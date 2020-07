Com mais de 6 mil unidades em 10 dias, Nova Fiat Strada mostra robustez também nas vendas

– Líder absoluta entre as picapes há 20 anos está cheia de novidades na segunda geração

– Versão topo de linha Volcano, aspiracional e voltada ao universo ‘Play’, chega a 40% do mix

– Icônica e inovadora, campanha publicitária será lançada nesta sexta-feira (10/7)

– No sábado, concessionárias de todo o Brasil terão “portas abertas” para a Nova Fiat Strada

A enorme expectativa pela chegada da Nova Fiat Strada ao mercado nacional repercutiu de forma significativa na procura pelo modelo em toda a rede de concessionárias Fiat. Com uma ampla gama, acompanhada de uma generosa lista de equipamentos de série a preços muito competitivos, mais de 6 mil unidades da nova picape foram vendidas em apenas dez dias.

O número expressivo sinaliza uma largada muito acelerada na comercialização do modelo, que é líder absoluto no mercado brasileiro há 20 anos. “A meta é aumentar em 20% a comercialização mensal do veículo, mas a procura superou nossas expectativas”, afirma Herlander Zola, diretor do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil. “Esse resultado mostra um ritmo quatro vezes maior que a venda média da picape. Isso significa um desempenho comercial igual ao mês inteiro de janeiro antes da pandemia”, completa.

Outro dado importante aponta a procura em 40% dos clientes pela versão topo de gama Volcano, que representa o território “Play”, aspiracional e mais voltado ao lazer, uma das grandes novidades na evolução pela qual passou a líder entre as picapes compactas em sua segunda geração: novo design, mais tecnológica e segura.

Já consagrada em seus 22 anos de história no território “Work”, como uma ferramenta de trabalho robusta e confiável, pronta para encarar qualquer desafio, a Nova Fiat Strada passa a oferecer com as versões cabine dupla, de quatro portas e cinco lugares, uma picape ainda mais versátil para a família e o lazer.

Estratégia comercial de impacto

A estratégia comercial da marca surpreendeu o mercado. A versão de entrada da nova gama (Endurance Cabine Plus) chegou com o mesmo preço praticado até aqui na Hard Working, que permanece em produção equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo, volante com regulagem de altura, iluminação do vão de carga e porta-escada. Detalhe: pelos mesmos R$ 63.590, a nova geração da picape acrescenta controle de estabilidade, E-Locker – controle de tração avançado (TC+), Hill Holder, DRL, rodas de aço de 15 polegadas e grade de proteção do vidro traseiro. E ainda teve aumentada sua capacidade volumétrica e de carga da caçamba. Para manter a atratividade da versão Hard Working, a Fiat reposicionou seu preço para baixo, a R$ 61.590.

A gama da Nova Strada é composta ainda pelas versões Endurance Cabine Dupla, Freedom (Cabine Plus e Dupla) e Volcano (Cabine Dupla), que avança para uma extensa oferta de equipamentos de série ao contemplar, entre outros, central multimídia UConnect 7” com projeção wireless (Apple Carplay e Android Auto), faróis de LED, sensor de estacionamento com câmera de ré, barras de teto longitudinais, bancos com acabamento em couro e airbags laterais.

UM ÍCONE AINDA MELHOR…

A partir desta sexta-feira (10/7), a Fiat coloca no ar a campanha publicitária do modelo e, no sábado, prepara uma grande mobilização em sua Rede de Concessionários para promover a chegada do modelo nas 517 lojas espalhadas pelo Brasil.

Nova Fiat Strada

“Com o posicionamento de preços que estabelecemos, o conteúdo que estamos entregando ao consumidor e a vantagem competitiva a partir das evoluções tecnológicas da Nova Fiat Strada, temos confiança de que conseguiremos superar a meta de 30 mil unidades até o fim do ano”, conclui Zola.

Preços da linha 2021 da Nova Strada:

Endurance Cabine Plus 1.4 Fire MT5 – R$ 63.590

Endurance Cabine Dupla 1.4 Fire MT5 – R$ 74.990

Freedom Cabine Plus 1.3 Firefly MT5 – R$ 69.490

Freedom Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5 – R$ 77.990

Volcano Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5 – R$ R$ 79.990