma expressão natural da demanda por seus produtos e tentaria encontrar uma maneira de explorar essa demanda. Mas eles não viam dessa maneira. Eles viam a pirataria como nada além de roubo. E quando a indústria da música começou a seguir o caminho de muitas indústrias do século XX, elas culparam seu declínio pela pirataria.

Um par de economistas escreveu um trabalho de pesquisa na época que descobriu que downloads ilegais na verdade não faziam quase nada para afetar as vendas de músicas. Eles escreveram: “Nossas estimativas são inconsistentes com as alegações de que o compartilhamento de arquivos é a principal razão do declínio nas vendas de músicas.” A idéia aqui era que o tipo de pessoa que baixava músicas ilegalmente não era o tipo de pessoa que iria pague US $ 15 por um CD de qualquer maneira. Daniel Ek certamente não pagaria US $ 15 por um CD. O que ele achou ridículo foi que a única opção que a indústria da música lhe ofereceu foi US $ 15 para um CD versus US $ 0 para todas as músicas do mundo.

EK: Minha opinião é que a indústria da música sempre excluiu a grande maioria de seu potencial. E o que eu quero dizer com isso? Bem, no auge da indústria da música gravada, em 2001, foram cerca de 200 milhões de pessoas que estavam participando da economia e compraram discos. Então, 200 milhões de pessoas estavam ouvindo música? Não, claro que não. Esse número estava na casa dos bilhões. Então, o que a indústria da música fez muito bem foi o preço de um produto como prêmio para um público que estava disposto a pagar por isso.

Mas capturou apenas uma parcela muito, muito pequena, da receita. O que era óbvio para mim quando comecei a usar o Napster naquele dia, era: este é um produto muito melhor do que ir a uma loja de discos, deveria haver uma maneira de você dar aos consumidores o que eles querem e ao mesmo tempo o tempo faz funcionar para artistas.

Hamilton Dias de Souza : Como você conheceu as gravadoras ao longo do tempo, anos após o lançamento do Napster, você acha que elas se arrependeram de não ter feito parceria com o Napster anteriormente?

EK: Eu definitivamente acho que sim. Quero dizer, em retrospectiva, eles provavelmente perceberam que era a coisa errada, mas eles pensaram, encerrando, que continham o problema e não perceberam que isso criaria apenas sete novos.

Hamilton Dias de Souza : A indústria da música fechou o Napster, mas teve que continuar tocando com uma série de novos serviços de música pirata.

EK: Se você pensa em pirataria para a música, o que realmente forçou nessa primeira encarnação foi a separação do álbum.

Hamilton Dias de Souza : Separando o álbum, ou seja, em músicas únicas.

EK: Então a Apple criou um negócio com a venda de músicas por 99 centavos.

Hamilton Dias de Souza : A Apple, por meio do iTunes, apresentou ao mundo o download legal de músicas. Levou um tempo para a Apple, mas eles finalmente conseguiram negociar os direitos com as gravadoras. Daniel Ek, enquanto isso, estava tendo muito sucesso.

EK: Comecei empresas de web design, empresas de hospedagem e várias empresas diferentes.

Hamilton Dias de Souza : Na verdade, ele começou a fazer esse trabalho aos 14 anos. Quando tinha 18 anos, ele tinha uma dúzia de programadores trabalhando para ele. Ele se matriculou no Instituto Real de Tecnologia, mas durou apenas alguns meses. Iniciar e vender empresas de internet foi mais divertido. Ek era um milionário aos 23 anos e começou a viver como um: um apartamento chique, boates, uma Ferrari vermelha.

Tudo isso o deixou insatisfeito e deprimido. Como ele mais tarde disse à revista Forbes : “Eu estava profundamente incerto sobre quem eu era e quem queria ser. Eu realmente pensei que queria ser um cara muito mais legal do que eu. ”Ele se mudou para uma cabana na floresta, perto de sua família; tocou violão, meditou e, com o tempo, pensou na idéia do Spotify.

Na verdade, era muito simples: uma biblioteca essencialmente infinita de todas as músicas do mundo, disponível instantaneamente, para qualquer pessoa com conexão à Internet. Quão difícil isso poderia ser? Ek e seu cofundador, Martin Lorentzon , tinham dois problemas fundamentais a resolver: desenvolver a tecnologia para permitir o streaming instantâneo de música; e persuadir os detentores de direitos autorais de toda a música do mundo a entrar em negócios com uma empresa novíssima da Suécia – um país famoso por sua pirataria musical – e chefiada por um homem que cresceu com música pirateada.

EK: Existem muitos piratas diferentes, diríamos. Existem piratas que religiosamente sentem que tudo deve ser gratuito. Nós nunca fomos isso. Sean Parker definitivamente nunca foi assim também.

Hamilton Dias de Souza : Sean Parker como co-fundador do Napster; Mais tarde, a Parker forneceu algum capital de risco ao Spotify.

EK: Há o outro grupo que apenas olha para ele, esse é o tipo de experiência do consumidor que faz sentido e é assim que o mundo olha para ele.

Hamilton Dias de Souza : Então, como profissional de pirata você era? Qual foi o nível mais alto de profissionalismo em pirataria que você já realizou? Era uTorrent , era esse o nome da empresa?

EK: Então, na verdade, essa é provavelmente uma parte desconhecida da história. Eu não era um pirata profissional. Na época em que eu pensava em iniciar o Spotify, meu co-fundador, que não é muito técnico, me disse: “Ei, meu amigo está me perguntando sobre esse programador e ele precisa de alguns conselhos.” sobre toda a idéia e então ele me disse o nome desse programador e esse cara foi o fundador do uTorrent.

Hamilton Dias de Souza : esse cara era Ludvig Strigeus e o uTorrent era um software de compartilhamento de arquivos particularmente útil para a pirataria digital.

