Começa a 2ª etapa do Plano de Retomada às Aulas presenciais

A partir desta segunda-feira (22) começa a segunda fase do Plano de Retomada às Aulas Presenciais na rede de ensino municipal de São José dos Campos. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cidadania e da Secretaria de Saúde, divulgou os novos protocolos de segurança.

As escolas municipais estão abertas desde o dia 8 de fevereiro, seguindo o Plano de Retomada, conforme orientações do Plano SP, com atendimento de 35% da capacidade.

Plano de Retomada às Aulas presenciais

Na nova fase, a frequência poderá ser de dois dias na semana para a Educação Infantil, EJA (Educação de Jovens e Adultos), algumas turmas dos Anos Iniciais (1° e 2° anos) e dos Anos Finais (5° e 9° anos).

As demais turmas (3°, 4°, 6°, 7° e 8° anos) mantêm a frequência presencial de uma vez por semana. A capacidade de atendimento das escolas continua em 35%.

Novidades

No mês de março será realizada a Avaliação Diagnóstica e começa o Programa Recupera, com reforço para alunos de toda rede de ensino, no contraturno das aulas e aos sábados.

Importante ressaltar que, neste primeiro momento, o retorno presencial é opcional, cabendo às famílias decidirem. As aulas não presenciais estão mantidas.

Protocolos de Segurança

Conforme os protocolos, havendo um caso suspeito (aluno ou profissional), a pessoa será afastada da escola até receber o resultado do exame. Em caso de resultado negativo, a pessoa poderá retornar para as atividades; em caso positivo, deverá permanecer 10 dias afastada.

Havendo registro de casos suspeitos e/ou confirmados (podendo ser um caso confirmado e um suspeito, ou os dois confirmados) na mesma turma de aluno (podendo ser com um aluno e um professor ou com dois alunos), a turma deverá ser afastada por 14 dias. A Vigilância Sanitária é notificada imediatamente e a Supervisão de Ensino é acionada para acompanhar o caso e reforçar os protocolos sanitários no local.

Proteção

Além dos protocolos da Vigilância Sanitária, as Unidades Escolares receberam orientações sobre higienização frequente de mãos e distanciamento social, EPI’s (com álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetros e máscaras), acompanhamento da Supervisão de Ensino e sistema de monitoramento de casos. Todas as Unidades passam por sanitização frequente.

Frequência

No primeiro dia do retorno, pouco mais da metade dos alunos compareceu às aulas. Ao final da primeira semana, registrou-se aumento de 15% na frequência, presença mantida durante a segunda semana de aulas. Seis em cada dez alunos frequentaram as aulas.

Testagem

Pacientes sintomáticos que procuram as Unidades de Pronto Atendimento municipais podem fazer os testes rápidos de antígeno para detectar a covid-19. Os testes já começaram a ser utilizados no Hospital Municipal, Hospital de Clínicas Sul e nas Unidades de Pronto Atendimento, em substituição ao RT-PCR, que vinha sendo feito anteriormente.

O teste rápido de antígeno tem sensibilidade de 91% e produz o resultado em até 20 minutos. O teste é de alto padrão, produzido pelo laboratório Abbott.

Segunda fase do Plano prevê dois dias de aula para algumas turmas por semana; capacidade de 35% está mantida – Foto: Claudio Vieira/PMSJC