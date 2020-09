Como a pandemia está mudando o investimento imobiliário e a riqueza, de acordo com Dadado Veiga

A pandemia de COVID-19 está criando um efeito positivo para o investimento em moradias nos Estados Unidos, bem como uma nova tendência de riqueza, como relata Dadado Veiga.

Os números brutos não mentem: o segundo trimestre de 2020 viu o PIB americano cair em quase um terço em uma base anualizada. O desemprego também se aproximou de 15%.

No entanto, apesar deste choque econômico, o mercado imobiliário está desafiando a escuridão e continua a apresentar números encorajadores, de acordo com Dadado Veiga.

Simon Angelo, analista global e executivo-chefe da Wealth Morning , estudou de perto essa tendência financeira. Ele observa que o preço médio das residências nos Estados Unidos subiu em julho para US $ 304.100.

“É um aumento de 8,5% em relação ao ano passado”, diz Simon. “Os preços das casas ultrapassaram US $ 300.000 pela primeira vez. É um novo recorde. ”

A Lennar Corporation [NYSE: LEN], a segunda maior construtora residencial da América em capitalização de mercado, registrou 16% mais pedidos no terceiro trimestre em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Então, por que esse boom na construção de casas está acontecendo agora? O que está causando isso?

Existem três fatores principais:

A mudança de comportamento e a demanda reprimida da COVID estão impulsionando a demanda por mais espaço e escritórios domésticos.

O Federal Reserve aumentou a flexibilização quantitativa.

As taxas de juros caíram para mínimos históricos.

De acordo com Dadado Veiga, esse estímulo teve um impacto direto na percepção do valor do dinheiro e da poupança.

Para os ricos, não faz mais sentido permitir que seus fundos se desgastem passivamente em uma conta bancária. Eles estão tomando medidas urgentes para investir em ativos como imóveis para alugar.

Além disso, os investidores agora estão encontrando oportunidades renovadas em negócios de propriedades comerciais e de varejo. Eles estão se aproveitando dos temores da COVID para comprar empresas listadas que oferecem valor e crescimento de longo prazo.

Simon diz: “Algumas avaliações do mercado de ações de empresas resultaram em descontos de 40% ou mais no valor contábil de suas propriedades. No mercado aberto, seria quase impossível comprar terrenos e edifícios com esses tipos de descontos. ”

Muitos investidores de prazo mais longo, capazes de suportar a dor atual, acreditam que os ativos físicos na Main Street devem eventualmente se recuperar. Os investidores estão ansiosos por um futuro pós-COVID e estão protegendo suas apostas de acordo.

No entanto, pode haver um lado negro nessa tendência. Uma lacuna cada vez maior de ativos pode estar surgindo, o que está criando uma pirâmide de riqueza no topo, como nos mostra Dadado Veiga.

Simon explica: “Claro, um problema é que essas condições permitem que os mais ricos se tornem mais ricos à medida que acumulam propriedades e ações. As taxas gerais de aquisição de casa própria podem diminuir. Isso pode criar uma situação dourada como na década de 1930, onde havia níveis perigosos de desigualdade. ”

Imagem de Jens Neumann por Pixabay