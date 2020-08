Com gol da estreante Sisi, São José vence Audax Osasco na retomada do Campeonato Brasileiro

Meninas da Águia conquistam a terceira vitória na competição e chegam aos nove pontos

Meninas da Águia

Na retomada do Campeonato Brasileiro, o São José Futebol Feminino venceu o Audax Osasco por 3 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Duda Batista, Sisi e Mylena Carioca.

Com a vitória, a equipe conquista a terceira vitória na competição e chega aos nove pontos ganhos, subindo para a nona colocação. O próximo compromisso das Meninas da Águia será no dia 6 de setembro, domingo, às 15h, quando enfrenta a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Dominante desde os minutos iniciais, o São José mostrou superioridade nas jogadas ofensivas. Aos oito minutos, Fabi Ramos finalizou de fora da área, e a bola passou rente à trave esquerda da goleira adversária. Três minutos mais tarde, Fernanda Tipa recebeu fora da área e, novamente, a bola passou perto. Aos 15 minutos, nova criação ofensiva. Thaynara arriscou, e Bruna espalmou para escanteio. Seis minutos depois, Mylena Carioca foi travada na grande área. Na sequência da jogada, Bruna Amarante quase abriu o placar. Aos 33, o gol saiu. Fernanda Tipa achou Ariel, que tocou para Duda Batista chutar à esquerda da goleira, sem chances para defesa.

Na segunda etapa, o São José continuou sendo ofensivo e criando oportunidades de gols. Ariel, Fernanda Tipa e Mylena Pedroso tiveram boas chances de ampliar a vantagem. Porém, o segundo gol saiu. Aos 23 minutos, a estreante Sisi avançou e chutou forte, no ângulo da goleira adversária. Sete minutos depois, a artilheira da equipe e uma das artilheiras do Campeonato Brasileiro, a atacante Mylena Carioca aproveitou para tocar na saída da goleira e fazer o terceiro gol do São José. No final, a equipe ainda teve a chance de fazer o quarto, mas Rayane desperdiçou a cobrança de pênalti.

São José Futebol Feminino

A Equipe Adulta conta com o patrocínio da DM Card e Mercadinho Piratininga. Apoio da Orthoservice e Maxx Sports.

Patrocínio: DM Card | Mercadinho Piratininga

Apoio: Orthoservice | Maxx Sports

Foto: Gabriel Dantas/São José Futebol Feminino