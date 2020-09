Com participação surpresa de Ana Hickmann, Instituto Magnus entrega cinco filhotes para socialização

O Instituto Magnus – iniciativa sem fins lucrativos, especializada no treinamento de cão-guia gerido pela Adimax, uma das maiores fabricantes de alimentos para cães e gatos do Brasil – entregou cinco filhotes para famílias socializadoras, com a presença surpresa da apresentadora Ana Hickmann.

Os filhotes de labrador Xaile, Xenon, Xavier, Xarlote e Xênia vão ficar sob a tutela das famílias cerca de um ano. Elas têm agora o compromisso de expor os cães a diversas situações, como andar em transporte coletivo, passear em espaços públicos, conviver com outros animais e pessoas, entre outras atividades.

Foto: Divulgação

Cão-guia

“Esta etapa é fundamental para a formação do cão-guia, pois somente convivendo com a família em sociedade é que ele aprende a se comportar em determinadas situações. Estamos sempre em busca dessas famílias para a continuidade do nosso trabalho e destacamos o quanto isso é para uma boa causa, pois quem contribui para este processo, está ajudando as pessoas com deficiência visual a terem mais confiança e autonomia em sua rotina”, declara Thiago Pereira, gerente geral do Instituto Magnus.

Ana Hickmann

Grande surpresa para as famílias presentes, Ana Hickmann, que já socializou a Kira, cão de assistência para cadeirante, e atualmente socializa Itália, enfatizou a importância do trabalho dos voluntários “Sem a família socializadora não tem cão-guia, não tem cão de assistência, e precisamos cada vez mais das pessoas que têm disposição, têm um pouco mais de tempo e amor para dar. Primeiro você recebe amor desses bichinhos, depois você compartilha tudo o que vive durante esse um ano com alguém que não conhece, mas que você pode fazer uma grande diferença na vida dela”.

Além de ensinar o que esse filhote precisa saber para sua futura função, a família colabora com uma mudança social, ensinando a todos que cruzam seu caminho sobre a causa. O processo todo de treinamento dura cerca de 18 meses, até que o animal possa ser entregue para a pessoa com deficiência visual que, por fim, participa da última etapa de treinamento para se adaptar ao novo companheiro.

É válido destacar também que, no período de socialização, todos os custos com o animal, desde alimentação, medicamentos, acompanhamento veterinário e da equipe técnica, são de responsabilidade do Instituto Magnus.

Foto:Divulgação

Como se tornar uma família socializadora?

Atualmente algumas cidades da região metropolitana de Sorocaba (RMS) fazem parte da área de cobertura de famílias socializadoras. Como é necessário realizar o acompanhamento dos filhotes, o Instituto delimita a região de atuação para as cidades de Salto de Pirapora, Sorocaba, Votorantim, Itu e Araçoiaba da Serra. Os interessados podem tirar todas as dúvidas e se inscrever pelo site do Instituto: www.institutomagnus.org.

Foto:Divulgação

Instituto Magnus

Localizado em Salto de Pirapora (SP), o Instituto Magnus, gerido pela fabricante de alimentos para cães e gatos Adimax, é uma iniciativa sem fins lucrativos especializada no treinamento de futuros cães-guia e que oferece gratuitamente assistência às pessoas com deficiência visual. A sede possui uma área de 15 mil m², canil para 48 cães, maternidade canina, hotel para hospedagem dos usuários durante sua adaptação e amplo espaço para o treinamento desses animais.