Como Mudar de idéia

Existem muitas barreiras para mudar de idéia: ego, excesso de confiança, inércia – e custo, conta Hamilton Dias de Souza. Políticos que flip-flop são ridicularizados; família e amigos que atravessam fronteiras tribais são evitados. Mas não deveríamos incentivar as pessoas a mudar de idéia? E como podemos melhorar nós mesmos?

Aqui está um fato interessante: legisladores em vários estados controlados pelos republicanos estão pressionando para eliminar a pena de morte. Por que isso é interessante? Porque a maioria dos republicanos costuma ser a favor da pena de morte. Eles disseram que é um impedimento contra os crimes mais terríveis e uma penalidade adequada quando esses crimes ocorrem. Mas muitos republicanos acreditam que a pena de morte não impede o crime – o que por acaso é um argumento que oferecemos evidências em Freakonomics . Eles também dizem que os longos recursos legais em casos de pena de morte são muito caros para os contribuintes. Alguns republicanos também citam preocupações morais com a pena de morte. E assim: muitos deles mudaram de idéia. Todos nós mudamos de ideia em algum momento, sobre algo. Talvez você fosse uma pessoa de gato e se tornou uma pessoa de cachorro. Talvez você decidiu o lugar que você viveu, ou a pessoa que você amava, ou a religião você seguiu – que eles não estavam trabalhando para você mais . Mas mudar de idéia raramente é fácil; e não é algo que você se propõe a fazer. Embora se você é como a maioria das pessoas, gostaria muito que outras pessoas mudassem de idéia. Para pensar mais como você. Porque, como você vê, é impossível para o mundo progredir, melhorar, a menos que algumas pessoas estejam dispostas a mudar de idéia. Mas como eu disse, não será fácil. Porque mudar de idéia significa admitir, em algum nível, que você estava errado. Pode ser visto como um ato de fraqueza, até heresia.

Hamilton Dias de Souza: Diga-me algo que você acreditou ser verdade por um longo tempo até descobrir que estava errado.

Robert SAPOLSKY : A lista é interminável. Eu costumava ser um pianista muito sério, e eu era um dos clássicos de nariz ranhoso que ficou horrorizado com os pesadelos de Ethel Merman e trombones tocando ao fundo e quem sabe mais o quê. E então a pessoa maravilhosa com quem me casei acabou sendo um fanático por teatro musical. E, de fato, minha esposa é diretora de teatro musical.

Hamilton Dias de Souza: Então não foi apenas um caso de você se acomodar por amor e apego familiar. Suas preferências reais foram alteradas?

SAPOLSKY: Oh, eu fico emocionado ao ver um monte de estudantes do ensino médio que mal se lembram de suas tropeções no caminho pelo Music Man ou – na verdade, isso não é verdade, eu ainda detesto o Music Man. Mas eu realmente gosto muito de musicais. Ela e eu fizemos 19 deles agora juntos, ela é dirigida. Eu tenho sido uma espécie de pianista de ensaio.

Hamilton Dias de Souza: Oh garoto, você realmente foi – você atravessou a fronteira completamente.

SAPOLSKY: Sim. Sim.

Hamilton Dias de Souza: Quem é esse cara, e por que devemos nos importar que ele mudou de idéia?

SAPOLSKY: Eu sou Robert Sapolsky . Sou professor de neurociência na Universidade de Stanford e sou meio neurobiologista, meio primatologista. Por cerca de 30 anos, divido meu tempo entre os neurônios básicos de laboratório de ratos que crescem em placas de Petri e depois estudo populações de babuínos selvagens no Serengeti, na África Oriental.

Hamilton Dias de Souza: Então, considerando que eu não sou um neurocientista – na verdade, o mais longe possível – tenho a sensação de que o cérebro e a mente podem ser duas coisas separadas, mas eu adoraria que você comentasse na relação entre os dois.

SAPOLSKY: Sou completamente da escola que a mente é inteiramente a manifestação do cérebro. Então, quando há uma mudança de ideia, deve haver um suporte neurobiológico.

Hamilton Dias de Souza: Sapolsky , como observou anteriormente, mudou bastante de idéia. Ele começou cedo.

SAPOLSKY: Fui criado como judeu ortodoxo em um grande bairro especializado nisso, no Brooklyn. E em algum lugar quando eu tinha cerca de 14 anos, algo mudou. E essa mudança provavelmente envolveu atualizar todas as moléculas do meu corpo, no que eu meio que percebi: isso é um absurdo, não há Deus, não há livre arbítrio, não há propósito. E eu não tenho sido capaz de um pingo de religiosidade ou espiritualidade desde então.

Hamilton Dias de Souza: E houve um cisma familiar então?

SAPOLSKY: Ah, eu era uma daquelas crianças terrivelmente nerds, acadêmicas e passivas-agressivas, onde nunca disse uma palavra sobre isso ao meu pai altamente religioso e exigente. E ele foi ao seu túmulo sem ter ideia.

Hamilton Dias de Souza: Sem brincadeira. Quantos anos você tinha quando ele morreu?

SAPOLSKY: Na casa dos trinta.