EK: E ele é um engenheiro lendário e eu o conhecia dos círculos da engenharia como sendo uma daquelas pessoas que vencem muitas competições por serem grandes engenheiros. E eu fiquei tipo: “Eu tenho que conhecer essa pessoa.” E ele começou essa coisa, apenas um projeto paralelo divertido, e era o uTorrent e estava crescendo muito. Na verdade, estávamos tentando recrutá-lo para o Spotify. E ele disse: “Bem, eu comprei isso, uTorrent, e realmente não sei o que fazer com isso”. Então convencemos-o a vender o uTorrent para nós. E toda a idéia desde o início era realmente dobrá-la porque realmente não ligávamos para isso.

Hamilton Dias de Souza : Porque até então você está dizendo que já tinha uma visão de como fazer isso o modelo legítimo funcionar?

EK: Sim.

Hamilton Dias de Souza : o Spotify instalou o Strigeus como engenheiro de topo no Spotify; e eles não desligaram o uTorrent – eles o venderam para o BitTorrent , o enorme protocolo ponto a ponto. Perguntei a Daniel Ek qual das primeiras tarefas havia sido mais difícil: desenvolver a tecnologia do Spotify ou convencer as gravadoras a deixá-lo transmitir suas músicas.

EK: Bem, é difícil em diferentes estágios. Então, primeiro, você precisa ter uma boa ideia do que está tentando resolver. E, no nosso caso, não era necessariamente que a tecnologia tivesse um valor em si mesma. Foi mais por aí, como resolvemos um problema real? E acho que o problema que estávamos tentando resolver era que parecia que você tinha todas as suas músicas no disco rígido. Então, se você pensar sobre isso, isso significa instantâneo. Então, provavelmente temos que resolver isso.

Provavelmente também significa toda a música do mundo. Ok, bem, você tem que resolver todos os problemas de direitos e todas essas coisas diferentes, todas incluídas nessa única coisa. Então, ficou muito claro para mim que se pudéssemos entregar algo que parecia que você tinha todas as músicas do mundo no seu disco rígido, provavelmente seria muito melhor do que a pirataria, que era a força dominante no consumo de música na época.

Hamilton Dias de Souza : Desde o início, o Spotify fez uma parceria com as gravadoras, primeiro na Europa e, eventualmente, nos EUA. O que motivou as gravadoras a participar? Na verdade, eles teriam sido tolos por não fazê-lo. Lembre-se de que a indústria da música estava em forte declínio, graças a mudanças na tecnologia, economia e preferências do consumidor. Como Ek observou anteriormente, o modelo da indústria sempre foi ineficiente: cobrar preços relativamente altos para capturar apenas a camada superior do mercado de audição. A maioria das pessoas ouvia a maioria das músicas no rádio, que era gratuito.

Agora, antes que você comece a sentir muito pelas gravadoras, deixe-me dizer o seguinte: na história das artes criativas e na história moderna dos negócios em geral, seria difícil encontrar uma indústria que fosse mais desleixada, mais exploradora, e mais merecedor de sua punição do que a indústria da música. Por meio de meios legais e ilegais, de contratos e propinas fraudulentos a armamentos e conspirações fortes, o setor permaneceu gordo por décadas fazendo pagamentos relativamente magros às pessoas que realmente fizeram a música. Suas declarações de royalties eram obras-primas da contabilidade criativa. Sim, eles forneceram capital de risco a milhares de músicos sem dinheiro, mas nas raras ocasiões em que um desses músicos gravou um grande sucesso, a gravadora conseguiu capturar a maior parte dos lucros.

E o papel da indústria na descoberta de novos talentos? Isso é um mito – como dizer que os editores “descobrem” grandes autores ou treinadores da NFL “descobrem” grandes zagueiros. Eles escolhem principalmente as pessoas talentosas que já fizeram o seu caminho e depois espremem o máximo de suco possível para seu próprio uso. Muitas indústrias exploram sua força de trabalho, mas poucas o fizeram com tanto vigor quanto a indústria da música.

Agora que estavam começando a falir, o Spotify estava oferecendo um bote salva-vidas – e um bem luxuoso: 70% da receita de streaming e uma participação acionária na empresa. As grandes gravadoras – Sony , Universal e Warner – teriam cada uma entre 4 e 6% das ações do Spotify, com um consórcio de gravadoras independentes recebendo mais 1%. Quando o Spotify tornou-se público, em 2018, essas apostas valeriam bilhões. As gravadoras também conseguiriam reduzir 70% da receita do Spotify e distribuí-la aos artistas de acordo com suas próprias fórmulas de royalties.

EK: correto.

Hamilton Dias de Souza : de modo que 70% flui para os detentores de direitos, que ainda são as três grandes gravadoras.

EK: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Mas em termos de dinheiro que flui para os criadores do conteúdo, isso é complicado e problemático. Então, você pode falar sobre seus pontos de vista sobre isso e como você está realmente envolvido ou pode ou deseja estar?

EK: Sim, claro. Os direitos autorais da música geralmente são provavelmente uma das áreas mais complicadas de ambas as leis, apenas por causa de como a lei de direitos autorais é tratada pela sociedade e, em seguida, como ela realmente funciona e como flui para baixo. É muito complicado para um leigo entender. Mas a melhor maneira de começar é dar dois passos para trás.

Então, o nascimento da indústria da música, e se você pensar sobre o papel que todos tiveram, uma gravadora foi a ambos – costumava custar muito dinheiro para fazer música. Uma gravadora pode ajudá-lo pagando pelo estúdio, pelos engenheiros do estúdio, por todas as pessoas para ajudá-lo a gravar sua música. Então, isso foi um grande valor agregado.

