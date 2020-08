Com aplicativo RG Digital, SP já emitiu mais de 83 mil documentos

Desde que o aplicativo RG Digital foi lançado, na última terça-feira (11), a Polícia Civil já emitiu mais de 83 mil documentos. A identidade virtual é disponibilizada pela internet, com tecnologia de reconhecimento facial, por meio de um aplicativo de celular. Para saber mais sobre o aplicativo e como usar, clique neste link.

Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD)

Em razão do fechamento dos postos Poupatempo e de pontos do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) devido a pandemia, a Polícia Civil criou a plataforma para auxiliar os necessitam do documento, por motivos perda, rasura, entre outros.

RG Digital

Já foram feitos cerca de 266 mil downloads do aplicativo e, até segunda-feira (17), 83.415 já haviam armazenado o Registro Geral (RG) em aparelho celular, de forma gratuita. Além disso, também foram expedidos 12.341 documentos em 2ª via.

Mais de 35 milhões de pessoas em São Paulo estão habilitadas para utilização da plataforma, já que emitiram RG a partir de fevereiro de 2014 e já estão nos prontuários biométricos da instituição. Cerca de 12 mil pessoas que aguardavam nas filas tiveram os atendimentos realizados.