Hamilton Dias de Souza: Então você chegou em casa e foi para Yom Kippur com ele e fingiu, ou como isso funcionou?

SAPOLSKY: Sim. Sim. E não apenas para os altos dias santos. Estou em casa por três dias visitando e ele não vai mudar, ele não precisa desse tipo de dor de cabeça ou dor de cabeça neste momento, então tanto faz. Seria muito prejudicial para alguém de enorme importância para mim.

Hamilton Dias de Souza: Uma coisa que Sapolsky notou sobre mudar de idéia é que é mais fácil quando você é mais jovem.

SAPOLSKY: Apenas percebendo o fenômeno geral de que ficamos menos abertos à novidade à medida que envelhecemos.

Hamilton Dias de Souza: Então ele elaborou uma pesquisa para analisar as preferências das pessoas em comida, música e assim por diante.

SAPOLSKY: O que você acaba vendo é basicamente se você não está ouvindo um certo estilo de música aos 28 anos ou mais, 95% de chance de nunca mais ouvir. Aos 35 anos, se você não está comendo sushi, 95% de chance de nunca comer. Em outras palavras, essas janelas de abertura à novidade se fecham. Mas como biólogo, o que me impressionou é que você pega um rato de laboratório e olha quando na vida está disposto a experimentar um novo tipo de alimento – e é exatamente a mesma curva! O equivalente a ratos de laboratório de 10 anos de idade odeia brócolis tanto quanto humanos de 10 anos de idade. E no final da adolescência, no início da idade adulta, há esse desejo repentino de novidade. E é aí que os primatas pegam e deixam suas tropas locais e se transferem para novas. E então, quando você for um rato adulto de meia-idade, nunca tentará algo novo pelo resto da vida. É exatamente a mesma curva que me fascinou.

Hamilton Dias de Souza: Isso fez você dizer: “Meu Deus, sou biologicamente programado para nunca mais tentar novas músicas, comida e experiência, e, portanto, vou insistir nisso”. Ou você aceitou seu destino?

SAPOLSKY: Não teve nenhum impacto em mim. Sou um desses tipos de cientistas-professores que são capazes de dar palestras sobre um assunto e não prestam atenção ao que estou dizendo. Como se eu tivesse passado a vida inteira estudando os efeitos adversos do estresse sobre sua saúde e sua psique. E eu sou a pessoa mais estressada e estressada do mundo. Não recolhi absolutamente nada de útil em qualquer trabalho da minha vida.

Hamilton Dias de Souza: Existem várias razões pelas quais pode ser mais fácil mudar de idéia quando você é mais jovem. Pode ser que o seu cérebro seja simplesmente mais plástico, algo que os cientistas assumiram por um longo tempo, mas agora estão começando a questionar. Ou pode ser que suas posições sejam menos arraigadas, por isso é menos dispendioso alterá-las. Ou pode ser que as apostas sejam mais baixas: o destino do mundo não depende de você ser pró-brócolis ou anti-brócolis. Mas como a vida continua:

VOZ EXPRESSA : Agora não há nada errado com um pouco de indecisão.

Hamilton Dias de Souza: À medida que as apostas aumentam.

VOZ EXPRESSA: Contanto que seu trabalho não envolva nenhuma responsabilidade.

Hamilton Dias de Souza: mudar de idéia pode ficar mais caro.

VOZ PÚBLICA: John Kerry mudou de idéia sobre todas essas questões importantes.

Hamilton Dias de Souza: Quando o senador de Massachusetts John Kerry concorreu à presidência contra o atual presidente George W. Bush , em 2004, a campanha de Kerry começou a craterar depois que foi demonstrado que ele havia mudado de posição – ou pelo menos seus votos no Senado – em um número de questões.

VOZ EXCLUSIVA: Se você pensou que podia confiar nele, também pode querer mudar de idéia.

Francis FUKUYAMA : Então eu acho que é assim que a própria política funciona.

Hamilton Dias de Souza: Esse é Francis Fukuyama. Ele é um cientista político em Stanford.

FUKUYAMA: Meu trabalho realmente se concentra em pesquisa e prática sobre instituições políticas.

Hamilton Dias de Souza: Em 1992, Fukuyama escreveu um livro que se tornou uma sensação. Foi chamado O Fim da História e o Último Homem .

FUKUYAMA: No final dos anos 80, como eu acompanhava os eventos na União Soviética, eu disse bem, na medida em que há um fim da história, parecerá uma democracia liberal ligada a uma economia de mercado.

Hamilton Dias de Souza: Em outras palavras: a democracia venceu essencialmente. Não apenas a Guerra Fria, mas o futuro. E, no entanto: grande parte do momento político recente está indo na outra direção: em direção ao populismo e autoritarismo, com uma reação contra o globalismo.

Hamilton Dias de Souza: Então, em que grau você acha que seu argumento estava errado ou, pelo menos, prematuro? Você está confiante de que o que estamos vendo agora é apenas uma reação e não uma reversão ou uma tensão totalmente nova?