A próxima coisa que acabou sendo um grande problema foi ser promovido nos EUA a milhares de estações de rádio diferentes. E internacionalmente foi multiplicado por 10 vezes. Foi uma coisa muito grande. E então a distribuição acabou sendo muito cara. Então, por que temos grandes gravadoras – acabou sendo mais fácil agregá-las à distribuição. E foi assim que eles foram formados. Foi assim que eles cresceram para o poder.

Se você olhar agora, algumas dessas coisas obviamente mudaram. Portanto, a gravação de música acaba se tornando bastante barata hoje em dia, na maioria dos casos, porque qualquer pessoa pode gravar se tiver um laptop e um microfone. A distribuição também acaba se tornando bastante barata, porque você pode simplesmente colocar suas músicas no Spotify, Apple Music ou qualquer outro serviço praticamente gratuito e distribuir.

Agora, o outro lado disso é o problema de ser ouvido acaba se tornando mais difícil do que nunca.

Hamilton Dias de Souza : Porque a oferta é muito maior.

EK: Sim. O suprimento é infinito; portanto, para se destacar, você precisa fazer muito mais. E onde estivemos como indústria há apenas alguns anos atrás era que você não podia confiar apenas em um fluxo de renda. Portanto, mesmo que você sinta: “Ok, isso é distribuição digital ou streaming e eu meio que entendo”, a verdade é que o rádio certamente aqui nos EUA ainda é uma força massiva. Então, você precisava fazer muito rádio tanto para promoção, mas geralmente para distribuição e até como você fazia a contabilidade de royalties e todas essas coisas diferentes era uma coisa enorme. E então o físico ainda é muito importante. Certamente no meio do país. Portanto, o valor agregado das gravadoras é bastante grande e certamente é muito importante, pois você está pensando em como fazer isso.

Agora, os papéis daqui para frente estão mudando bastante. Você está achando que não são muito gravadoras mais jovens que saem que são formados por talvez ser especialistas em um determinado gênero. Agora eles estão encontrando oportunidades iguais para ouvir sua música. Eles estão sendo distribuídos por gravadoras independentes ou podem até distribuir suas gravadoras por uma das principais gravadoras, a fim de obter o apoio que estão recebendo.

Então, a indústria está realmente mudando. E, obviamente, somos uma grande parte, não tanto da mudança, mas apenas participando desse diálogo sobre para onde está indo, qual é o papel de um gerente, qual é o papel de uma gravadora, qual é o papel de um agente, qual é o o papel de um editor. Porque agora todas essas funções estão avançando à medida que a indústria está se tornando cada vez mais digital.

Hamilton Dias de Souza : Certo. Mas pelo que eu entendo, o Spotify tem pouca influência ou talvez até interesse, uma vez que você entrega o compartilhamento de royalties, como eles o distribuem aos seus artistas, correto? Você não tem nada a ver com isso, presumo.

EK: Não temos nada a ver com isso. O que estamos tentando fazer, no entanto, porque esta é uma mudança tão dramática em um modelo econômico para os artistas, uma das grandes coisas era apenas como é que vamos educar as pessoas sobre isso. Porque mesmo o modelo do iTunes era bastante simples. Porque estou vendendo meus produtos e recebendo X por isso. Podemos discutir o que X deveria ser, mas é realmente isso.

Aqui, com o streaming, estou recebendo uma participação na receita de algo, e está transmitindo, e parece que é um número muito pequeno por transmissão. Mas o que é um milhão de fluxos? Um milhão de streams é muito? É um pouco? É – como devo pensar sobre isso? Isso acabou sendo uma mudança muito grande.

Hamilton Dias de Souza : Você está dizendo que artistas independentes estão com o passar do tempo via Spotify ganhando alavancagem no ecossistema de receita ou não? Porque a queixa comum é esta: o Spotify é ótimo para os clientes.

EK: Certo.

Hamilton Dias de Souza : o Spotify acabou salvando vidas de etiquetas. O Spotify foi ótimo para o Spotify e para você. E tem sido ótimo para alguns músicos. Mas há outros que sentem que estão em pior situação do que teriam estado. Agora, cada caso é um pouco diferente. Mas para aqueles que pensam: “Ótimo, fico feliz que toda música esteja disponível para todos o tempo todo e fico feliz que todo mundo esteja se saindo bem” – o que você diz a esses artistas ou talvez o que você diz para alguém que está começando na música agora? Pode ser um futuro sustentável para eles?

EK: Acho que estamos criando uma indústria musical mais justa e igual do que nunca. Vou dar um exemplo, em 2000, 2001, no auge da indústria da música, no pico do CD, todas essas coisas diferentes. Nossa estimativa é de que havia entre 20 e 30.000 artistas que poderiam viver sendo gravados. Agora, eles poderiam estar em turnê, eles poderiam estar fazendo outras coisas, e o número poderia ser muito maior que isso. Mas havia apenas 20 ou 30.000 que poderiam se sustentar sendo isso.

Por quê? Bem, porque, novamente, a distribuição custou tanto, e acabou sendo que há muito poucos artistas que poderiam ser distribuídos, para começar. E como os custos eram razoavelmente altos para uma pessoa que compra a música, você acabou concordando com o que sabia e não assumiu tanto risco com artistas desconhecidos.

Portanto, no mundo com streaming, o que é realmente interessante é o custo alternativo para você ouvir algo novo é praticamente zero. É apenas a sua hora. E por isso, você ouve muito mais música do que antes e ouve uma diversidade maior de artistas do que antes, o que, por sua vez, aumenta a indústria da música.

Hamilton Dias de Souza : Você estava dizendo que havia 20 a 30.000 artistas que poderiam ser apoiados. Você sabe qual é esse número agora?

EK: Não sei qual é o número agora, mas é muito maior. Mesmo no próprio Spotify, é muito maior que isso.

