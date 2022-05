Como identificar as forças e fraquezas de seu negócio

Identificar as forças e fraquezas de seu negócio é um processo muito importante para se planejar e ver o que precisa ser mantido ou modificado na estrutura, garantindo uma otimização de formato de atividade em uma empresa de arruela dentada preço, por exemplo.

O mundo do empreendedorismo é muito complexo, e profissionais de diversas áreas estudam constantemente para conseguir apresentar uma estrutura de qualidade que possa ter um impacto direto na maneira como você se comunica.

Entender seu posicionamento no mercado é um passo fundamental para sua estrutura e para avaliar suas chances de crescimento, e isso inclui elementos que fogem de seu escopo de atuação.

Isso porque algumas situações não podem ser controladas pela empresa, independentemente de qual seja o ramo de atuação, indo desde de uma de alimentador de arame para solda tig até uma contabilidade.

Conheça mais sobre a Matriz SWOT

Pensando nisso, uma das ferramentas mais importantes de avaliação de uma empresa é a Matriz SWOT, conhecida no Brasil como Matriz FOFA. Esse nome é uma sigla, que representa quatro elementos fundamentais para avaliar uma companhia. São eles:

Strengths (Forças);

Weaknesses (Fraquezas);

Opportunities (Oportunidades);

Threats (Ameaças).

Estes elementos identificam todo o entorno de sua empresa, seus pontos fortes e fracos, e os pontos fortes e fracos do ambiente à sua volta, pontos que não podem ser controlados, mas que devem ser identificados, e é importante criar medidas de reparação.

A análise SWOT busca uma compreensão mais profunda do que a empresa pode realizar e de quais são os principais elementos para esse tipo de trabalho, ampliando seus recursos e identificando os fatores internos e externos.

Os fatores internos, representados pelas forças e fraquezas, são aqueles que podem ser trabalhados, o que você pode modificar ou otimizar e como isso impacta sua empresa de guarda corpo de alumínio para varanda dentro do segmento em que você atua.

Já os fatores externos, que são as oportunidades e ameaças, normalmente são de uma escala muito maior, como eventos internacionais, variações no mercado cambial e outros aspectos importantes que impactam não só sua empresa, mas o mercado como um todo.

Por ser um ambiente mais controlado, o fator interno é o foco de muitas empresas, que entendem que devem estimular os colaboradores a buscar uma manutenção de suas forças, enquanto procuram alternativas para lidar com as fraquezas da empresa.

É muito importante em uma análise SWOT você ser verdadeiro consigo mesmo. É difícil admitir seus pontos fracos, seja uma empresa de desconto de títulos factoring ou outra que você está emocionalmente conectado, que luta para se manter em atividade.

Entretanto, é com esse tipo de avaliação que você conseguirá realmente identificar o que precisa melhorar e como você pode conquistar ainda mais espaço no mercado, tornando sua empresa uma verdadeira liderança em seu segmento de atuação.

Você precisa se focar para identificar o máximo de fraquezas possível, uma vez que quando elas são identificadas, você pode de fato trabalhar para otimizar esse tipo de processo e garantir uma estrutura de qualidade a longo prazo.

Os pontos fortes também devem ser vistos de um espectro realista. Evite o otimismo em demasia quando procurar suas forças, uma vez que elas devem ser avaliadas para ser mantidas, e não como uma forma de afagar o ego dos profissionais.

Pense no presente da empresa de comprar lençol de borracha, e não em uma visão idealizada que você possui do negócio que criou, ainda que isso seja muito importante para você. A sinceridade é uma das principais maneiras de conseguir uma avaliação adequada.

Muitas empresas optam por fazer a análise SWOT em grupos. Os brainstorms são muito mais efetivos, e com um grupo de pessoas, a opinião dificilmente ficará tendenciosa quanto uma avaliação solo.

Como analisar suas forças e fraquezas?

Agora que você entende a importância desse tipo de análise, é preciso ter em mente quais são os principais passos para você conquistar uma análise SWOT efetiva, garantindo que todos os elementos necessários para entender seu negócio serão visitados.

Entretanto, é preciso ter em mente que cada empresa é única, e nem sempre os mesmos tipos de avaliação funcionam de maneira igual para duas companhias diferentes, ainda que elas estejam no mesmo segmento de atuação.

Por isso, é muito importante que você adapte a análise SWOT a sua realidade enquanto distribuidor de tela soldada, garantindo uma estrutura adequada para as ferramentas de pesquisa e otimizando esse processo, conquistando um resultado mais preciso.