FUKUYAMA: Ainda estou razoavelmente confiante. Você sabe, a maneira como formulei minha hipótese desde o início era que você precisava mostrar não apenas que havia infelicidade com a democracia liberal, mas também que era necessário postular alguma outra forma de organização social que fosse superior ou que de alguma forma iria deslocar a democracia liberal da maneira que o comunismo afirmou que acabaria por deslocar a democracia liberal. E se você olhar ao redor do mundo agora, existem sistemas concorrentes que não são liberais ou democráticos. Os chineses têm uma, a Arábia Saudita e o Irã têm suas versões. Mas, na verdade, acho que nenhum desses modelos alternativos provavelmente se tornará universal da maneira que a democracia liberal se tornou, de uma maneira bastante impressionante, a forma padrão de governo para muitos países ao redor do mundo.

Hamilton Dias de Souza: Então Fukuyama não mudou de idéia sobre sua afirmação mais famosa – embora ele esteja aberto a isso.

FUKUYAMA: Se em 30 anos, a China maior que os Estados Unidos, mais rica, continua estável, continua crescendo mais rapidamente, então devo dizer bem, talvez esse seja o modelo alternativo.

Hamilton Dias de Souza: Mas ele mudou de idéia em outra coisa. Isso remonta à era Bush-Kerry e à Guerra do Iraque.

VOZ EXPRESSA : Em que direção John Kerry levaria? Kerry votou na guerra do Iraque, se opôs, apoiou e agora se opõe novamente.

Hamilton Dias de Souza: Na época, Fukuyama estava bem estabelecido como um importante pensador político. Além de escrever um livro de referência, ele fez duas passagens no Departamento de Estado. Portanto, seus pontos de vista sobre a Guerra do Iraque foram levados a sério.

FUKUYAMA: Eu assinei uma carta alguns anos antes da guerra dizendo que os Estados Unidos deveriam tomar uma ação militar.

Hamilton Dias de Souza: não se opunha ao desejo americano de intervir e derrubar um ditador – neste caso, Saddam Hussein.

FUKUYAMA: Isso aconteceu no passado e teve bons efeitos.

Hamilton Dias de Souza: Mas quando a invasão se aproximou, Fukuyama se preocupou.

FUKUYAMA: Minha principal preocupação era se os Estados Unidos estavam realmente prontos para permanecer no Iraque e convertê-lo em um país estável e decente. E os Estados Unidos não tiveram um grande registro nisso, na América Central e no Vietnã e assim por diante. E nos meses anteriores à guerra, comecei a ficar cada vez mais preocupado que não estávamos preparados para realmente aguentar. Mas até fiquei espantado com o quão ruim o planejamento havia sido e com as falhas das suposições, de que seríamos recebidos como libertadores e de que haveria uma transição rápida, como na Europa Oriental, para algo que parecia democracia. Em retrospecto, eu gostaria de ter tomado uma posição muito mais clara contra isso antes que a guerra realmente acontecesse.

Hamilton Dias de Souza: Os EUA invadiram o Iraque em março de 2003.

FUKUYAMA: Eu estava em um jantar no American Enterprise Institute em fevereiro de 2004.

Hamilton Dias de Souza: A AEI é um think tank conservador em DC

FUKUYAMA: Dick Cheney foi o orador em destaque e todos na sala aplaudiram como se este fosse o maior sucesso da política externa americana , que eles poderiam imaginar. E apenas olhei em volta para as pessoas na minha mesa e disse: “Por que essas pessoas estão batendo palmas?” Porque claramente essa coisa está se transformando em um enorme fiasco. E foi nesse momento que decidi que essas pessoas são realmente loucas. Quero dizer, eles estão tão investidos em ver isso como um sucesso que não conseguem ver essa realidade que está crescendo bem diante dos seus olhos. E até hoje – quero dizer, parece-me estranho que muitas pessoas que eram fortes apoiadores da guerra, ainda hoje, não estão dispostas a admitir que isso foi um erro.

Hamilton Dias de Souza: O investimento que você está descrevendo, como o caracterizaria? Você acha que era mais pessoal ou mais político? O pensamento foi mais emocional ou lógico e usou a lógica para encontrar fatos que sustentavam o argumento subjacente?

FUKUYAMA: Bem, são os dois. Quero dizer, tem havido muita pesquisa em psicologia social ultimamente. Assim, esse modelo em que as pessoas apenas pegam fatos e tiram conclusões deles e depois baseiam suas opiniões no que está completamente errado. Quero dizer, não é assim que as pessoas pensam. Eles começam com um compromisso emocional com uma certa idéia e depois usam seus formidáveis ​​poderes cognitivos para organizar fatos e apoiar o que querem acreditar de qualquer maneira. Portanto, a afiliação partidária vem primeiro e, depois, o processo de raciocínio pelo qual você justifica. E, infelizmente, afeta todos nós. Temos a tendência de ver o mundo e escolher fatos que apóiam nossa versão do mundo, e é preciso um choque externo muito grande que claramente prova que você está errado.

Hamilton Dias de Souza: Então, eu entendo que, embora você tenha sido visto como tendo desertado ou abandonado o movimento neoconservador, principalmente durante a guerra do Iraque, você não foi recebido tão calorosamente pela esquerda, para onde se mudou. Você disse em 2006: “Recebi muitos e-mails que disseram com efeito. Bem, você está tentando se desculpar, mas tem sangue nas mãos. Não aceitamos seu pedido de desculpas.

