Com Tributo a Rolando Boldrin e Barra da Saia, Revelando SP em São José dos Campos divulga programação completa de shows

Maior festival da valorização das culturas tradicionais paulistas volta a São José dos Campos de 4 a 7 de julho, com entrada gratuita

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, fechou a programação de shows para a edição de São José dos Campos. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Revelando SP acontece no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), de 4 a 7 de julho (quinta a domingo), com entrada gratuita.

Rolando Boldrin

O festival já havia anunciado os shows de abertura e de encerramento, que ficarão a cargo, respectivamente, da dupla Teodoro & Sampaio, com mais de quatro décadas de atividades, e Sá e Guarabyra, com mais de 50 anos de história.

O talento feminino marca presença na programação, com shows do grupo de música sertaneja Barra da Saia, que tem entre suas conquistas uma indicação ao Grammy Latino, e da cantora Carolina Soares, intérprete de samba e outras vertentes da música brasileira.

Revelando SP São José dos Campos

O Revelando SP São José dos Campos conta ainda com um Tributo a Rolando Boldrin, apresentador, ator, cantor, escritor e compositor que nos deixou em 2022. Dividem o palco para essa mais que justa homenagem, em forma de show, os cantores e compositores Tuia, Zé Geraldo, Mazinho Quevedo e Sandro Bacelar, o Grupo Paranga e o ator Rodrigo Mangal.

Tributo a Rolando Boldrin

Boldrin, que se apresentou no Revelando SP em 2019 e 2022, foi, além de músico, um dos maiores divulgadores da cultura caipira. Em programas de televisão dos quais esteve à frente, deu espaço para atrações musicais sertanejas, contava causos, dançava e exibia peças teatrais e minidocumentários com temas que abordavam assuntos relacionados à vida no campo.

“O Revelando é um palco para a herança cultural paulista. O evento fomenta a troca de experiências, a articulação entre comunidades, a extroversão dos saberes e fazeres e a criação de oportunidades de geração de renda para diversas famílias envolvidas em diferentes expressões culturais – seja na culinária, no artesanato, na música ou nas performances”, ressaltou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

“É indiscutível que o nosso saudoso Sr. Brasil é a cara do Revelando SP. Homenagear sua vida e seu legado dentro do festival é, por consequência, prestar nossa homenagem a todos os participantes do Revelando SP, que, assim como Boldrin, mantém vivas as nossas tradições, transmitindo-as para as novas gerações”, avalia Gláucio Franca, diretor geral da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Confira a programação completa de shows do Revelando SP:

04 de julho, quinta-feira

20h30 – Teodoro & Sampaio

05 de julho, sexta-feira

20h30 – Barra da Saia

06 de junho, sábado

16h – Carolina Soares

20h30 – Tributo a Rolando Boldrin com Tuia, Zé Geraldo, Mazinho Quevedo, Sandro Bacelar, Grupo Paranga e Rodrigo Mangal

07 de julho, domingo

18h – Sá e Guarabyra

A programação completa do Revelando SP em São José dos campos, com todos os participantes de artesanato, culinária e manifestações da cultura tradicional será divulgada em breve.

Revelando SP



O Revelando SP, que já teve mais de 55 edições ao longo de quase três décadas, oferece ao público uma viagem pelas tradições do estado de São Paulo. O festival promove uma amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais, como moda de viola, expressões da cultura tropeira, catira, congada, música e dança de povos originários. São saberes passados de geração em geração e que representam a riqueza e diversidade cultural paulista. Além disso, o Revelando SP é palco para a apresentação de grandes nomes da música brasileira.

Na culinária, o Revelando SP sempre oferece uma infinidade de quitutes, com muitos preparos à base de milho, banana e amendoim, compotas, doces cristalizados, bolinhos, pastéis, queijos, sanduíches, galinhada, feijão tropeiro e pratos com nomes e histórias curiosas – que fazem valer uma prosa com os expositores para ter contato com as origens dessas tradições.

Os artesãos, por sua vez, levam ao festival esculturas produzidas nos mais diversos materiais, entre arte sacra, tapetes, bolsas, entalhes, bordados, tecelagem, artes variadas em fibras, cipós, papel e palha, entre outros, levando ao público a arte produzida em todo o estado pelos sertanejos, caiçaras, povos originários e quilombolas.

As expressões artísticas, por fim, se fazem presentes por meio de modas de viola, congada, catira, folia de reis, jongo, fandango, cururu, moçambique, dança cigana, samba de bumbo, coral indígena, violeiros, música caipira, bonecões e muito mais.

Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Barretos – 17 a 19 de maio

Iguape – 14 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 9 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro

Associação Paulista dos Amigos da Arte



A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.