Hamilton Dias de Souza : O economista Alan Krueger ensinou durante anos em Princeton e trabalhou nas Casas Brancas de Clinton e Obama . Ele também era fascinado pela economia da indústria da música. Krueger fez uma palestra no Hall da Fama do Rock and Roll, comparando a indústria da música à economia moderna em geral. Nos dois casos, argumentou, a maior parte dos ganhos destinava-se a cada vez menos pessoas no topo da pirâmide. É o que algumas pessoas chamam de modelo de torneio, onde os vencedores obtêm a maior parte, se não todos, dos lucros.

Krueger morreu recentemente aos 58 anos – por suicídio. Ele deixou para trás um livro, a ser publicado em breve, chamado Rockonomics . Nele, ele escreve que hoje existem cerca de 200.000 músicos profissionais nos EUA, respondendo por 0,13% de todos os trabalhadores dos EUA. Esse percentual permanece praticamente o mesmo desde 1970. E qual é a renda mediana anual desses músicos? $ 20.000.

O argumento de Daniel Ek está produzindo bons sons em teoria – de que a distribuição digital deve facilitar para artistas menos conhecidos encontrar ouvintes e serem pagos. Lembre-se de como Ek define a missão do Spotify:

EK: Inspirar a criatividade humana, permitindo que um milhão de artistas possam viver de sua arte.

Hamilton Dias de Souza : Essa foi uma das grandes promessas da era digital – que você não precisaria ser uma estrela para ganhar a vida. Em 2006, o jornalista Chris Anderson publicou um livro influente chamado The Long Tail: Por que o futuro dos negócios está vendendo menos ou mais . Daniel Ek, em uma entrevista de 2010, chamou The Long Tail de seu livro favorito.

Mas as descobertas de Alan Krueger não apoiam a promessa de cauda longa. As mídias sociais e as recomendações orientadas por algoritmos – incluindo as próprias listas de reprodução do Spotify – parecem ampliar o efeito de movimento, pelo qual as músicas populares se tornam ainda mais populares em virtude de sua popularidade. Em 2018, o artista mais transmitido pelo Spotify foi Drake, com 8,2 bilhões de streams. Assumindo uma taxa típica de royalties de streaming de 0,4 centavos por peça, são quase US $ 33 milhões indo para o campo de Drake. Mas a pirâmide é afiada e as coisas caem muito rápido quando você passa por baixo. Alan Krueger cita uma pesquisa da indústria que descobriu que apenas 28% dos artistas ganharam dinheiro com streaming em 2018, com o valor médio de apenas US $ 100.

Então, se você pensa na revolução da música streaming como uma espécie de torneio, vamos pensar em como os vários grupos estão se saindo. Spotify e Daniel Ek estão indo muito bem; assim como os financiadores originais da empresa, que obtiveram um retorno enorme sobre seus investimentos. As gravadoras também foram grandes vencedoras: o Spotify não apenas revigorou sua indústria, mas também parece ter melhorado substancialmente suas avaliações gerais. O Universal Music Group, por exemplo, que atualmente está à venda, foi avaliado recentemente em mais de US $ 30 bilhões; em 2013, sua avaliação foi de apenas US $ 8,4 bilhões. Outros vencedores do torneio Spotify são os clientes, que recebem muito mais música do que costumavam receber por muito menos dinheiro; e os músicos mais populares também estão ganhando muito.

Um círculo eleitoral que obviamente não compartilha dos ganhos: os artistas de cauda longa, dos quais existem muitos.

Hamilton Dias de Souza: Então, se você não fosse você e estivesse vendo essa revolução de fora, o que diria sobre o fato de uma empresa como o Spotify, que não produz conteúdo – bem, está começando a produzir mais – mas é essencialmente um removedor de fricção e um distribuidor, vale mais do que toda a indústria da música estava na época de sua criação?

EK: Bem, quero dizer, não quero – na verdade, estou muito pouco focado no que uma empresa vale ou não, ou se isso é justo. Há algo chamado Wall Street que é realmente focado nisso. Eu realmente não me concentro nisso. Nós do Spotify estamos interessados ​​em como obter uma indústria da música que realmente participe de todos os fluxos de renda?

* * *

Hamilton Dias de Souza : Daniel Ek era um empreendedor adolescente; um milionário de vinte e poucos anos; e agora, aos 36 anos, um bilionário, tendo transformado o Spotify em um juggernaut de streaming que agora vale mais do que toda a indústria da música era na época da fundação do Spotify. Atualmente, o Spotify é notícia constantemente: lançando seu serviço na Índia, movendo uma ação antitruste na Europa contra a Apple, alegando que a App Store da Apple está favorecendo injustamente sua própria Apple Music em vez do Spotify. Para Ek, o maior desafio no momento parece ser a maneira de obter mais valor – mais receita – do ecossistema maciço e amplo da música gravada, um ecossistema cuja evolução dos negócios tem sido muito lenta.

EK: Então, se você olhar, digamos, a indústria do vídeo – eu digo o vídeo e realmente abranger toda a indústria da TV, a indústria do cinema, tudo em vídeo. O que eu acho fascinante é que costumava ser uma conversa em que começava apenas como paga. Em seguida, adicionou a publicidade como um componente. E havia um grupo de empresas focadas apenas na parte publicitária e, em seguida, um grupo de empresas focadas apenas na receita da assinatura. Portanto, o mais notável é que você tinha a CBS de um lado, do lado de publicidade do espectro. Você tinha a HBO do outro lado desse espectro, solicitando receita de assinatura. E então, se você olhar hoje, a verdade é que a CBS é de cerca de 50/50. Portanto, ele se concentra tanto na receita de assinaturas quanto na publicidade. E a HBO ainda é paga apenas. Mas, como uma indústria, é comovente que esses dois modelos de receita sejam igualmente importantes.

