Como conseguir medicamentos importados com ajuda do governo

Os medicamentos importados, além de serem bem mais caros que os convencionais, muitas vezes são de difícil acesso para população. Entretanto, existem diversos métodos que estão sendo adotados pelo governo para auxiliar a compra desses remédios.



Esses medicamentos de alto custo só podem ser adquiridos legalmente com a presença de uma receita médica e apenas para uso individual, ou seja, os medicamentos, como, atriance e entecavir não podem ser comercializados por pessoa física.



Existem algumas regras impostas pelo ANVISA antes do paciente ou hospital adquirir o medicamento, como, a lista de medicamentos descrita na portaria 344, de 1988 que contém substâncias que podem, ou não, compor os medicamentos que serão adquiridos pelos usuários.



Essas regras servem para que esses medicamentos especiais venham para o Brasil com o máximo de segurança possível e que sejam utilizados somente como forma de tratamento de doenças dos pacientes.



Após verificar todos os itens acima, é necessário que entre em contato com uma importadora de medicamentos para verificar preço e prazo de entrega, após a negociação é necessário o envio da receita médica junto aos documentos pessoais para cadastro e informações obrigatórias que o governo solicita.



Caso, prefira realizar todo o procedimento de importação de remédios de alto custo a resolução da Diretoria Colegiada nº 81, da ANVISA, autoriza por vias legais que qualquer pessoa no Brasil tem o direito da importação de remédios sem registro, mas é necessário que seja exclusivo para consumo pessoal e com prescrição médica.





Medicamentos importados mais comercializados no Brasil

No ano de 2018 de acordo com a Anvisa, 13 milhões de pessoas foram diagnosticadas portadoras de doenças raras, entretanto, os pacientes que necessitam de medicamentos importados no Brasil, sofrem e encontram dificuldades de adquiri-los pela falta de recursos e estrutura do país.



O Canabidiol é utilizado para doenças como, epilepsia, dores crônicas, oncológica, esclerose múltipla, sintomas causados pela quimioterapia, entre outros. Possui origem da planta Cannabis Sativa, onde foi comprovada cientificamente sua eficácia para o tratamento de diversas doenças.



Em novembro de 2019 a ANVISA liberou a venda do medicamento à base de maconha e entrará em vigor em todo o país em até 90 dias, entretanto a medicação deve ser importada, já que o cultivo desta planta ainda é criminalizado no Brasil.



A Epinefrina é procurada por pacientes como forma de antiasmático e estimulante cardíaco, sendo indicado sua utilização somente em situações de emergências. Desta forma, a Epipen é muito procurada para quem possui reações alérgicas graves.

Imagem de HeungSoon por Pixabay