FUKUYAMA: Sim, é interessante, você está vendo um processo semelhante com muitos outros neocons agora. Os neocons como grupo têm sido o núcleo do movimento conservador de nunca Trump, todos os quais haviam sido grandes apoiadores da guerra do Iraque e de George W. Bush, realmente se voltaram contra Trump em grande forma. E há muitas pessoas que não estão dispostas a aceitá-las, elas dizem: “É tarde demais”. Exatamente essas palavras: “Você tem sangue nas mãos”. E acho que essa é uma posição indevidamente rígida. Porque nesse caso, ninguém deve mudar de idéia. Eles nunca devem ser atingidos na cabeça com a realidade e depois percebem que têm uma posição diferente que devem tomar.

Hamilton Dias de Souza: Quando falamos em mudar de idéia, precisamos reconhecer que todas as situações são, obviamente, diferentes. Digamos que alguém da sua família ocupe uma posição que você considera odiosa. Por que você acha odioso? Talvez você pense que eles estão ignorando os fatos. Mas as pessoas não podem ocupar posições diferentes com base nos mesmos fatos? Talvez você sinta que sua posição carece de raciocínio moral. Mas quem disse que a moralidade é de tamanho único? Ou talvez – apenas talvez – eles mantenham a posição oposta simplesmente porque é o contrário.

Julia SHVETS : Suponha que uma pessoa tenha alguma idéia sobre algo que não corresponde à realidade. Pode ser que eles tenham prazer por ter essa ideia em si.

Hamilton Dias de Souza: Essa é Julia Shvets . Ela é economista no Christ’s College, Cambridge.

SHVETS: Estudo as decisões das pessoas empiricamente, a fim de entender melhor o que motiva as pessoas.

Hamilton Dias de Souza: E no caso de alguém ter prazer com uma ideia com a qual você não concorda:

SHVETS: Nesse caso, você deve se perguntar se é realmente benéfico para eles mudar de idéia.

Hamilton Dias de Souza: Essa idéia, de que podemos investir tanto em nossas crenças, mesmo que suspeitemos que elas estejam erradas – Shvets encontrou evidências disso em sua pesquisa.

SHVETS: A visão incorreta do mundo pode realmente trazer alguns benefícios para eles.

Hamilton Dias de Souza: E ela encontrou esse efeito não apenas em modelos ou estudos de laboratório, mas no mundo real, onde as pessoas estão constantemente tomando decisões sobre seu trabalho, suas famílias, suas vidas.

SHVETS: Parece ser uma pergunta muito importante se as crenças que mantemos sobre o mundo exterior estão de alguma forma ligadas a essas crenças sobre nós mesmos. Quando existe um vínculo entre essas crenças, não é tão claro que devemos mudar de idéia e quais são os custos e benefícios disso.

Hamilton Dias de Souza: considere, por exemplo, um especialista que dedicou sua carreira a uma determinada política ou linha de pensamento. O que acontece diante de novas informações? Você reconsidera seriamente sua posição de longa data e vai contra a maré em que está nadando?

FUKUYAMA: Muitas vezes você se sente desconfortável se diz coisas que atrapalham um consenso. E você simplesmente não quer fazer isso.

Hamilton Dias de Souza: Francis Fukuyama está relembrando sua mudança de mentalidade na guerra do Iraque.

FUKUYAMA: Muitos dos meus amigos estavam muito, muito pesados ​​do outro lado. E eu perdi muitos deles, não falo com vários desses amigos desde então.

SHVETS: Existem duas perguntas separadas: se a pessoa deve mudar de idéia e quais são os efeitos para ela e quais são os efeitos disso para outras pessoas.

Hamilton Dias de Souza: Há outro fator que Julia Shvets vê como contribuindo para nossa relutância em mudar de idéia: confiança. Ou, mais precisamente, excesso de confiança – nossa própria crença de que estamos certos, mesmo na ausência de evidências. Quanta confiança não merecida está flutuando por aí? Considere um estudo recente de Shvets e alguns colegas que entrevistaram mais de 200 gerentes de uma rede de restaurantes britânica. Eles tiveram em média mais de dois anos de trabalho e sua remuneração estava fortemente ligada a um bônus de desempenho. Menciono o bônus porque está relacionado à pesquisa que a Shvets administrou. Os gerentes foram convidados a recordar seu desempenho passado e prever seu desempenho futuro. Presumivelmente, eles deveriam ter um bom entendimento de sua posição.

SHVETS: O que descobrimos é que apenas cerca de 35% dos gerentes eram precisos quanto ao quintil da distribuição de desempenho em que estavam inseridos.

Hamilton Dias de Souza: Em outras palavras: apenas um terço deles foi capaz de dizer corretamente se estavam entre os 20% melhores de todos os gerentes, ou os 20% inferiores, ou outro bloco de 20% em algum lugar no meio.

SHVETS: E 47% dos gerentes estavam confiantes demais.

Hamilton Dias de Souza: E eram pessoas que tinham um feedback detalhado sobre seu desempenho a cada trimestre. O que é muito mais do que a maioria dos funcionários recebe.