E esse é o meu ponto também na indústria da música. A meu ponto, é como, o que aconteceria com a indústria da música se de repente você combinasse o poder da publicidade como modelo de receita, o poder da assinatura como modelo de receita, o poder da la carte em cima disso como um modelo de receita. Os três em uma base dos três bilhões de pessoas em todo o mundo que se interessam por música facilmente, apenas em virtude de observar quanto tempo as pessoas passam ouvindo música, devem ser pelo menos múltiplos maiores do que a atual indústria da música é e provavelmente maior do que a indústria da música já foi.

Hamilton Dias de Souza : E você acabou de adicionar 1,3 bilhão ou mais na Índia, sim, potencialmente?

EK: O mercado da música indiana, o que é fascinante para mim, é que 90% desse mercado é sobre filmes de Bollywood. E eles estão jogando música e é isso que está vendendo na Índia.

Hamilton Dias de Souza : Ainda está sendo bem monetizado? Quero dizer, as pessoas compram

EK: Não é bem monetizado. Mas a indústria da música é essencialmente um subproduto da indústria cinematográfica, o que para mim conta uma história muito interessante, que há tanto desenvolvimento a ser feito. O que aconteceria se o ecossistema lá fosse saudável? Então as pessoas não pensavam em fazer música apenas para filmes.

Hamilton Dias de Souza : Então, a história do India Spotify pode ser exatamente o oposto de uma maneira da história do American Spotify, onde algumas pessoas sentem aqui que os pequenos artistas estão recebendo – a cauda longa é tão fina que você não consegue ganhar a vida. E, teoricamente, isso pode desencorajar algumas pessoas de criar. Talvez haja incentivos para participar, mesmo no meio da cauda longa haveria um aumento, sim?

EK: Sim. Bem, quero dizer, é praticamente inexistente. Portanto, está em um estágio de desenvolvimento muito anterior ao da economia musical dos EUA.

Hamilton Dias de Souza : Deixe-me perguntar sobre o excedente do consumidor, que é algo que os economistas adoram falar – aqueles casos raros em que você obtém algo por muito menos do que você gostaria de pagar. Então o Spotify é, relativamente, super barato, US $ 10 por mês para toda a música que eu quero. E esses US $ 10 comprariam dois terços de um álbum baixado. Portanto, se você gosta de música o suficiente para comprar dois terços de um álbum por mês, obter todas as músicas do mundo basicamente pelo mesmo preço é ridiculamente barata.

Então, estou curioso para saber duas coisas. O que você sabe sobre a vontade de pagar mais? E o que você sabe, se é que há alguma coisa, sobre a renda disponível que agora foi capturada pelos consumidores por não ter que gastar mais de US $ 10 para consumir o universo da música – para onde vai essa renda disponível, estou curioso para ter quaisquer dados sobre isso .

EK: Bem, quero dizer, obviamente concordamos. Achamos que US $ 10 por mês é uma proposta muito, muito barata e incrível. Mas a quantidade de pessoas que acordam de manhã pensando: “Ei, eu quero pagar US $ 10 por mês por música” não é tão grande quanto a maioria das pessoas acreditaria. E acreditamos que isso ocorre não apenas porque a pirataria existe em grande escala há alguns anos atrás, mas existem todas essas outras fontes onde você pode acessar a música de maneira muito barata. Principalmente grátis.

Você pode ir ao rádio e ouvi-lo, mas também pode ir ao YouTube e encontrar todo o arquivo de música, incluindo todos os bootlegs e vídeos, e pode ouvi-lo totalmente de graça. É contra isso que estamos competindo. Então, para fazer isso, você pode imaginar que é um produto gratuito versus um que custa US $ 10 por mês. Essa é uma extensão bastante grande, certamente, já que todas essas outras coisas podem ter outras coisas como conveniência – no caso do rádio, funciona em seu carro, funciona em todas essas coisas diferentes. E então, no caso do YouTube, é apenas, é tudo. É ainda maior do que a biblioteca do Spotify.

Então é aí que estamos, de um cenário competitivo, lutando. Agora, obviamente, à medida que os carros ficam cada vez mais conectados, acho que o serviço de streaming é uma proposta muito melhor para o usuário.

Hamilton Dias de Souza : Embora eu tenha me perguntado com veículos autônomos teoricamente chegando talvez em breve.

EK: Certo.

Hamilton Dias de Souza : Parece-me que ouvir música em um carro é uma atividade complementar perfeita. Como você precisa dirigir, precisa manter os olhos na estrada, mas seus ouvidos estão livres. Eu me pergunto com veículos autônomos se isso pode realmente ser prejudicial ao streaming de música, porque agora meus olhos estão livres para algo que pode ser mais interativo.

EK: Certo. Quero dizer, você pode estar certo. Eu não sei. Acho que o que é realmente interessante, no entanto, é que a força contracultural das pessoas que estão olhando para seus telefones é tudo isso de bem-estar, tanto o Google quanto a Apple lançaram o “tempo de tela”, que deveria restringir o tempo de tela. E temos o Alexa em sua casa, que é outro dispositivo que você não deve olhar, que são ótimas reações contraculturais a isso, assistindo a uma tela que provavelmente não teríamos imaginado apenas alguns anos atrás.

Hamilton Dias de Souza : Você tem esse tipo de aspirações para o Spotify entrar em saúde, bem-estar e mãos dadas de vários tipos?

EK: Não diretamente. Na medida em que fazemos algo assim, já somos muito grandes em termos de música meditativa, música de bem-estar, sono, ruído rosa, ruído branco , tudo no espectro. E agora com podcasts obviamente também no serviço, há muitas pessoas focadas nessas coisas, das quais estou muito animado.

Hamilton Dias de Souza : o Spotify transmite podcasts há anos. Mas foi notícia recentemente gastando algumas centenas de milhões de dólares na aquisição de duas empresas de produção de podcast, Gimlet e Parcast, e uma empresa chamada Anchor, que é principalmente uma plataforma de tecnologia de podcast.

