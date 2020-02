Comfort presta homenagem ao Roupa Nova durante show de 40 anos da banda em São Paulo

Comfort fez uma homenagem aos 40 anos da banda Roupa Nova no show que aconteceu neste sábado, dia 8, no Espaço das Américas, em São Paulo.

Recentemente, Comfort lançou sua campanha Roupa Sempre Nova, que alterou o nome da banda Roupa Nova por 24h, e marcou sua entrada no Universo Pop. A ação contou também com a cantora Luísa Sonza, que participou da campanha e fará uma apresentação especial durante o show.

Bruna Luttiere e Yasmine Antacli de Comfort e Luisa Sonza-Foto: Manu Scarpa

Roupa Nova com Luisa Sonza-Foto:Manu Scarpa

Roupa Nova & Luísa Sonza

A marca lançou um filtro especial nos stories do Instagram de ‘whisky a gogo’ e fez uma promoção, onde as três participações mais criativas ganharam um par de ingressos e ainda terão um encontro com o Roupa Nova e a Luísa Sonza no camarim. Os melhores trechos irão virar um videoclipe que será exibido durante o show