Esse tipo de ferramenta ajuda a conquistar uma estrutura de qualidade mais efetiva para suas ações, deixando-o a par de como o mercado vê sua empresa no momento e o que deve ser feito para melhorar essa comunicação.

Fatores internos

O principal elemento da análise SWOT é justamente o autoconhecimento de sua companhia. Esse tipo de sabedoria é importante para você entender melhor os próximos passos que serão realizados para cada empresa.

Por conta disso, entender suas forças e fraquezas é um passo fundamental para qualquer companhia que deseja ter uma visão mais ampla de seu mercado, tanto dentro de si quanto com relação a seus concorrentes de portaria remota para condomínios, por exemplo.

O grande diferencial das forças e fraquezas é que a empresa pode ativamente trabalhar com elas. Estes são elementos controláveis, e você pode entender o que deve ser modificado com mais clareza.

A avaliação da concorrência também se encaixa nessa questão, uma vez que ao identificar falhas de seus competidores, você consegue entender e preparar soluções que façam a diferença nesse contexto.

Entretanto, é preciso ter cuidado quando você avalia seus concorrentes. É importante evitar qualquer tipo de espionagem industrial ou plágio, uma vez que estas questões são, além de antiéticas, práticas que podem gerar problemas jurídicos.

Existem muitos elementos que podem ser avaliados dentro do conceito interno, que vão desde localização e equipamento até recursos humanos e marketing. Existem diversas áreas que fazem uma empresa de caldeiraria aço carbono funcionar.

Algumas podem estar melhor preparadas que outras, e esse tipo de análise permite que você entenda quais delas precisam de uma atenção especial. Esse tipo de recurso ajuda a entender melhor suas possibilidades, ampliando resultados em sua companhia.

Além disso, cada mercado possui alguns fatores fundamentais para que sua empresa consiga prosperar adequadamente. Quando você identifica esses fatores, pode começar a colocar toda a companhia para trabalhar em prol deste resultado.

Assim, você consegue entender melhor o que pode ser trabalhado para você conseguir resultados mais expressivos.

Fatores externos

Ainda que não sejam diretamente relacionados à empresa, as ameaças e oportunidades também têm um impacto direto nos pontos fortes e fracos da empresa. Entretanto, nestes casos não há nada que a companhia possa fazer para modificar o elemento.

Esse tipo de avaliação leva em conta uma série de fatores econômicos, políticos, culturais e sociais, que acabam afetando todos de maneira similar. Entretanto, não é porque você não consegue alterar estes elementos que não há o que possa ser feito.

Os fatores externos trabalham diretamente com especulação, uma vez que não é possível prever o futuro. Por isso, quando você avalia as oportunidades e as ameaças que sua empresa pode estar sujeita, é um momento de preparação.

O ideal é que quanto mais você avalie as tendências de mercado, mais preparado para elas você estará, conseguindo aproveitar de maneira mais completa uma oportunidade que surja em um momento oportuno.

A preparação também ajuda a diminuir ou mesmo eliminar complicações que podem vir de uma ameaça, sobretudo quando as informações se encaminham para um momento de problemas.

Manter-se informado e atento às mudanças geopolíticas do país onde sua empresa está inserida é uma excelente maneira de identificar todos estes elementos de maneira mais efetiva.

Montando a matriz SWOT

Em posse de todas as informações necessárias para sua avaliação, você pode montar uma matriz, deixando todos os pontos fortes e fracos determinados e com uma visualização rápida, para que a equipe consiga pensar em alternativas para otimizar estes processos.

O importante nesse caso é ser objetivo. Coloque em frases curtas ou em palavras únicas todos os pontos fortes e fracos, para que todos consigam entender de forma simples e prática a situação da empresa.

Dessa maneira, você consegue se juntar a seus colaboradores para identificar maneiras de tornar a companhia ainda mais efetiva dentro do mercado onde ela está inserida.

Considerações finais

A análise SWOT é uma ferramenta fundamental na estrutura de ação de sua empresa. Ela permite que você tenha uma compreensão muito mais profunda tanto da companhia quanto do universo que a cerca.

Por isso, ter assertividade e rapidez na visualização desse tipo de informação é muito importante para garantir uma tomada de decisão mais efetiva, com base em ferramentas reais a longo prazo.

Esse tipo de avaliação é fundamental para que você consiga buscar crescimento profissional e colocar sua empresa no topo do mercado em que ela está inserida.