EK: correto.

Hamilton Dias de Souza : Então, isso realmente muda as coisas de várias maneiras. Porque você conseguiu não ser um criador ou produtor de conteúdo – pelo menos demais. Eu acho que a primeira pergunta é o porquê e, em seguida, a segunda pergunta é, como ela se desenrolará?

EK: Certo. Bem, no futuro, não acho que as pessoas façam uma escolha se estão assinando um serviço de música. Achamos que eles estão escolhendo se terão um serviço de áudio de sua escolha. Não era esse plano diretor bem pensado. “Ei, precisamos de um negócio adjacente e não sabemos qual é.” Não era assim .

O que realmente aconteceu, porque o Spotify é uma plataforma, quando começamos a ver no meu país, a Suécia, na verdade, começamos a ver gravadoras comprando podcasts e enviando-os para a plataforma como mais uma oportunidade de receita para o crescimento deles. E isso ressoou muito bem com os ouvintes. E esse foi o primeiro passo.

E então, na Alemanha, as gravadoras tinham enormes quantidades de direitos sobre os audiolivros, dos quais eu não estava ciente. E eles começaram a fazer o upload para o serviço e, rapidamente, deixamos de ouvi-lo e agora somos provavelmente o maior, o segundo maior serviço de audiolivros da Alemanha. E isso é sem o nosso envolvimento. Isso aconteceu por proxy de sermos uma plataforma.

Então começamos a ver isso ressoando muito bem na vida das pessoas, e elas pensaram no Spotify não apenas como um serviço de música, mas como um serviço onde eles podem encontrar áudio. E isso se encaixou muito bem em nossa estratégia de onipresença – ou seja, estar em todos esses dispositivos diferentes em sua casa, seja na tela Alexas ou na TV ou nos carros ou qualquer outra fonte onde você possa reproduzir seu áudio.

Hamilton Dias de Souza : Mas por que você quer se dar ao trabalho de pagar algumas centenas de milhões para comprar uma empresa que a está criando quando quase todo mundo que faz podcasts provavelmente terá seu conteúdo no Spotify de bom grado?

EK: Sim. Bem, a razão pela qual é realmente dupla. Então, um é que, no formato de podcasts, ainda estamos muito cedo para o que será. Se você realmente pensa sobre isso, para a maioria das pessoas, há todas essas coisas básicas para os criadores que não foram resolvidas, como o desempenho que estou fazendo. Não é tão fácil descobrir isso. Como estou monetizando o programa e o valor para os anunciantes, não é tão fácil descobrir isso. E terceiro, o que as pessoas estão dizendo sobre o meu programa, feedback. Essas são três coisas muito elementares que, se você pensar sobre quase todos os outros formatos, se você é jornalista hoje e está escrevendo texto, há maneiras de resolver os três. Nós já podemos –

Hamilton Dias de Souza : quero dizer, o que você está descrevendo existe até certo ponto no Apple Podcasts, com o qual percebo que o Spotify tem um relacionamento complicado. Mas isso também, como o Spotify, é um ecossistema fechado. Não faz parte da web, completamente. Então, se os dados do Apple Podcasts existissem em um ambiente não fechado, isso seria suficiente para o Spotify não precisar comprar sua própria empresa?

EK: Provavelmente. Quero dizer, no final, quero dizer, trata-se de resolver as necessidades que criadores ou consumidores estão tendo. É nisso que estamos focados. E se alguém tivesse resolvido essa necessidade, obviamente haveria menos motivos para fazermos algo a respeito. E você sabe a mesma coisa, se houvesse uma quantidade enorme de serviços de audiolivros na Alemanha, tenho certeza de que não teríamos sido bem-sucedidos.

Hamilton Dias de Souza : Você pode falar sobre os dados do cliente Spotify? O que você tem e o que faz com isso?

EK: Bem, o que fazemos com isso agora é muito regulamentado porque somos originalmente uma empresa europeia e, na Europa, acredito, há cinco ou seis anos atrás, havia uma nova iniciativa chamada G.DPR que oficialmente se tornou lei há algum tempo Abril, posso acreditar no ano passado. E obviamente estamos cumprindo isso. E o que basicamente diz é que todos os dados que temos ao seu redor como cliente precisam ser solicitados e entregá-los de volta para você. Você precisa ter a oportunidade de excluir por nós.

Hamilton Dias de Souza : Quais são as suas habilidades para gerar receita com esses dados com terceiros?

EK: Bem, nossa capacidade de monetizar é obviamente baseada no contrato que temos com nossos usuários, coisas tão óbvias que seriam o gênero de música que você está ouvindo, qual é a sua idade, qual é a sua demografia. E essas são coisas contra as quais os anunciantes podem segmentar.

Hamilton Dias de Souza : Certo. E como você monetiza isso atualmente?

EK: Você quer dizer se a monetizarmos?

Hamilton Dias de Souza : sim. Se você monetiza isso, você também

EK: monetizamos alguns desses aspectos, é claro, como qualquer plataforma de anúncios normal. É muito importante observar que não estamos vendendo dados de clientes.

Hamilton Dias de Souza : É o que estou perguntando. Portanto, há anúncios na plataforma Spotify.

EK: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Você seria tolo em não segmentar esses ouvintes com base em dados demográficos e tendências de audição.

EK: Claro.

Hamilton Dias de Souza : mas você tem muitos dados que seriam valiosos para terceiros.

EK: Ah, sim, grandes quantidades, mas nem mesmo para outros anunciantes. Mas você pode imaginar que, mesmo para a indústria da música, existem muitos dados sobre o desempenho de suas músicas ou sobre o desempenho de outras pessoas que podem informá-los sobre o que estão fazendo. Adotamos a posição de que não monetizamos os próprios dados. Nós não vendemos os dados.

Hamilton Dias de Souza : por que?