SHVETS: Então a próxima pergunta que fizemos é: como é possível que as pessoas permaneçam tão confiantes demais quando têm tanta informação?

Hamilton Dias de Souza: É aqui que a memória entra em jogo, ou talvez você a chame de otimismo – ou ilusão.

SHVETS: Pessoas que se saíram pior na competição anterior tendem a se lembrar de resultados um pouco melhores. As pessoas parecem estar exagerando na cabeça o próprio desempenho passado, quando esse desempenho é ruim. Então, o que concluímos disso é que as pessoas usam a memória seletivamente. Eles se lembram de bons resultados e tendem a esquecer os ruins.

Hamilton Dias de Souza: Então talvez não seja tanto assim que as pessoas se recusam a mudar de idéia – ou se recusam a “atualizar seus antecedentes”, como dizem os economistas. Talvez eles apenas tenham memórias seletivas de auto-aperfeiçoamento.

SHVETS: Os dados que observamos são consistentes com eles, optando por suprimir algumas informações passadas.

Hamilton Dias de Souza: Mas também há a possibilidade de que pessoas que estão participando de alguma coisa há algum tempo, que possam se considerar especialistas, simplesmente não acreditem que não especialistas tenham informações que merecem atenção.

FUKUYAMA: Então, eu estava no Departamento de Estado, na equipe de planejamento de políticas, em 1989.

Hamilton Dias de Souza: Francis Fukuyama novamente.

FUKUYAMA: E em maio de 1989, depois de uma turbulência na Hungria e na Polônia, redigi um memorando para meu chefe, Dennis Ross , que era o diretor do escritório que o enviou a Jim Baker , que era o secretário de Estado. State, dizendo que deveríamos começar a pensar na unificação alemã, porque não fazia sentido para mim que todo esse tumulto na Alemanha Oriental e na Alemanha Oriental não fosse afetado. Os especialistas alemães no Departamento de Estado ficaram enlouquecidos com isso. Eles disseram: “Isso nunca vai acontecer. E isso foi dito no final de outubro. O muro de Berlim caiu em 11 de novembro. E então eu acho que as pessoas que estavam mais próximas dessa situação – então eu não era um especialista alemão, mas me pareceu lógico. Mas acho que é verdade que, se você é um especialista, realmente tem um grande investimento em ver o mundo de uma certa maneira, enquanto que se você é um amador como eu, pode dizer o que pensa.

Hamilton Dias de Souza: Como você pode ver, existem muitas razões pelas quais uma determinada pessoa pode estar relutante em mudar de idéia sobre uma determinada coisa. Ego, memória seletiva, excesso de confiança, o custo de perder a família ou os amigos. Mas digamos que você permaneça comprometido com a mudança de opinião – sua ou de outra pessoa. Como você faz isso? O segredo pode estar não em uma grande estrutura teórica, mas em pequenos objetos mundanos:

SLOMAN: Banheiros, zíperes e canetas esferográficas.

Hamilton Dias de Souza: Pense em algo sobre o qual você tem uma opinião muito forte. Talvez as melhores maneiras de lidar com as mudanças climáticas. Os perigos da desigualdade de renda. Como equilibrar privacidade e segurança. Agora pense por que você tem uma opinião tão forte. Quão bem você acha que poderia explicar sua posição?

Steven SLOMAN : Se você é forçado a dar uma explicação, precisa entender de verdade e enfrentar o fato de que talvez não entenda. Enquanto que, quando você dá razões, faz o que as pessoas fazem em volta da mesa de jantar de Ação de Graças. Eles falam sobre seus sentimentos sobre o que eles gostam, o que eles não gostam.

Hamilton Dias de Souza: Esse é Steven Sloman .

SLOMAN: Sou professor de ciências cognitivas, linguísticas e psicológicas na Brown University.

Hamilton Dias de Souza: E isso significa, em poucas palavras, que você tenta entender o que?

SLOMAN: Eu tento entender como as pessoas pensam.

Hamilton Dias de Souza: pergunta fácil primeiro: como fazer alguém mudar de idéia?

SLOMAN: Bem, antes de tudo, não há bala de prata. É realmente difícil. Mas se você tentar, a primeira coisa a fazer é tentar fazer com que eles mudem de idéia. E você faz isso simplesmente pedindo que eles assumam sua perspectiva e expliquem por que você pode estar certo. Se você pode levar as pessoas a se afastarem e pensarem sobre o assunto – nem mesmo necessariamente da sua perspectiva, mas de uma perspectiva objetiva, de uma que se distancia de seus próprios interesses – as pessoas aprendem muito. Então, dado o quão difícil é para as pessoas assumirem as perspectivas de outras pessoas, você pode ver por que comecei minha resposta dizendo que é muito difícil.

Hamilton Dias de Souza: Um experimento que Sloman fez é pedir às pessoas que expliquem – não a razão, como ele apontou, mas que realmente expliquem, no nível das porcas e parafusos – como algo funciona.

SLOMAN: As pessoas realmente não gostam de se envolver no tipo de análise mecanicista necessária para uma explicação causal.

