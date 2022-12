Como calcular a taxa de engajamento do Instagram 8 dicas?

Diferentes plataformas de mídia social estão ganhando popularidade com um grande número de seguidores aumentando dia a dia. Através dessas plataformas, você apenas ganha popularidade através do conteúdo envolvente. Quanto mais atraente o seu conteúdo será, mais você obterá popularidade entre os seguidores e, finalmente, aumentará a taxa de engajamento.

A taxa de engajamento em todas as plataformas de mídia social descreve o quanto os seguidores estão interagindo com seu conteúdo organicamente. O número de curtidas e comentários em qualquer post mostra a taxa de engajamento. Em alguns casos, o número de defesas, impressões e postagens recebidas também está sob a taxa de engajamento.

A taxa de engajamento calcula a qualidade do conteúdo e permite julgar a importância do conteúdo compartilhado com seus seguidores. Em termos de análise, para calcular a taxa de envolvimento do desempenho é muito importante. Quanto maior a taxa de engajamento mostrará o público mais engajado em relação ao seu conteúdo de qualidade

É muito importante Calcule a taxa de engajamento do Instagram, pois ajudará você a verificar a taxa de sucesso da sua campanha de marketing na plataforma. Quanto mais engajamento você alcançará, maior obterá resultados em termos de popularidade.

Por que a taxa de engajamento é importante?

Rastrear os seguintes fatores que calculam a taxa de engajamento é muito importante e benéfico;

O interesse do seu público -alvo

Quanto mais e mais suas postagens no Instagram atrairá seu público -alvo, mais a sua taxa de engajamento será aumentada. Para maximizar isso, você deve gerar a postagem com o máximo elementos interessantes, procurando tópicos novos e de qualidade, conforme o interesse do seu público com gráficos e imagens interessantes.

Reputação da marca

É muito importante monitorar sua taxa de engajamento ao longo do tempo, a comparação agora com o último mês e o ano passado o ajudará a permanecer relevante. Lembre -se sempre de que o público cresce e as opiniões continuam mudando.

Para atrair mais seguidores

À medida que você se torna popular, você ganha prova social, que geralmente é observado por novos seguidores. Eles observam sua popularidade através da sua taxa de engajamento. Isso significa maior envolvimento é a prova social de que sua marca atrai mais clientes felizes e fiéis em termos de mais seguidores.

Indicação de progresso

A taxa de engajamento também determina a taxa de seu progresso, porque quanto mais você ganhará popularidade, mais você recebe seguidores e maximizará o alcance também. Podemos dizer que é a melhor ferramenta de marketing e uma indicação do seu verdadeiro progresso.

Seu indicador de desempenho da postagem

Ao fazer sua estratégia de conteúdo, você pode acessar e avaliar seu conteúdo principal, rastreando quais postagens ganharam mais taxa de engajamento. . Isso ajudará você a descobrir os tópicos e conceitos que mais atraem seu público. A taxa de engajamento pode melhorar seu calendário de conteúdo de mídia social e ajudá -lo perfeitamente a determinar a seleção de conteúdo para estabelecer ainda mais a estratégia e os horários de conteúdo.

A taxa média de engajamento no Instagram

Entre as outras plataformas de mídia social, o Instagram está ganhando cada vez mais popularidade. É o favorito para os influenciadores, onde eles podem gerar mais e mais taxas de engajamento. De acordo com as estatísticas, está sendo demonstrado que o engajamento do Instagram é 23% mais comparado com ele é publicado no Facebook. Essa taxa de engajamento não é apenas útil para os influenciadores, mas também para uma marca atingir um número máximo de públicos com muita eficiência, economizando seu tempo, dinheiro e esforço.

Se falarmos sobre a taxa média de engajamento no Instagram, é de 2,84%, mas pode flutuar à medida que o número de seguidores aumenta novamente, sem regras rígidas e rápidas para a taxa média de engajamento. Uma marca que contrata influenciadores no Instagram para suas campanhas de marketing vê sua taxa de engajamento e o tamanho de sua comunidade.

Como aumentar sua taxa de engajamento no Instagram?

Certas práticas o ajudarão a aumentar sua taxa de engajamento de maneiras diferentes para ser mais popular e bem -sucedida no Instagram;

Entenda seu público -alvo

É muito importante entender seu público -alvo para criar uma estratégia de mídia bem -sucedida. Conhecendo seu público -alvo, você não pode saber que seu público é a chave para criar conteúdo atraente, mais poderoso e envolvente. A geração do conteúdo conforme os requisitos do seu público potencial o ajudará a alcançar os resultados desejados.

