Com um dos mais ambiciosos planos da indústria automotiva, Volvo Cars recebe validação para ações climáticas

Instituto independente Science Based Targets Initiative validou as ações da marca a curto e longo prazo para cumprir o Acordo de Paris

O plano climático, com o qual a Volvo Cars se esforça para tornar-se uma empresa neutra em relação ao clima até 2040, foi cientificamente verificado pela Science Based Targets Initiative (SBTI), uma organização sem fins lucrativos que fornece às empresas um caminho claro para apoiar o Acordo de Paris.

A Volvo Cars foi a primeira montadora estabelecida a se comprometer com a eletrificação total e é a única marca a oferecer uma variante híbrida plug-in em praticamente toda sua linha. A marca também irá introduzir uma gama de modelos totalmente elétricos nos próximos anos, começando com o XC40 Recharge, que chega ao Brasil no segundo semestre de 2021.

De acordo com o SBTI, o plano climático da Volvo Cars, que também inclui ambições de curto prazo para 2025, está alinhado com os níveis de redução de carbono necessários para limitar o aquecimento global a bem abaixo de 2°C em comparação com os níveis pré-industriais.

Science Based Targets Initiative (SBTI)

Em seu processo de validação, o SBTI especifica quanto e com que rapidez as empresas individuais devem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa para atender às ambições estabelecidas no Acordo de Paris.

“Como uma provedora de mobilidade, nós fazemos parte do problema das mudanças climáticas, mas também podemos fazer parte da solução”, disse Hanna Fager, Head de funções corporativas da Volvo Cars. “Temos a responsabilidade de agir. É por isso que a redução de carbono tem a maior prioridade em nossa empresa. Ter nossas ambições climáticas validadas pelo SBTI nos dá uma garantia valiosa de que estamos no caminho certo.”

Lançado no ano passado, o plano climático abrangente da Volvo Cars aborda as emissões de carbono em todas as suas operações e produtos, em direção à sua visão de se tornar neutra para o clima até 2040.

O comprometimento com o plano



O plano vai além de abordar as emissões do escapamento por meio da eletrificação, a empresa também enfrentará as emissões de carbono em sua rede de manufatura e operações mais amplas, sua cadeia de suprimentos e por meio da reciclagem e reutilização de materiais.

Como um primeiro passo tangível em direção à sua visão 2040, a empresa visa reduzir sua pegada de carbono do ciclo de vida por carro em 40% até 2025.

O plano inclui as seguintes ambições: uma redução de 50% nas emissões do escapamento por carro, uma redução de 25% por carro nas emissões operacionais de carbono, incluindo de fabricação e logística, e uma redução de 25% por carro nas emissões de carbono da cadeia de suprimentos.

Science Based Targets Initiative



O SBTI é uma colaboração entre o Projeto de Divulgação do Carbono (CDP), o Pacto Global das Nações Unidas, o Instituto de Recursos do Mundo (WRI) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF).

Volvo Cars e a eletrificação



O local dá início a um novo momento da marca em eletrificação no Brasil. Até o fim deste ano, a Volvo irá instalar 700 eletropostos em várias partes do país, todos em locais de grande circulação.

Os pontos de recarga estão conectados ao Waze e Google Maps, facilitando as pessoas traçarem as rotas até esses lugares. E no mês de outubro será inaugurado o primeiro estacionamento gratuito para veículos híbridos e elétricos em São Paulo.

A companhia tem a visão de ser neutra em relação ao clima em toda a sua cadeia de operações até 2040, o que significa que apoiará as ambições estabelecidas no Acordo Global de Paris para limitar o aquecimento global em 1,5 grau.

Desde 2019, todos os novos veículos Volvo lançados no Brasil tem motor elétrico, criando um portfólio de veículos eletrificados em toda a linha através de modelos totalmente elétricos, híbridos plug-in e híbridos leves.

A meta da Volvo Cars é ter 50% das vendas globais de carros totalmente elétricos até 2025, com os demais híbridos. Hoje a marca comercializa no Brasil os modelos híbridos das linhas XC40, XC60, XC90, S60 e S90.

Volvo Cars



A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e pelo economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal.

Em 2019, a Volvo Car Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8.000 veículos emplacados em território nacional e tornou-se líder no segmento de veículos eletrificados com 1.100 unidades de carros híbridos. Em 2020, a marca segue ocupando a liderança do segmento de eletrificados premium, além do primeiro lugar entre os SUVs Premium no País.