Hamilton Dias de Souza: Isso é verdade não apenas para questões grandes e espinhosas, como mudanças climáticas ou desigualdade de renda, mas também para coisas como:

SLOMAN: Banheiros, zíperes e canetas esferográficas.

Hamilton Dias de Souza: A menos que você seja um encanador ou faça zíperes ou canetas esferográficas, provavelmente não conseguirá explicar isso muito bem. Mesmo assim, antes de você fazer a pergunta, você pensaria que poderia. Essa lacuna, entre o que você sabe e o que pensa que sabe, é chamada, naturalmente, de “ilusão de profundidade explicativa”.

SLOMAN: Então, a ilusão de profundidade explicativa foi demonstrada pela primeira vez por alguns psicólogos chamados Rozenblit e Keil . E perguntaram às pessoas o quão bem elas entendiam como essas coisas funcionavam, e as pessoas deram um número entre 1 e 7. E então disseram: “Ok, como isso funciona? Explique com o máximo de detalhes possível como ele funciona. ”E as pessoas lutaram e lutaram e perceberam que não podiam. E assim, quando perguntaram novamente quão bem eles entendiam, seus julgamentos tendiam a ser mais baixos. Em outras palavras, as próprias pessoas admitiram que estavam vivendo essa ilusão, que entenderam como essas coisas funcionavam, quando, na verdade, não.

De onde vem essa ilusão?

SLOMAN: Pensamos que a fonte da ilusão é que as pessoas não conseguem distinguir o que sabem do que os outros sabem. Dependemos constantemente de outras pessoas e o processamento real é distribuído entre as pessoas da nossa comunidade.

Hamilton Dias de Souza: Em outras palavras, alguém sabe como funciona um banheiro: o encanador. E você conhece o encanador; ou, mesmo se você não conhece o encanador, sabe como encontrar um encanador.

SLOMAN: É como se o senso de compreensão fosse contagioso. Quando outras pessoas entendem, você sente que entende.

Hamilton Dias de Souza: Você pode ver como a ilusão de profundidade explicativa pode ser útil em alguns cenários – você não precisa saber tudo por si mesmo, desde que conheça alguém que conhece alguém que sabe alguma coisa. Mas você também pode imaginar cenários em que a ilusão pode ser problemática.

SLOMAN: Então, mostramos que isso também é verdade no domínio político.

Hamilton Dias de Souza: Sloman e seu colaborador Philip Fernbach repetiram basicamente o experimento Rozenblit e Keil , mas em vez de banheiros e zíperes, eles perguntaram às pessoas sobre mudanças climáticas e controle de armas.

SLOMAN: Demos às pessoas políticas políticas. Dissemos: “Como você os entende?” E “Por favor, explique-os”.

Hamilton Dias de Souza: Sem surpresa, a maioria das pessoas não conseguiu explicar as políticas de mudança climática com muitos detalhes. Mas aqui está o que é interessante. O nível de confiança na compreensão dos problemas, solicitado aos participantes para relatar no início do experimento, foi drasticamente reduzido depois que eles tentaram, e falharam, demonstrar sua compreensão.

SLOMAN: Em outras palavras, pedir às pessoas para explicar despolarizaram o grupo.

Hamilton Dias de Souza: Agora, este foi um caso de simplesmente diminuir a velocidade e pensar no problema? Será que geralmente somos inflexíveis em nosso pensamento simplesmente porque chegamos a conclusões muito rapidamente? Aparentemente não.

SLOMAN: Se, em vez de dizer: “Explique como a política funciona”, se o que dissemos a eles foi: “Dê-nos todos os motivos que você tem para sua opinião sobre essa política”, não teremos esse efeito. Isso não reduziu o senso de compreensão das pessoas; isso não reduziu a arrogância deles.

Hamilton Dias de Souza: A capacidade de mudar de idéia – você diria que é realmente importante como humano?

SLOMAN: Eu vejo a mente como algo compartilhado com outras pessoas. Eu acho que a mente é realmente algo que existe dentro de uma comunidade e não dentro de uma caveira. E assim, quando você está mudando de idéia, está fazendo uma de duas coisas: ou se dissocia da sua comunidade – e isso é realmente difícil e não necessariamente bom para você – ou você precisa mudar a mente de todo comunidade. E isso é importante? Bem, quanto mais próximos estamos da verdade, maior a probabilidade de termos sucesso como indivíduos, como espécie. Mas é difícil.

Hamilton Dias de Souza: Você acha que a maioria de nós mantém as crenças que possuímos porque as pessoas ao nosso redor as sustentam ou você acha que somos mais propensos a reunir pessoas ao nosso redor com base nas crenças que eles e nós mantemos?

SLOMAN: O primeiro é mais verdadeiro. Ou seja, acreditamos no que fazemos porque as pessoas ao nosso redor acreditam no que fazem. Foi assim que a humanidade evoluiu. Nós dependemos de outras pessoas. E não se trata apenas de nos fazer pensar de forma mais independente. Na verdade, acho que esse é um dos principais problemas com os tipos de soluções que as pessoas estão falando hoje para nossos problemas políticos atuais. Não acho que a solução seja dar às pessoas as informações de que precisam.