Análise dos concorrentes

Essa é outra prática mais importante, onde você pode obter uma estratégia de vitória/vitória através da análise dos concorrentes. Monitorar regularmente seu conteúdo, horários, calendários de conteúdo e taxas de engajamento ajudará você a gerar sua estratégia com uma abordagem diferente para atrair mais seguidores e aumentar a taxa de engajamento em comparação com seus concorrentes. Você precisa analisar o conteúdo e o formato.

Usando hashtags

As hashtags são de fato um elemento muito interativo que aumenta o nível de engajamento de maneira muito eficaz. Se você deseja tornar seu conteúdo visível nas principais postagens, tente usar as hashtags mais eficazes e relevantes. Este também é o método mais eficiente, pois abordará seu público em potencial diretamente.

Formato de video

Você pode usar diferentes tipos de formatos apenas para um melhor engajamento. O vídeo também está entre os formatos mais favoritos. Não o negligencie e use -o para aumentar sua taxa de engajamento. De acordo com fatos e números, a taxa média de engajamento do vídeo é mais rápida em comparação com as fotos habituais. Para tornar a estratégia de conteúdo mais envolvente, tente usar formatos mistos para bobinas e histórias do Instagram. Você também pode usar diferentes recursos do Instagram para tornar suas postagens mais interessantes, como hashtags, pesquisas, compras, perguntas, vídeo ao vivo, etc.

Colaborar com influenciadores

Para tornar sua estratégia mais bem -sucedida e para obter o máximo de saídas, você precisa contratar bons influenciadores com o máximo de seguidores para atingir sua taxa de engajamento e obter mais visibilidade. De acordo com as estatísticas, com um máximo de 4,2 bilhões de usuários, o Instagram é a plataforma mais envolvente entre todas as outras plataformas de mídia social.

Calcule a taxa de engajamento do Instagram

Existem algumas fórmulas comuns que você pode usar para calcular a taxa de engajamento em diferentes plataformas de mídia social. Você também pode calcular o valor do seu perfil do Instagram.

• Taxa de engajamento por alcance (err)

Esta é a fórmula mais usada para calcular o envolvimento com o seu conteúdo do Instagram. Através desta fórmula, você pode medir facilmente o número de pessoas que interagem com o conteúdo depois de vê -lo. Para uma única postagem, use o seguinte.

Err = número total de compromissos por postagem/alcance por post * 100

Para obter o resultado médio, adicione todos os erros das postagens que deseja em média e dividir pelo número de postagens:

Err médio = Total Err / Total Posts

• Taxa de engajamento por postagens (postagem de ER)

Esta fórmula pode ser usada para determinar a taxa de engajamento em uma determinada postagem, conforme seguidores. É como o primeiro, mas, em vez de alcançá -lo, dirá a taxa de engajamento pelo número diferente de seguidores com seu conteúdo.

Esta fórmula é usada por diferentes influenciadores de mídia social;

ER Post = Total de compromissos em um post / total de seguidores *100

Para estimar a média, adicione todas as postagens que você deseja em média e dividir pelo número de postagens:

ER média por post = ER total por postagens postais / totais

• Taxa de engajamento por impressões (impressões ER): melhor para conteúdo pago

Esta é a melhor maneira de medir a taxa de engajamento, conforme as impressões. Dessa forma, você pode medir quantas pessoas veem seu conteúdo. O principal objetivo deste cálculo é verificar com que frequência esse conteúdo aparece em uma tela.

Impressões ER = Total de compromissos em uma postagem / total de impressões *100

Impressões médias de ER = impressões totais de ER / postagens totais

• Taxa diária de engajamento (ER diária): melhor para análise de longo prazo

Para análises de longo prazo, basicamente, isso está sendo usado. A taxa de engajamento por alcance calcula o envolvimento em relação à revelação máxima. O principal objetivo é descobrir com que frequência seus seguidores estão envolvidos diariamente com sua conta.

Diariamente ER = compromissos totais em um seguidor de dia / total *100

ER diário médio = total de compromissos por x dias / (x dias *seguidores) *100

• Taxa de engajamento por visualizações (ER Views): melhor para video

Esta fórmula é muito benéfica para ver visões sobre vídeos. Isso ajuda você a analisar quantas pessoas optam por se envolver com seus vídeos depois de assisti -los.

ER View = Total de compromissos em uma postagem de vídeo / Visualizações de vídeo Total *100

Visualização média ER = Visualização total ER / Postagens totais

• Custo por engajamento

Esta é a melhor maneira de medir as taxas de envolvimento dos influenciadores.

Se você estiver postando conteúdo e engajamento de patrocinadores é um foco essencial, você deve identificar quanto esse investimento está pagando.CPE = Valor total gasto / compromissos totais

Imagem de Dennis por Pixabay