Combate ao trabalho infantil é tema de live promovida por alunos do Senac São José dos Campos

A transmissão terá participação do juiz Marcelo Garcia Nunes, do Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA)

Os alunos do curso Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Senac São José dos Campos realizam nesta quinta-feira, 30 de julho, a partir das 10h30, a live A importância da aprendizagem e o combate ao trabalho infantil. A transmissão será conduzida pela aprendiz Iara Nogueira, de 18 anos, e terá a participação do juiz titular da 5ª Vara do Trabalho e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA), Marcelo Garcia Nunes. Os interessados podem assistir pelo Instagram @_good_news_.

O objetivo do bate-papo é conscientizar a sociedade da importância dos programas de aprendizagem como uma forma legalizada de proporcionar ao jovem o primeiro emprego. “O encontro virtual vai debater a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente, sobretudo neste momento de crise econômica, onde existe um crescimento de trabalho informal e a busca pela mão de obra barata”, explica Luciana Fabrício Nakamura, docente do Programa Senac de Aprendizagem.

A iniciativa faz parte da unidade curricular Participação Social e, inicialmente, os alunos haviam planejado produzir um documentário, mas precisaram adaptar as atividades após o início da pandemia causada pelo novo coronavírus. Como solução, criaram uma conta no Instagram para dialogar sobre assuntos atuais, entre eles, como é um hospital de campanha, o que as empresas estão fazendo para cuidar de seus funcionários, solidariedade, apresentações musicais, dicas de nutrição e de práticas esportivas durante a quarentena, uso de tecnologia, estudo, lazer e telemedicina.

“Todos os alunos da turma, com faixa etária entre 16 e 20 anos, participaram da construção do roteiro das lives e um deles é selecionado para conduzir a conversa. Todos os demais podem participar pelo chat e enviar perguntas. Outras lives também estão programadas e continuarão acontecendo todas as quintas-feiras, às 10h30, no Intagran @_good_neews_”, complementa Luciana.

Live: A importância da aprendizagem e o combate ao trabalho infantil

Data: 30 de julho de 2020, às 10h30

Transmissão: www.instagram.com/_good_neews_/

Endereço: Rua Saigiro Nakamura, 400 – Vila Industrial – São José dos Campos/SP

Informações: www.sp.senac.br/sjcampos