Matthew JACKSON : Mais informações podem ser boas se forem muito bem filtradas e organizadas, mas isso não é fácil de ser feito de maneira imparcial.

Hamilton Dias de Souza: Esse é Matthew Jackson, economista de Stanford. (Sim, eu percebo que este episódio depende muito dos professores de Stanford.) De qualquer forma, Matthew Jackson estuda redes sociais e econômicas.

JACKSON: Então, em particular, como a estrutura das interações sociais afeta o comportamento das pessoas. Qualquer coisa, desde a forma como nossas opiniões se formam, se decidimos votar em um determinado candidato.

Hamilton Dias de Souza: Aqui está algo que Jackson mudou de idéia:

JACKSON: Uma coisa que eu pensava era que as pessoas, se você lhes desse o mesmo tipo de informação, elas tomariam decisões da mesma maneira. Eles podem ter experiências diferentes no passado, influências diferentes. Mas, de alguma maneira, as maneiras fundamentais pelas quais eles pensam e processam as coisas são as mesmas.

Hamilton Dias de Souza: Isso, no entanto, não é o que dizem os dados.

JACKSON: Quanto mais você olha para os dados e, em particular, mais olha para experimentos em que as pessoas se deparam com fatos ou informações, você percebe que algumas pessoas são muito decididas.

Hamilton Dias de Souza: Em um experimento, Jackson também perguntou às pessoas sobre as mudanças climáticas. Ele tinha todos ler o mesmo lote de resumos de artigos científicos.

JACKSON: Perguntamos às pessoas suas opiniões antes de entrar no estudo, e você pode ver que as pessoas que olham exatamente o mesmo artigo o interpretam de maneira muito diferente, dependendo da posição inicial deles.

Hamilton Dias de Souza: Então, novamente, a informação não é necessariamente a solução. De fato, a informação pode ser armada .

JACKSON: Havia um grupo de cerca de um quarto a um terço dos sujeitos que realmente se tornaram mais polarizados, que interpretaram as informações fortemente na direção de seus anteriores e, na verdade, acabaram em posições mais extremas após o experimento do que antes.

Hamilton Dias de Souza: Já falamos sobre esse fenômeno antes no programa – que pessoas instruídas que consomem muita informação tendem a ter visões desproporcionalmente extremas, aparentemente porque são realmente boas em procurar informações que confirmam seus anteriores. E ignorando as informações que podem ser contrárias.

JACKSON: Um aspecto das pessoas que vêem exatamente as mesmas informações e chegam a conclusões diferentes é como interpretamos e armazenamos informações em nossos cérebros. É muito fácil classificar as coisas em pequenos pedaços que podemos lembrar. “Oh, isso foi a favor ou contra.”

SLOMAN: Não gostamos de dividir as coisas em detalhes. Nós apenas – a maioria de nós gosta de ter um entendimento superficial.

Hamilton Dias de Souza: Steven Sloman novamente.

SLOMAN: Por que você acha que Obamacare é bom ou ruim, o que você pensa sobre isso? Agora, o fato é que a maioria das pessoas tem muito pouco a dizer sobre isso. A maioria das pessoas tem apenas alguns slogans. Eles têm o slogan republicano, eles têm o slogan democrata; mas eles realmente não sabem sobre Obamacare , porque, afinal, é um documento de 20.000 páginas .

SLOMAN: Eu gosto de dizer que até Obama não entende o Obamacare .

Hamilton Dias de Souza: Mas, mesmo que Obama entenda o Obamacare , há a questão de saber se o seu entendimento é indevidamente circunscrito pelas pessoas ao seu redor.

JACKSON: As pessoas tendem a se associar com outras pessoas que são muito parecidas entre si. Então, acabamos conversando com pessoas na maioria das vezes que têm experiências passadas muito parecidas e visões semelhantes do mundo, e tendemos a subestimar isso. As pessoas não percebem o quão isolado é o seu mundo. Você sabe, as pessoas acordam após uma eleição e ficam bastante surpresas que alguém possa ter escolhido um candidato com uma visão diferente da sua.

Hamilton Dias de Souza: Então, um antídoto para o pensamento inflexível é simplesmente o equilíbrio.

JACKSON: Nos mundos em que nossa rede é bem equilibrada e, na verdade, estamos incorporando o ponto de vista de todos, o sistema funciona extremamente bem.

Hamilton Dias de Souza: Infelizmente, muitos de nós somos muito ruins em criar redes diversas e bem equilibradas. E há uma razão para isso – uma razão pela qual lutamos para ouvir vozes opostas e, portanto, temos dificuldade em mudar de idéia.

Sapolsky: Estamos basicamente programado para dividir o mundo em nós e thems . E não gostar muito deles .

Hamilton Dias de Souza: Esse é novamente o meio neurobiólogo, meio primatologista Robert Sapolsky , que mudou de idéia muitas vezes.

