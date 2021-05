Com composição emocionante, Ronaldinho Gaúcho lança “Eterna”, canção dedicada à sua mãe

Faixa faz parte do projeto Tropa do Bruxo e traz parcerias do ex-jogador com Massaru, MC Hariel e MC Lele JP

Ronaldinho Gaúcho lança hoje, dia 7, pelo projeto Tropa do Bruxo em parceria com Wusta Studio, a faixa “Eterna”, que traz participações de MC Hariel, MC Lele JP e Massaru.



Na semana em que se comemora o Dia das Mães, o ex-jogador encontrou mais uma forma de homenagear sua mãe, dona Miguelina, que perdeu a luta contra a covid-19 em fevereiro deste ano, aos 71 anos. É também uma homenagem para todas as famílias que passarão por essa data sem seus entes queridos.

Tropa do Bruxo

Foto: Divulgação

O projeto, que nasceu com o objetivo de unir novos e já consolidados nomes do cenário do Trap – uma vertente do gênero Rap – em busca de dar mais visibilidade ao movimento, ganha uma perspectiva emocionante nesta faixa, que traz elementos do Trap com Funk, em um resultado urbano, que chega acompanhada de videoclipe. O vídeo traz a participação do irmão Assis, considerado também um pai para Ronaldinho, que o acompanha desde sua infância e faz parte de sua história. Assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=tqW9V2Rqwp0

Ronaldinho Gaúcho

Para promover o lançamento e homenagear todas as mães neste momento difícil, Ronaldinho Gaúcho e a equipe do Wusta Studio distribuirão mil rosas, neste sábado, dia 8, na Avenida Paulista e, no domingo, dia 9, haverá uma projeção em um dos prédios do Minhocão, com uma imagem de dona Miguelina e o ex-jogador, com um QR Code para quem estiver passando poder assistir ao videoclipe.

Com três artistas da música participando da canção, MC Hariel conta que: “É uma honra gigante estar envolvido em um projeto para homenagear uma pessoa tão importante na vida do Ronaldinho, que é uma pessoa tão importante na vida de todos nós. De uma forma ou outra, já espalhou muita felicidade, muita alegria nas tardes de domingo, nas noites de quarta-feira com a camisa da seleção ou com a camisa de algum clube brasileiro, e até com clubes europeus, espalhando o nome do Brasil aí fora. Nós temos a maior satisfação, ele é um cara humilde, representa a periferia e ter sido escolhido para o projeto com um cara dessa magnitude, é uma honra máxima para nós.”

Foto: Divulgação

“Eterna”

“Eterna” está disponível em todas as plataformas digitais via Symphonic Brasil: https://sym.ffm.to/eterna.

Ficha técnica:

Composição: MC Hariel, MC Lele JP e Massaru.

Produção Musical: Sam Jhn

Mix e Master: Asfalto Rec

Directed by: Wusta

Produção Executiva: Wusta Studio

Direção de Cena: Erick Ruiz (CANDY) Wusta, Ronaldinho

Direção de Fotografia: Erick Ruiz, Guilherme Cardoso (CANDY)

Op. de Câmera: Erick Ruiz

1ºAss. de Câmera: Eduardo Guerreiro

Edição: Leonardo Gaffo

Color Grading: Marcelo Rodriguez

Chefe de Elétrica: William Da Rocha Pacheco

Styling: Lucila Moreira

Distribuição: Symphonic Brasil





Wusta Studio

Wusta Studio: https://www.instagram.com/wustastudio/.

Dona Miguelina