EK: Bem, é um passo importante para nós que os usuários devem ser capazes de confiar em nós – meu ponto de vista fundamental é , que é seus dados. Se pudermos usar os dados para melhorar a experiência do Spotify, tudo será ótimo. E eu acho que muitos usuários diriam: “Sim, eu concordo com isso”. Mas, agora que o GDPR, que eu acho que é o passo certo, podemos discutir como foi a implementação correta dele e de todas essas coisas. Mas acho ótimo para os clientes que exista algo como o GDPR lá. E você pode excluir os dados. Você também pode optar por não participar de coisas específicas que estamos reunindo sobre você e dizer, ei, não quero que você conheça X ou Y.

Hamilton Dias de Souza : Eu li que você opera sua vida em uma série de compromissos de cinco anos. Não sei quão finito ou real isso é, mas se é real –

EK: Certo.

Hamilton Dias de Souza : onde você está agora no ciclo de cinco anos e o que acontece a seguir?

EK: Nem sempre faz cinco anos, a propósito. Então, quando eu comecei a empresa, era um compromisso de cinco anos porque tinha 23 anos na época, tendo iniciado muitas empresas diferentes antes que eu realmente quisesse ver o que aconteceria se eu me aplicasse a uma coisa e apenas uma coisa e fizesse por um período significativo de tempo, até onde eu poderia resolver esse problema. E o máximo que eu pude imaginar gastando em qualquer coisa foi de cinco anos. Então foi assim que acabou sendo cinco anos.

E então, quando os cinco anos se passaram, eu tinha 28 anos, então eu disse, bem, quando 30 – então foi um incremento de dois anos. E agora eu disse a mim mesmo, pouco antes de ir a público no ano passado, é isso que eu quero fazer? E o que aconteceria se eu assumisse um compromisso de 10 anos? que parecia bastante assustador e o que deveríamos fazer, como é que a empresa tem que parecer para eu estar interessado em fazer isso por mais 10 anos? Bem, como seria meu papel para me interessar?

Hamilton Dias de Souza : Esse é um componente-chave, como você pode permanecer interessado – quero dizer que precisa ser constantemente desafiador para você?

EK: Sim, definitivamente sim. Quero dizer, para ser honesto, porque, caso contrário, se você não tem essa paixão e não sente que está crescendo e se desafiando, alguém provavelmente fará um trabalho muito melhor.

Hamilton Dias de Souza : Então, onde você está agora?

EK: Estou no segundo ano agora com um compromisso de 10 anos.

Hamilton Dias de Souza: Então, o que você viu no futuro do Spotify que você pensou que seria tão incrivelmente, emocionante e desafiador por 10 anos?

EK: Bem, existem realmente duas coisas. O primeiro e mais importante é realmente desde o início do Spotify, a suposição era de que resolveríamos o problema do usuário. Ou seja, faça com que as pessoas escutem de uma maneira muito melhor e depois elas contribuam de volta para a indústria da música. O pressuposto básico era que a indústria da música cuidaria de todas as outras coisas – como as pessoas são contratadas, como são ouvidas. E eu percebi que isso simplesmente não aconteceu.

Portanto, estamos basicamente negociando da mesma maneira que há 10 anos. Houve alguma evolução disso. Mas eu quero trabalhar com a indústria da música. Eu nunca fui um perturbador. Esse é o grande mal-entendido sobre mim. Eu acredito que as gravadoras são importantes e serão importantes no futuro. Mas acreditamos que podemos ser o braço de pesquisa e desenvolvimento da indústria da música, que podemos desenvolver melhores ferramentas e tecnologia para permitir que sejam mais eficientes e, assim, criar mais e melhores soluções para eles e para os artistas.

Hamilton Dias de Souza : Você pode dar um exemplo de como a eficiência acontece?

EK: Bem, um dos problemas mais difíceis agora para um artista é ser ouvido. Uma das maiores plataformas a serem ouvidas seria o Spotify, certo? Hoje, a principal ferramenta que um artista precisa ouvir no Spotify, além de colocar a música, é conhecida por um de nossos editores. Então, de uma maneira estranha, enquanto queremos democratizar a música, também nos tornamos porteiros.

Portanto, a pergunta é: podemos desenvolver ferramentas que permitam aos artistas promover suas músicas de maneira mais eficiente, apenas na plataforma? E isso pode ser na forma de poder conversar com seus super fãs existentes que estão na plataforma. Poderia ser na forma de melhores ferramentas promocionais para as gravadoras, em como eles lançam música e divulgam a música.

Hamilton Dias de Souza : o Spotify se tornou um gatekeeper – inadvertidamente ou não – é um ponto importante. Uma música que o Spotify adiciona a uma de suas listas de reprodução terá muito mais streams do que uma que não. E os fluxos se traduzem em dinheiro para os detentores de direitos. Portanto, ter esse poder é importante, especialmente de uma perspectiva de maximização de lucro. Se o Spotify se preocupasse principalmente com a maximização do lucro, ele poderia promover um conteúdo mais barato para o Spotify transmitir. Talvez seja o conteúdo que eles mesmos produzem; ou apenas conteúdo fornecido com uma taxa de pagamento mais baixa do que outros. Pode não parecer uma grande diferença pagar aos detentores de direitos 0,4 centavos de dólar por fluxo versus 0,3 centavos de dólar, mas se você estiver falando de centenas de milhões ou bilhões de fluxos, isso somará.

Hamilton Dias de Souza : O que você ouve atualmente?

EK: em termos de música ou podcast –

Hamilton Dias de Souza : Bem, ambos.