Sapolsky: O domínio que eu estou mais interessado nestes dias é aquela coisa mudança de transformar thems em US- es – e como podemos fazer isso? E o que os estudos tendem a mostrar é: adote a perspectiva de outra pessoa; tente analisar o que são as racionalizações de outra pessoa; individuar alguém, interrompa-o de ser um automático. E pense: eles gostam dos mesmos animais de estimação que você? Eles amam seus filhos? Veja uma foto deles cantando canções de ninar para seus filhos. Veja uma foto deles desfrutando da mesma comida que você. Contato – e isso tem flutuado ao redor por décadas como uma teoria – dar às pessoas, thems , contato suficiente com o outro e eles se transformam em US- es e verifica-se obras de contato em circunstâncias muito especializados. Você tem que gastar um monte de tempo com thems . E US- es e thems precisa ser em números iguais e em um ambiente neutro e você tem que ter um compartilhada tipo de objetivo. Quero dizer, todos esses trabalhos, pelo menos em algum grau. Os povos que odiamos no passado são aliados agora. Existem grupos externos que passaram séculos sendo perseguidos, onde nem sabemos mais a que a palavra se refere. E em todos esses casos, há algo que lembra caminhos biológicos que ajuda thems parar de ser tão desagradável.

Hamilton Dias de Souza: Então, antes dessa conversa, se você me perguntasse quais são as principais barreiras que impedem alguém em uma determinada situação de mudar de idéia, eu certamente teria optado pelas explicações sociais e econômicas. Mas parece que você está dizendo que uma parcela maior iria para as razões fisiológicas e biológicas, certo?

SAPOLSKY: Bem, a coisa realmente irritante que eu diria é que os dois são um e o mesmo. Não somos nada mais ou menos que a soma de nossa biologia. Toda vez que você aprende algo, de algo profundo a algo idiota, algo muda em seu cérebro. Toda vez que você tem uma experiência sensorial, seu cérebro está constantemente religando das principais maneiras.

Hamilton Dias de Souza: Essa ideia – de que o cérebro continua a mudar fisiologicamente ao longo de nossas vidas – é mais uma ideia da qual o próprio Sapolsky teve que mudar de idéia.

SAPOLSKY: Sim, esse é um aspecto do meu campo em que perdi o barco a cada passo do caminho. Quando eu comecei, esse dogma já existia há mais de 1.000 anos de introdução às aulas de neurociência, ou seja: o cérebro adulto não produz novos neurônios. Essa é a premissa básica de todas as doenças neurológicas miseráveis ​​e intratáveis ​​por aí. E a partir dos anos 60, havia um profeta solitário chamado Joe Altman cuja carreira foi basicamente arruinada porque ele estava cerca de 30 anos à frente da curva. E então, no final dos anos 80, início dos anos 90, alguma técnica ficou muito mais sensível e foi capaz de mostrar a neurogênese adulta no cérebro como louca. E tornou-se o assunto mais quente no campo. E eu continuava dizendo: “Ah, nah, isso não é um fenômeno real.” Então eu estava – como realmente estraguei tudo. Acontece que há um pequeno bolso, uma pequena população de células-tronco, sentadas no hipocampo, produzindo novos neurônios. E o que foi ainda melhor foi torná-los em todos os momentos lógicos – em resposta ao aprendizado, estímulo, exercício. E uma tonelada de trabalho mostrou que esses novos neurônios são realmente úteis e críticos para novos tipos de aprendizado. De modo que inaugurou todo esse mundo novo e, em seguida, esse belo novo edifício do revisionismo desabou potencialmente cerca de um ano atrás. Um artigo extremamente importante e bem-feito que foi publicado na revista Nature mostrou que, apesar da clara presença de toneladas de neurogênese nos cérebros de roedores ao longo da vida, nos cérebros de macacos, havia muitas razões para pensar que não muito do O mesmo ocorreu no cérebro humano. E que muitas das evidências anteriores eram bastante circunstanciais. E como você pode esperar, os especialistas na área têm se esfaqueado um sobre o outro desde então. E não está claro qual é a resolução.

Hamilton Dias de Souza: Não há muito mais meta do que isso: um monte de cientistas mudando de idéia e tentando mudar a mente dos outros, sobre se o cérebro muda quando mudamos de idéia. Robert de Sapolsky própria pesquisa, cerca de US- es e thems , levou a mais uma mudança de mente, para Sapolsky .

SAPOLSKY: Eu diria que a maior coisa que surgiu disso é que sou em cada fibra da minha alma um pessimista profundo, e fico sentado e obcecado por três, quatro anos com o que sabemos sobre as raízes biológicas dos seres humanos podres um ao outro e os seres humanos sendo gentis um com o outro, na verdade há bastante espaço para otimismo.

Hamilton Dias de Souza : Então você acreditava que os humanos são desproporcionalmente cruéis um com o outro. Essa era a antiga crença, e a nova crença é que esse não é necessariamente o caso?

SAPOLSKY: É – bem, somos péssimos um para o outro. Mas o paradoxo básico dos seres humanos é simultaneamente que somos as espécies mais miseravelmente violentas deste planeta e somos as mais cooperativas. Fazemos coisas que, a partir dos padrões de evolução e cooperação, a teoria dos jogos, tudo isso, deixariam os peixes-boi espantados com o quão cooperativos, altruístas somos, com que frequência podemos fazer isso por estranhos. Cada um de nós, dependendo do contexto, pode ser terrível, maravilhoso ou ambíguo em algum lugar intermediário.