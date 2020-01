Comfort muda nome da banda Roupa Nova para “Roupa Sempre Nova”

Comfort acaba de lançar sua mais nova campanha para 2020, a “Roupa Sempre Nova”, que faz de sua plataforma institucional “Vida Longa às Roupas”. Com a ideia de reforçar o reposicionamento da marca, iniciado em 2018, e de trazer Comfort como precursora no cuidado às roupas e no tratamento para manter as peças sempre novas, a agência F.biz pensou em uma parceria inusitada com o grupo Roupa Nova, que por conta da campanha mudou seu nome temporariamente para “Roupa Sempre Nova” durante o anúncio de sua turnê em comemoração aos 40 anos de sua trajetória.

Para tornar a ação mais relevante e engajar mais pessoas, Comfort também contou com a participação da cantora e uma das maiores influenciadoras do Brasil, Luísa Sonza, estendendo o alcance da ação para um público mais jovem e complementando a atuação da banda e de seu alcance. A campanha começa com a cantora declarando seu amor pela banda, que fez parte de sua infância por influência de seu pai. Na sequência, o Roupa Nova anunciou a mudança de nome em suas redes sem fazer qualquer menção a Comfort e, além da Luísa, uma série de twitteiros e influenciadores digitais, entre eles Fernanda Paes Leme – embaixadora de Comfort -, fomentaram o assunto. Dias depois, o Roupa Nova anunciou o porquê da mudança do nome e a parceria com Comfort.

Na sequência, Luísa Sonza e a banda divulgarão um filtro de karaokê nos stories de ‘whisky a gogo’, que tem como objetivo engajar o público a participar de uma promoção e ao uso do filtro em seus perfis. Os melhores trechos irão virar um videoclipe que será exibido durante o show, que acontecerá no dia 8/2, no Espaço das Américas, em São Paulo. E as três participações mais criativas ganharão um par de ingressos e ainda terão um encontro com o Roupa Nova e a Luísa Sonza no camarim.

Para Bruna Lettiere, Gerente de Marketing de Comfort, “seja pelo amor que você tem por aquela peça de roupa especial, pelo impacto da moda no meio ambiente ou porque financeiramente não conseguimos renovar o guarda-roupa com a frequência que se gostaria, as pessoas querem que as suas roupas durem mais. Por isso, desde o relançamento da marca estamos trabalhando em cima do conceito de #vidalongaàsroupas, e levando essa mensagem para o público de forma inovadora e relevante”, conta a executiva.

A ação marca o grande start de Comfort para 2020, que promete mais novidades que ao longo do ano irão aproximar a marca cada vez mais de seu público consumidor.

Roupa Nova

“A escolha da banda Roupa Nova para protagonizar o novo projeto de Comfort vai muito além da criatividade em usar o nome do grupo, faz parte de um estudo estratégico profundo que apontou as fortalezas em usar um ícone pop dos anos 80 na turnê de 40 anos, além do potencial de gerar conversa e força para engajar diferentes gerações”, explica Adriano Alarcon, CCO (Chief Creative Officer) da F.biz.

Ficha Técnica

Título: Roupa Sempre Nova – Comfort Anunciante: Comfort Produto: Amaciante Agência: F.biz co-CEO: Fernand Alphen CCO: Adriano Alarcon Diretores de Criação: Alexandre “Nego Lee” Popoviski e Fabiano Pinel Criação: Anderson Ferrari e João Vieira Diretora de Conteúdo: Fernanda Fontes Conteúdo: Laila Bergamasco, Allan Casagrande e Julia Cardoso RTVC/ Artbuyer: Viviane Guedes e Aline Fernandes Motion: Breno Amorim Produção gráfica: Jorge Gaglioni Arte final e Sistema: Ricardo Martinelli e Marcio Lima Planejamento: Talita Zampieri e Luiz Menezes CMO: Carolina Buzetto Mídia: Amanda Guida, Bruno Zaza, Igor Lida e Lívia Toyama COO: Juliana Vilhena Nascimento Negócios: Eliana Ricci, Francisco Branco e Renan Rezende Agencia de Marketing de influência: Music2 _Mynd8 (Music 2 Publicidade Digital Ltda) General Manager: Fátima Pissarra Diretora Comercial: Juliana Monteiro Comercial: Brunna Loureiro Jahn Gerente de Atendimento: Flávia Simões Pinto Diretor Artístico Luísa Sonza: André Corga Artístico Luísa Sonza: Tais Gomes Artístico Roupa Nova: Camila Zana Empresário Roupa Nova: Augusto Cano Cantor: Roupa Nova e Luísa Sonza Cliente: Eduardo Campanella, Marina Risi, Yasmine Antacli, Bruna Lettieri, Mariana Gonçalo, Larissa Rezek e Heloísa Souza

Comfort

F.biz