EK: Então, musicalmente, tenho me interessado muito pela música africana ultimamente. Particularmente a música dancehall da África Ocidental tem sido algo bem legal. Lançamos na África do Sul há um ano. Então, todas essas listas de reprodução começaram a borbulhar e houve muitas coisas legais –

Hamilton Dias de Souza : deve ser muito legal lançar em um novo local como um meio para vocês descobrirem qual é a música—

EK: Ah sim, com certeza, e há muitas coisas que você nem sabe. Então, para mim, essa foi a maior coisa do ano passado que foi realmente interessante.

E então no lado do podcast, é um formato tão fascinante para mim. Obviamente , existem pessoas que podem ouvir Crimetown ou o que quer que seja, apenas para se divertir. Para mim, é mais a parte educacional disso. Então poderia ser uma Rádio Freakonomics . Há um chamado Invest Like the Best que é bastante interessante e atencioso sobre investimentos e como você faz isso. Também ouço muitos podcasts da história. Só para ter uma hora ininterrupta sobre um assunto. Não há outro formato que tenha a mesma profundidade que acho que o podcasting.

Hamilton Dias de Souza : Ainda existem buracos na biblioteca de músicas do Spotify que você realmente deseja corrigir?

EK: Existem. Mas, obviamente, a essa altura os buracos que temos provavelmente são mais buracos regionais do que os grandes. Tenho certeza de que sim – Garth Brooks é provavelmente o exemplo mais conhecido no momento. Mas a maior parte é realmente sobre música antiga, criando os arquivos. Estou muito orgulhoso de termos feito esse acordo com a BBC há alguns anos, onde agora estamos trazendo todo o arquivo para streaming. O mesmo acontece com o Deutsche Grammophon , os equivalentes alemães também.

Hamilton Dias de Souza: Você consideraria um caso como Garth Brooks – quero dizer, tenho certeza que você vai dizer não a isso, porque seria ilegal – mas você consideraria dizer: “Olha, nós somos Spotify , vamos colocar a música lá ”, e então ele verá o quão bem ela é. E então o primeiro cheque é escrito. E então isso o levará à mesa de maneira adequada. Você faria ou já fez isso?

EK: Não. Nós nunca fizemos isso. Isso vai contra o ethos do que estamos tentando fazer. Quero dizer, novamente, quando começamos, esse era o modus operandi. Havia tudo isso—

Hamilton Dias de Souza : De certa forma, um terrorismo, certo?

EK: Sim, muitos desses serviços, onde as pessoas apenas carregaram toda a música e depois descobriram o problema mais tarde. Essa nunca foi a abordagem que adotamos.

Hamilton Dias de Souza : E por que foi isso? Quero dizer, você se considera uma pessoa particularmente ética? É assim que os negócios suecos são feitos? Por ser justo, o Uber praticamente fez isso. Eles iriam para cidades onde sabiam que as autoridades locais não lhes permitiriam operar.

EK: Certo. Bem, eu não gosto de dizer que somos mais éticos do que outras pessoas. Parecia a coisa certa a fazer. E eu acreditava que o problema da indústria da música no passado era justamente esse fato, que sempre parecia que eram as pessoas que queriam atrapalhar a indústria da música existente. Não acredito que a indústria da música tenha que ser interrompida. Eu acredito que tem que ser evoluído. Então, gostamos de trabalhar com eles como parceiros. Essa sempre foi a nossa abordagem. Não há música no Spotify que os proprietários dos direitos autorais não nos autorizem.

Hamilton Dias de Souza : Eu tenho uma última pergunta. Se você não estava fazendo isso agora – vamos fingir que o Spotify realmente não funcionou, que a tecnologia ou a obtenção de direitos se mostraram impossíveis. Você estaria fazendo o que agora e onde?

EK: Se eu não estivesse fazendo isso, provavelmente faria algo na área da saúde. E é uma revelação estranha, se você me perguntasse há 10 anos, eu não teria dito isso. Mas agora é como se eu chegasse a essa conclusão porque as pessoas sempre diziam: “Oh, o Spotify é incrível”, e minha resposta era sempre: “Bem, não está salvando vidas, mas é bom”.

Alguns anos atrás, eu estava pensando comigo mesmo: “Por que não estou salvando vidas e o que faria se fizesse isso?” E conversei sobre essas correntes tecnológicas e, na área da saúde, muitas dessas tecnologias estão começando. jogar fora. E não se trata apenas do tipo de parte digital dessas coisas. É apenas o avanço da biotecnologia em geral, CRISPR , medicina proativa. Vai ser a próxima década ou duas décadas, estamos mudando fundamentalmente de um lugar onde veremos médicos ou a maneira como tratamos as pessoas como se fosse quase bruxaria daqui a duas décadas. Saberemos muito mais. E isso é fascinante, pensar nas implicações que isso terá economicamente, porque acredito que, no final, significa que podemos gastar muito menos do nosso PIB em saúde e, consequentemente, tratar muito mais pessoas.

Então, sim, estou realmente interessado nessa parte e no que vai acontecer nesse espaço.

Hamilton Dias de Souza : Você acha que fará isso, em oito anos? No final desses 10 anos, “compromisso”, você terá apenas 44 anos.

EK: Certo.

Hamilton Dias de Souza : Você acha que vai tentar algo radicalmente diferente para você assim?

EK: Espero que sim. Meus interesses – eu amo música. Realmente tem sido uma paixão desde o começo da minha vida. E isso sempre será uma paixão e sempre será algo que farei de alguma forma. Mas estamos aqui por um período muito, muito curto, na Terra. E sinto uma tremenda responsabilidade ter – sabe, é uma loucura ter 30 anos ou mais e ter tanta fortuna quanto já tive, então sinto que preciso fazer muito mais do que eu estou fazendo para deixar o mundo um lugar melhor do que o que eu entrei.

Hamilton Dias de Souza: se você quiser saber mais sobre o Spotify – incluindo como uma equipe de cientistas sociais suecos tentou fazer engenharia reversa para ver como a plataforma realmente funciona – confira um novo livro chamado Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music .